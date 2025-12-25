年度南加美食101揭曉 7家中系餐廳入選

Kato一道裝飾精美的佳餚。 （洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

洛杉磯 時報深受讀者期待的「年度南加美食101」新榜單出爐，其中有7家是中式口味餐廳，有一家更是高居榜眼之位。洛時的兩位記者專文簡介這7家中式餐館，各餐廳的營業時段，請上谷歌查詢。

Kato：洛杉磯市中心台式料理，豪奢級消費，第2名

Kato餐廳是洛杉磯最頂級的精緻用餐殿堂，卓越之處體現在各個方面，堪稱餐飲界的「正義聯盟」（Justice League）才華之凝聚。主廚Jon Yao帶領團隊，將他從小在聖蓋博谷長大的台灣美食，巧妙地融入到海鮮、香辣燉肉和精緻沙拉中，打造出充滿靈魂又技藝精湛的佳餚。

與Yao共同擁有這家餐廳的Ryan Bailey，精心搜羅近3000種葡萄酒；無論是開瓶還是講解餐酒搭配，他都會毫不矯揉造作地分享他對葡萄酒的熱愛。酒吧總監Austin Hennelly是一位博學多聞的天才，他推出的無酒精飲品系列，在全國各地引領著無酒精雞尾酒和脫醇葡萄酒的潮流。

管理合夥人Nikki Reginaldo帶領團隊，孜孜不倦地追求卓越。無論從餐飲體驗或飲品享受來看，Kato仍逐年提升。品嚐菜單每位325美元，酒吧則提供精簡版美食，每晚還會預留幾個座位，供客人品嚐Hennelly的佳釀。

Kato餐廳正規劃前景：於2026年重新設計，旨在讓位於洛杉磯市中心Row DTLA的餐廳空間更加私密，並為客人提供更具互動性的用餐體驗。我迫不及待地想看看、並品嚐接下來會帶來什麼驚喜。

Yang’s Kitchen的海鱸魚烤製後鋪在雞油飯上。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

這家餐廳彷彿是阿罕布拉市中心主街的重點，露台上是帶著孩子玩耍的家庭，晚上則是聚會的人群分享美酒，還有熱鬧的早午餐。主廚兼合夥人 Chris Yang 於2019 年夏天開設這家餐廳，其蕾絲邊的玉米粉麻糬煎餅（cornmeal mochi pancakes）就足以成為你光顧的理由。

最近，我在晚餐時被一碗豆腐卡普雷沙拉（tofu caprese）深深震撼，再次領略了Yang和副主廚Elaine Chang的精湛廚藝。一大塊豆腐，口感如布拉塔起司般柔軟蓬鬆，浸在清爽的糙米油醋汁中，搭配烤焦的Jimmy Nardello辣椒和撕碎的紫蘇。

「秘製」的韋瑟農場馬鈴薯更是妙不可言，搗碎後油炸，淋上辣椒孜然奶油，最後撒上Yang的招牌辣椒脆片。乾醃過的海鱸魚被烤製後鋪在雞油飯上，就像海南雞飯那樣。這家餐廳還會在冰淇淋上淋上黑芝麻脆皮黃油，並製作出一款黑芝麻蛋糕，口感堪比最美味的太妃布丁。如果我有時間和預算，我每周都會去Yang’s Kitchen兩次。

Henry’s Cuisine其實是融合了亞洲各地的烹飪傳統。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

Henry’s Cuisine：阿罕布拉廣東式料理，平易級消費，第57名

亨利餐廳的用餐區以大圓桌為主。這種座位安排非常適合家庭聚餐，餐桌上擺放著盛在粉絲上的虎蝦、堆滿酥脆蒜蓉的整隻龍蝦及越式切丁菲力牛排，這些菜餚在旋轉餐盤上穿梭傳遞。

餐廳創辦人Henry Tu和Henry Chau並沒有專注於中國特定地區的菜餚，而是融合亞洲各地的烹飪傳統。四川炸雞上鋪滿了乾辣椒；越式黑椒炸魚裹著一層清淡香甜的醬汁，黑胡椒的辛辣令人欲罷不能；鹹魚蒸餅讓我的廣東母親想起了她祖母在廣州學到的那道菜。

菜色種類豐富，令人感到舒適而非眼花撩亂，且似乎每張餐桌上都有幾道相同的菜餚。蜜汁蒜蓉豬排上點綴著香甜的炸蒜片。炸鹹豬蹄外皮酥脆，入口即化，如同玻璃碎片。雖然每桌可能都有一份豬蹄，但除非你想跟家人打架，否則我建議你點兩份。

Dolan’s Uyghur Cuisine的餃子。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

Dolan’s Uyghur Cuisine：阿罕布拉維吾爾 式料理，第63名

在聖蓋博谷眾多餐廳中，Bugra Arkin位於阿罕布拉和羅蘭岡的兩家旗艦店，以及位於爾灣的第三家分店，展現了中國西北部新疆維吾爾自治區的獨特文化。維吾爾族是新疆的突厥語系穆斯林，烹飪融合了幾個世紀以來香料貿易的影響，包括來自印度、西藏、阿富汗和伊朗的香料。

