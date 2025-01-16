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紐約客談／市議員選舉 南布碌崙會再現紅潮嗎？

紐約客談

新年伊始，萬象更新，2025市議會選舉也悄悄拉開了帷幕，有意參選者都在摩拳擦掌、厲兵秣馬，力爭出線。在去年的州議會選舉中，陳學理戰勝曲怡文，共和黨搶灘布碌崙(布魯克林)，從民主黨手中搶走了州參議會的一個席位，也使南布碌崙數年前開始的政治紅潮進一步加劇。隨著2025市議會選舉逐漸拉開帷幕，南布碌崙是否會進一步翻紅是懸念，也是焦點。

南布碌崙的市議員選區主要有38、43、44、47和48五個選區組成，最有可能翻紅的兩個選區是38選區和47選區。38選區目前的市議員是阿維萊斯(Alexa Avilés)，阿維萊斯鮮明的左派形象，正好是右派攻擊的目標。目前，國會議員高德曼(Dan Goldman)的華裔助理葉凌霞已經參選，另兩名參選者是Peter Spiak和Luis E. Quero。戰火瀰漫的38選區已經初露端倪。不過，要在西語裔人口占多數的38區戰勝阿維萊斯並非易事。

47區市議員紀思庭(Justin Brannan)因為連任限制，已轉為競選市主計長，這使47區成為一個沒有在位者的選區。目前該區已經宣布的參選人有共和黨人Anthony Batista和紀思庭的首席顧問Kayle Santosuosso，不知前任市議員李凱健(Ari Kagan)是否會再次披掛上陣？南布碌崙是否在市議員選舉中翻紅，關鍵就要看這兩個選區。南布碌崙今年驢象之爭的主要戰場就在這兩個選區。

第43區市議員是莊文怡。在2023年的選舉中，莊文怡高票當選，經過兩年耕耘，她在草根民眾中的聲望更是有增無減，連任的機會很大。目前除莊文怡外，43區只有陳子晉(Jerry Chen)一人參選。44區市議員葉格(Kalman Yeger)當選第41區州眾議員後，兩名猶太裔民主黨參選人Harold Tischler和Moshe Fridman將爭奪這個選區的市議員席位。48區的現任市議員韋娜芙(Inna Vernikov)是共和黨人，也有很高的連任機會。

布碌崙 共和黨 民主黨

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