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紐約客談／地鐵治安惡化 基建亟待改善

紐約客談

近日，紐約地鐵F線一位女性遊民被火燒死的新聞震驚全市，也讓地鐵安全成為了市民討論的焦點。不少華人反應，冬日天冷，地鐵內遊民數量比其他季節多，更讓人「晚上都不敢搭地鐵」。

儘管今年初市府在地鐵增派警力與國民兵，又引入槍械掃描器以保刀具槍枝等不進入地鐵，但惡性事件還是不斷發生。紐約地鐵有472個車站，是全世界規模最大的地鐵系統之一，且24小時不間斷運行。雖然警力的增加對罪犯有一定震懾力，但執法機關不可能面面俱到，在每一節車廂、每一個車站都全天候地駐守。

數據顯示，紐約交通系統內出現最多的是無故襲擊案件，而非性騷擾、搶劫等有明顯意圖的犯罪行為。此類案件多發生於肇事者精神狀況不穩定時，小可至打掉乘客咖啡杯，大可至將人推下站台、惡意殺人，多是因想要發洩情緒而傷及無辜。

要改善地鐵的治安，需要大都會運輸署(MTA)、市府、市警等多個機構的共同努力。除了老生常談的提高遊民安置率、解決精神健康危機等無法在短期內達到成效的政策外，地鐵系統也需要更好的基礎設施建設來保障乘客安全。

對於被推下站台這樣駭人聽聞的事件，最好的解決辦法就是在地鐵月台邊緣安裝屏蔽門。同樣，在車廂內安裝攝像頭也能幫助緝兇，本次遊民燒死事件就是靠攝像頭鎖定了罪犯。州長霍楚此前計畫在全市6400節地鐵車廂安裝攝像頭，目標在2025年前全部完成。

此外，許多地鐵站台仍未配備諮詢站及值班人員。如此情況下，MTA還預計將票價調漲至三元每程，讓通勤者不得不忍受既昂貴又不安全的出行方式；MTA龐大的官僚體系及臭名昭著的效率低下難辭其咎。

地鐵站 遊民 MTA

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