不妨先嚐嚐招牌菜「大盤雞」，這道菜上堆滿了馬鈴薯、切碎的紅椒青椒、蒜片和乾辣椒，寬闊的手工拉麵隱約可見。四川花椒和八角的香氣為湯底增添了一抹亮色。這道菜味道極佳，值得推薦的還有餃子，餡料是帶有泥土氣息的南瓜丁和洋蔥碎；還有拉麵，這種長麵條幾乎像太妃糖一樣粗，上面鋪滿了炒蔬菜和嫩牛肉條。

為增添趣味，不妨試試「塔式烤肉」，醃製過的羊肉上點綴著清晰可見的香料，鋪放在桌面上的金屬裝置上。阿罕布拉旗艦店的牆上繪有維吾爾族生活的壁畫，餐廳裡還擺放著一些細節裝飾，例如飾有星芒和其他幾何圖案的球形玻璃燈。Arkin不僅在菜餚中融入維吾爾族文化，還在餐廳的整體美學中展現這一點。

M Joy的羊肉。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

Pine & Crane：洛杉磯市中心台式料理，平易級消費，第76名

傍晚時分，顧薇薇（Vivian Ku，音譯）的松鶴餐廳台灣食府位於市中心的店總是門庭若市，餐廳裡人聲鼎沸，食客們在餐桌間傳遞著鹽酥雞、煎肉包和麻婆豆腐。在這家餐廳享用早餐，則更像是一場神聖的儀式。

顧薇薇的粥溫暖綿軟，每一粒越光米都口感豐富，令人回味無窮。粥上點綴著軟糯的山藥和一塊五花肉，原本普通的粥瞬間變得豐盛起來。早餐套餐還包括：鹹蘿蔔煎蛋捲；拌著鹹香小江魚仔的花生；爽脆的黃瓜沙拉；口感醇厚、帶有濃鬱風味的豆腐乳，口感堪比你最愛的陳年奶酪。

此地的千層餅成了我最愛的早餐捲餅，酥脆的餅皮包裹著嫩滑的雞蛋、融化的起司、九層塔和微辣的醬汁。她做的鹹豆漿就像一碗熱呼呼的豆腐奶凍，點綴著肉鬆、酥脆的油條和醃菜。一杯熱騰騰的黑芝麻豆漿，配上在松鶴餐廳享用的早餐，絕對是一天中最重要的一餐。

那家小館的炸蝦。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

Bistro Na’s：天普市中式料理，高級消費，第88名

你關注了Bistro Na’s的Instagram帳號嗎？這是了解主廚田勇（Tian Yong，音譯）在這家在天普市的餐廳推出的時令菜單的最佳途徑。我經常光顧Bistro Na’s，這家餐廳以其正宗的中式宮廷菜餚而聞名，尤其鍾愛酥脆的炸蝦，炸蝦裹上一層香甜濃鬱的山楂醬。

北京烤鴨需要提前預訂，且數量有限，需要三天精心製作，最終呈現出肉質鮮嫩、皮脆肉嫩的絕妙擺盤，令人嘆為觀止。但田勇最有野心、有時最飽含個人情感的，還是他的時令菜單。

最近，他將食客們帶回了他在北京西單（Xidan）的童年時光，回到了他曾經居住的胡同裡，那裡有一家專營延吉麵的餐廳。延吉麵是位於中國東北吉林省延吉市的特色菜，延吉市靠近北韓邊境。

延吉麵和韓式冷麵（Korean naengmyeon）類似，田勇的延吉冷麵也是一碗勁道的蕎麥麵，浸泡在冰涼的湯汁中，口感完美平衡，湯汁鮮甜適中，又帶著濃鬱的肉香。泡菜、西瓜、小黃瓜絲、醃蘿蔔、水煮蛋、牛腱和辣椒醬像調色盤一樣擺放在上面。我很懷念這碗冷麵，也很期待田勇的下一道創新菜。

松鶴餐廳Pine & Crane的捲餅。（洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

M Joy：聖蓋博谷清真式料理，廉價級消費，第95名

羊腿、羊排、羊肉串、羊骨湯、用濃鬱羊肉湯煮得油亮的米飯：這就是位M Joy餐廳的菜單。這家快餐連鎖店總部位於中國杭州，是其在美國的第二家分店（第一家位於南加州橙縣的安那罕）。

即使你平常不怎麼喜歡羊肉，這家餐廳也可能讓你改變看法。餐廳從紐西蘭進口精瘦的草飼羊肉，尤其是羊腿，搭配點綴著嫩胡蘿蔔碎的米飯，呈現出羊肉最溫和、最令人放鬆的口感。佐料，包括酒紅色的辣椒油、醃洋蔥條、清爽的胡蘿蔔絲沙拉，則為這道菜增添豐富的層次感。

從本質上講，這道菜是對與中國新疆維吾爾族密切相關的羊肉抓飯（lamb pilaf）傳統的解構式演繹。新疆曾是古代東西貿易路線最東端的終點，這條路線向西一直延伸到後來的伊斯坦堡和義大利。如果想要更直接的辛辣口味，可以點一份裹著孜然和辣椒片的烤排骨，再來幾口鹹奶茶和點綴著葡萄乾的酸奶酪作為甜點來緩解辣味。

These are the 101 best restaurants in Los Angeles

https://www.latimes.com/food/list/101-best-restaurants-los-angeles