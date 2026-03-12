大毒梟「金髮男」最後藏身處 留狂歡後血跡、彈殼、碎玻璃

我的頻道

洛時記者/Keegan Hamilton、本報編譯組/綜合報導
在墨西哥塔帕爾帕的 Cabañas La Loma 建築群頂端，矗立著一座駿馬踩踏巨龍的雕塑。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）
在墨西哥塔帕爾帕的 Cabañas La Loma 建築群頂端，矗立著一座駿馬踩踏巨龍的雕塑。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

前言：墨西哥特種部隊的一次突襲行動後，外界得以一窺一名逃亡毒梟的生活樣貌。《洛杉磯時報》取得進入這位綽號「金髮男(El Mencho)」大毒梟藏身處的機會。

墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉塞萬提斯，19歲時因在舊金山街頭販毒遭警方逮捕。(舊金山警...
墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉塞萬提斯，19歲時因在舊金山街頭販毒遭警方逮捕。(舊金山警局)

「金髮男」是墨西哥「哈利斯科新世代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel, 簡稱CJNG）」的逃亡首腦綽號。在這座由多棟高級木屋組成的山區據點，遍地都是用過的彈殼、碎玻璃，以及激烈槍戰留下的各種痕跡。以下是洛時記者的採訪報導。

藏身陡峭松林山坡

當墨西哥特種部隊突襲歐塞奎拉塞萬提斯(Nemesio Rubén Oseguera Cervantes，以下簡稱歐塞奎拉 )的藏匿地點時，士兵們攻入他位於瓜達拉哈拉（Guadalajara）郊外山區的一處豪華據點。這位大毒梟更為人所知的名字是「金髮男(El Mencho) 」。

一張航拍照片顯示，大毒梟「金髮男」歐塞奎拉曾藏身於墨西哥西部哈利斯科州的一處度假...
一張航拍照片顯示，大毒梟「金髮男」歐塞奎拉曾藏身於墨西哥西部哈利斯科州的一處度假出租物業。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

這處地點由多棟高級木屋組成，分布在一片陡峭的松林山坡上。地勢隱蔽，同時也能讓歐塞奎拉的保安人員從數英里外就能看到任何接近的訪客。

進入這處地點的唯一通道是一條狹長、顛簸的山路。為了保持襲擊的突然性，墨西哥突擊隊選擇從空中接近，搭乘直升機從山頂方向降落，並由美國「捕食者」（Predator）無人機提供監視支援。

2月下旬的突襲行動，最終導致這名59歲的「哈利斯科新世代販毒集團」首領死亡。在軍方與「金髪男」歐塞奎拉少數、但武裝精良的保鑣部隊長時間交火後，歐塞奎拉被擊斃。這次行動也引發全國範圍內的報復性攻擊。墨西哥當局表示，至少有25名國民兵、34名疑似販毒集團成員喪生，另外還有兩名政府雇員及至少一名平民在衝突中死亡。

部隊突襲 一片狼藉

《洛杉磯時報》記者事後前往塔帕爾帕（Tapalpa），並進入「金髮男」歐塞奎拉的據點「Cabañas La Loma」。現場一片狼藉，散落的物品和戰鬥痕跡，罕見地揭示了這名逃亡毒梟的生活方式，以及歐塞奎拉生命最後時刻的情景。

戰鬥留下的痕跡幾乎一眼就能看見。在山腳下停著一輛白色福特皮卡，後座門上仍可看到血跡。附近地面上丟棄著一條戰術腰帶，上面附有可裝彈匣的口袋；旁邊還散落著幾件時尚名牌的服飾，包括一條迪奧（Christian Dior）的內褲。

據報導，這場突襲於2月22日清晨展開。在此之前，歐塞奎拉曾舉辦了一整晚的派對。現場仍能看到狂歡留下的痕跡。其中一棟小木屋外的烤架上還留著一把半焦的青蔥，顯示墨西哥突擊隊抵達時，現場可能正在進行傳統的烤肉聚會( carne asada）。其他木屋的廚房裡也仍擺著食物：吃剩一半的零食包、水果與蔬菜，在沒有冷藏的一周後已開始腐敗。

外牆的灰泥表面可見數個巨大的彈孔，推測可能是由高威力的.50口徑武器所造成。

1.在塔帕爾帕Cabañas La Loma建築群的一棟建築地板上，可以看到一幅...
1.在塔帕爾帕Cabañas La Loma建築群的一棟建築地板上，可以看到一幅天主教聖人聖猶達・達德（San Judas Tadeo）的圖像。2.地面上散落的.50口徑武器彈殼，是墨西哥特種部隊突襲「金髮男」歐塞奎拉藏身處時留下的痕跡。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

房間門口滿目瘡痍

山坡頂端的兩棟較大的木屋似乎是歐塞奎拉居住的地方。其中一棟木屋的門口滿地都是像雪茄大小的.50口徑步槍彈殼，以及來自突擊步槍的較小黃銅彈殼。四周散落著屋頂陶瓦被子彈擊中後碎裂的紅陶瓦片，以及木梁被擊中後飛散的木屑。一扇大型拱形窗戶的玻璃也被打出一個大洞。

