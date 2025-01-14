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紐約客談／堵車費評價兩極 「華埠平民」能承擔嗎？

紐約客談

社群平台上有人發帖稱讚交通的改善讓堵車費「花得值」，也有人嗆說，沒有人了，商業和經濟怎麼辦？堵車費開徵已滿一周，現在回看，曼哈頓的車確實少了，進出的橋隧確實變暢通了。但有弊也有利，對不同人群來說，可謂冰火兩重天。

現有的數據顯示，收費區內的車流確有減少，以往壅堵嚴重的道路交通環境有所改善。然而根據考察，預期中位於收費區外的上城地區車位爆擠的景象並未出現，收費區外停車業者也證實，他們的業務並沒有出現提升。這說明有車族並沒有選擇「曲線救國」，而是不再開車來了。與此同時，地鐵和通勤鐵路的客流也並沒有顯著的增加。這又意味著什麼？更多的人根本不願來曼哈頓了。

有人說，紐約的遊客沒有減少，而且旅行者也不會開車來曼哈頓。這話沒錯。然而，曼哈頓不只是一座大型博物館，這裡有很多遊客罕至的居民社區，而這些社區所受的影響，卻通常被忽視。

華埠便是個例子。通常，外來遊客眼中的「華埠」其實只包括堅尼路南、包厘街西的幾條老街。而這些區域內的營業額和店鋪空置率也確實沒令人失望，即使堵車費來了，也沒影響華埠各式新店的開張。

然而在包厘街和且林士果以東的那個「平民的華埠」，情況就大不相同了。由於居民流失，東百老匯區域華人商業的萎縮之勢已出現有年，很多業者只能依靠已經搬家的老主顧們的「情懷」維繫業務。而當堵車費一來，本就脆弱的情懷還能經受住多少衝擊？當外州和外區人未來逐漸養成「非必要不去曼哈頓」的習慣，島上的老社區們能承擔得起嗎？

曼哈頓 堵車費 華埠

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