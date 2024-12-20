紐約客談／提高共情能力 華裔就能更團結

在剛過去的教育政策小組聽證會上，拿捏著特殊高中考試命脈的投票結果，引得不少華裔 民眾現身發言，足以說明某些議題始終是可以團結華人 的；然而回顧過去關乎亞裔 、華裔權益的集會，似乎都很難出現會引發大多數華裔都重視的「共情」畫面，華人在意的議題仍具有選擇性，導致爭權路上的力量總是無法最大化。

以SHSAT為例，自前市長白思豪(Bill de Blasio)2018年提出改革以來，已成為團結華人家庭的頭等議題；除了像反針對亞裔暴力、梁彼得事件等較為特殊罕有的例子外，為教育維權算得上是極少數華裔家長會一直參與的行動，且當中大部人都能達成一定共識。

這些給在美華人形成阻礙的力量，帶來的一線希望則是促使華人更團結，然而不得不指出的是，當前被激發出來的華人還是不夠；從教育聽證會上便可看出，出來示威的、講話的始終跟過去是同一批人。

單看布碌崙華社，不同社區的華人所關心的議題就已經有落差，居住在日落公園的華人或許對反對86街遊民所並不上心，班森賀華人可能並不在意8大道的街道髒亂；然而，當政府推出不利華人的政策時，往往是沒有差別對待的，今天落實在某一社區的事，往後也可能發生在另一個社區身上。

正如社區領袖所言，要引發華人共情的能力，首先需要改變他們的「價值觀」，只有用教育啟蒙和普及了價值觀，華人才能不拘泥與局限在某一個議題上，而是起到大量、不停參與的作用，也讓華人的團結力量最大化；今後如何更好地刺激華人民眾的參與，將是社區領袖、組織、民選官員應深思考量的問題。