其中一棟木屋的客廳牆上，掛滿了異國動物的標本頭顱，包括斑馬。另一個帶角的羚羊標本被子彈震落，掉在沙發上。一間臥室地板上鋪著斑馬皮地毯。

在一處「金髮男」歐塞奎拉使用的建築群中，最豪華的一棟木屋內，一個羚羊標本頭部被放...
在一處「金髮男」歐塞奎拉使用的建築群中，最豪華的一棟木屋內，一個羚羊標本頭部被放在沙發上。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

另一棟木屋的一間臥室窗戶被打碎，地板上散落著數枚.50口徑彈殼，床罩上則散落著一包已拆封的Skittles彩虹糖。

在墨西哥哈利斯科州塔帕爾帕的一處建築群內，一間浴室的鏡面映出一扇破碎的窗戶。這裡...
在墨西哥哈利斯科州塔帕爾帕的一處建築群內，一間浴室的鏡面映出一扇破碎的窗戶。這裡曾是「金髮男」歐塞奎拉居住的地方。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

主屋前方的圓形車道中央立著一座精緻雕塑，描繪一匹駿馬踩踏巨龍的場景。車棚裡停著一輛黑色Ford Raptor SUV，看起來車門內裝有防彈裝甲，並配有深色防窺車窗。副駕駛座上放著一個知名名牌Ferragamo的太陽眼鏡盒。

屋內到處散落著文件。這些文件包括多個州房產的估價資料，以及一份列出多隻馬匹及其寄養牧場的名單。

各地頭目開銷清單

現場還留下數頁手寫筆記本，記錄著販毒集團各地區頭目的開銷。其中一頁頂端寫著「Yogurt」的名字，顯然是指亞伯拉罕・赫蘇斯・安布里斯・卡諾（Abraham Jesús Ambriz Cano)的綽號，他是「哈里斯科新世代集團」在密西根州的重要指揮官。

根據筆記內容，「Yogurt」的薪資名單包括：

—10名指揮官，每人每周薪資1萬披索（墨西哥貨幣名稱，約580美元）。

—9名哥倫比亞傭兵，每周9000披索。

—181名年輕基層士兵(chavos de tropa)，每月薪資總計360萬披索（約28萬5000美元），另加食物與燃料開銷。

另一名集團指揮官的開銷清單中，還列有三名「droneros」，亦即操作可投擲爆炸物武裝無人機的飛手，每人每周收入約300美元。

地板堆滿醫療用品

隔壁房間的地板上堆滿了各種醫療用品。據報導，歐塞奎拉患有多種健康問題，其中包括晚期腎病，需要定期接受洗腎治療。這種健康狀況，據說也限制了他頻繁更換藏身地點的能力。

美國政府過去也曾記錄到歐塞奎拉與這個地點的關聯。美國財政部在2017年將該據點列入制裁名單，理由是該地「為CJNG的毒品販運活動提供實質協助」。

主屋中還有多處跡象顯示近期有年幼兒童居住，包括玩具、兒童衣物，以及幾頁畫有稚拙塗鴉的筆記本紙張。整個據點還設有多項兒童設施，例如數個彈跳床、遊戲設施，以及一座標準尺寸的籃球場。

一道光線射入位於瓜達拉哈拉以西山區的 Cabañas La Loma 建築群的一...
一道光線射入位於瓜達拉哈拉以西山區的 Cabañas La Loma 建築群的一間房間內。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

在塔帕爾帕的一間木屋內，一張未整理的床上散落著迷彩服與個人物品。據悉，「金髮男」...
在塔帕爾帕的一間木屋內，一張未整理的床上散落著迷彩服與個人物品。據悉，「金髮男」歐塞奎拉身邊配有一支小型武裝保鑣隊伍負責保護他的安全。（洛杉磯時報/ Félix Márquez攝影）

沿著通往據點的道路旁，一處相鄰的房舍內排列著多排籠子，看起來是用來飼養鬥雞。這也成為另一個線索，顯示「金髮男」歐塞奎拉（亦被稱為「公雞之王(El Señor de Los Gallos)」曾在附近藏身。

美國提供情報助攻

墨西哥當局表示，這次行動是在美國情報協助下進行的。除了擊斃歐塞奎拉外，行動中還有六名販毒集團成員死亡，另有三名士兵受傷。

這場槍戰震動了附近的小鎮塔帕爾帕。這座小鎮中央廣場周圍的街道兩旁布滿商店與餐廳，主要服務那些希望遠離城市、前來享受鄉村度假的遊客。塔帕爾帕還被墨西哥政府列為「魔法小鎮（Pueblo Mágico)」，這是授予具有觀光價值旅遊目的地的官方稱號。

多家媒體報導指出，擊斃「金髮男」歐塞奎拉的槍戰，從他的據點一路蔓延到塔帕爾帕鄉村俱樂部（Tapalpa Country Club），該地就在山丘的另一側。不過，在該封閉式社區入口站崗、拒絕透露姓的一名保全人員堅稱，這些報導都是假新聞。

這名戴著紐約洋基隊棒球帽的保全說：「No pasó nada aqui，這裡什麼事都沒有發生。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

Inside El Mencho's last hideout: Blood, bullets and a cartel boss’ life of luxury

https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-03-01/inside-el-menchos-last-hideout

