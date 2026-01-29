洛時精選／周日清晨性致高 探索私密引共鳴

葉尼特納達爾、瓦格斯（Angelica Vargas）、哈里森、帕洛莫（Alexa Palomo） 與羅德里格茲齊聚於「黑貓寓言書店」，參加「自助式情色讀書會」。（洛杉磯時報╱Juliana Yamada攝影）

星期天早上談性，或許有人會覺得時間太早了。但在南加州蒙羅維亞市（Monrovia）的「黑貓寓言書店」（Black Cat Fables）聚會的「自助式情色讀書會」（Self-Help Smut Club）成員可不這麼想。中午之前，這群人就已經熱烈討論起各種可能讓人臉紅心跳的臥室情境。

「一個男人只有地板床墊，還真是膽子不小，」讀書會成員之一的葉尼特納達爾 （Cherisse Yanit-Nadal）在討論浪漫小說暢銷作家埃丁斯（Mazey Eddings）的小說「晚熟之愛」《Late Bloomer》角色時笑著說。

這個讀書會定期聚在一起，討論充滿黏膩、汗水與悸動激情的愛情小說。活潑的成員們透過浪漫、往往相當火辣的小說內容，展開更細膩的自我探索對話。這個讀書會由婚姻與家庭治療師哈里森（Caitlin Harrison）創立，她注意到浪漫小說在BookTok（抖音 TikTok 上一個龐大又熱鬧、專門分享書籍心得與推薦的社群）迅速走紅，並看見其中的治療價值。

哈里森表示：「身為一名專注於性治療的治療師，我覺得能透過性去清楚看見角色成長弧線，這真的非常獨特、也很有幫助。這讓我們能進行非常豐富、誠實的對話，去面對自身的感受。」

值得一提的是，情色與浪漫小說的人氣近年大幅攀升，成為最暢銷的小說類型之一。過去對「女性小說」（chick-lit）的汙名逐漸消退，抖音上#SmutTok（情色）的標籤已累積超過100萬則貼文。超人氣的浪漫奇幻系列《荊棘與玫瑰之庭》（A Court of Thorns and Roses）登上《紐約時報》暢銷榜第一名，銷量達數百萬冊；在「Goodreads」這個以書為主的社交平台 上，浪漫小說「黑曜風暴」《Onyx Storm》也主宰了2025 年的閱讀榜單。

在某次聚會中，書店裡突然有小孩走動，於是讀書會的成員立刻改用帶點暗號、但對兒童友善的說法來談論私密話題。

「她讓雜草長得很茂盛，」葉尼特納達爾形容「晚熟之愛」中的角色時說：「花園要怎麼長，都是你自己的選擇。」

黑貓寓言書店 為情色話題著床

「黑貓寓言書店」自2024年10月開幕，是結合社區書店與活動空間的場所，由法布里（Nicole Fabry）與兩位好友共同創立。法布里表示：「我們以前都在公共圖書館工作，所以這間書店某種程度上就是公共圖書館的延伸。我們希望它以社區為核心，成為大家的『第三空間』。」她觀察到，圖書館多半提供兒童與長者的活動，但20到50歲族群的文學活動相對不足，於是希望補上這個缺口。

目前書店舉辦各式各樣的社區活動，其中就包括哈里森的讀書會。法布里說：「她（哈里森）帶領大家討論愉悅的重要性、自我照顧與社群照顧的連結，以及為什麼在安全的空間中談論性、愉悅與親密關係是如此重要。角落裡總是傳來咯咯的笑聲，氣氛非常愉快。」

短短一小時內，話題自然地在「晚熟型到癖好探索的歷程」、床上自私的美德，以及各種性感情節之間的流轉；同時，大家也深入探討界線、心理健康 、身體意象與社群關係等更深層的議題。

哈里森說：「在這個充滿壓迫性結構的時代，反而更需要去接觸情色、歡愉與喜悅，以培養一種『希望的紀律』。」

今年4月開始獨立執業的哈里森，在治療工作中以愉悅與慾望為核心。她觀察到，她的許多病人，多半是高成就、企圖心強的女性，其實很難允許自己擁抱愉悅。「我接觸很多『女強人型』、長女型個案，她們把自己操到筋疲力盡，深陷完美主義。因此，我的重點是協助大家從完美主義中復原。」

她不推崇生產力技巧或自我成長播客（Podcast），而是給出不同建議：「拿起一本情色小說，接觸自己不同的一面，讓你回到身體裡，而不是一直困在腦袋中。」

在發現這家社區書店後，哈里森主動向店主提議，成立一個能把她治療理念付諸實踐的「自助式情色讀書會」。

她說：「閱讀本來是很孤獨的行為，能夠在真實生活中聚在一起、在社群空間連結彼此，讓這件事變得更加豐潤、也更加重要。」

讀書會成員羅德里格茲（Ella Rodriguez）在歐洲旅行時，看到「黑貓寓言書店」在社群平台Instagram上發布的活動貼文。她說：「我一回到家就直奔這裡，真的一下飛機，隔一個星期就來了。」

羅德里格茲欣賞哈里森開放式的引導方式：「我很喜歡哈里森問我們自身經驗，以及這些經驗如何反映在內在世界、我們如何看待自己的性慾與自我價值。」

透過討論虛構角色的性生活，讀者也更能反思自身的渴望。羅德里格茲說：「我不只想要渴望本身，我也想要愉悅、性或浪漫所帶來的回報。」

另一位參與讀書會的執照治療師巴格威爾（Ashley Bagwell）則認為，這樣的情色讀書會相當少見。「我那時也剛開始迷上情色小說，真的覺得是天時地利。一般讀書會到處都有，但專門討論情色的？幾乎沒有。再加上心理健康的面向，也正好是我有興趣的。」

2026是 twenty twenty-SEX 性愛年

哈里森希望，持續討論浪漫小說，能讓女性在性生活中更有力量。她說：「我很喜歡BookTok的文化；」「它不斷打破禁忌，讓人更能自在地談論什麼讓自己感到興奮與愉悅。」

聚會結尾，哈里森笑著拋出新口號：「2026？不如說是 2020-Sex！」現場女性立刻興奮地提出各種符合主題的書名建議。

