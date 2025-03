整型醫學大躍進 10萬元可長高3吋

德比帕夏醫師用鐵鎚敲擊鋒利的骨鑿,要把麥登的大腿骨打斷。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

整形外科(cosmetic surgery)演進到今日,不只是五官和胸部可以變美,連增加身高也能做到了。不過,即使可以負擔得起高昂的費用,手術過程卻是血腥殘酷、復健過程可能漫長痛苦。

印第安納州18歲的高中生麥登(Eli Mattern ),每到夜深人靜的時候就會問上帝同一個問題:「祢為什麼把我創造成這樣?」他身高5呎7吋,這比美國男性平均身高矮2吋。這個缺陷占據了他的整個腦海。一位前女友告訴他,她很高興兩人分手,因為他太矮了。去年的學校舞會上,他穿了厚底鞋讓自己看起來高一點。他因自己的身高而變得憂鬱沮喪,甚至曾有自殺的念頭。

病人康復的兩個半月過程中,一系列的X光顯示腿骨增長的進展。 (德比帕夏醫師提供)

麥登回憶說:「我開始變得非常沒有安全感,時時將自己與周圍的人比較,這件事真的開始困擾我了。」這就是這位18歲小伙子去年12月在賭城接受手術的原因,醫生德比帕夏 (Kevin Debiparshad) 用鐵槌將一個類似鑿子的手術工具「骨鑿」(osteotome)楔入他的大腿骨(femur)。

長高的藝術 付出高代價

這就是長高的藝術:10萬美元+手術+疼痛+好幾個月的康復過程。

德比帕夏醫師在拉斯維加斯行醫,專為病人做腿骨加長手術。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

對某些人來說,腿部加長手術聽起來很瘋狂,但對患者和員工來說,這是德比帕夏醫師日益增長的業務,他每年要做100多次這樣的手術。他的顧客包括科技界菁英、金融人士、網紅、運動員、演員和一位很知名的音樂家。

男性身高長久以來一直是社會關注的焦點,並逐漸成為我們詞彙的一部分,譬如「拿破崙情結」(Napoleon complex)。又譬如TikTok上的徵婚影片:「我在尋覓從事金融業、擁有信託基金、身高6呎5吋、藍眼睛的男士。」

德比帕夏醫師手上的這根Precice 2.2鈦金屬桿,即將植入麥登的大腿骨中 。(洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

甚至學術研究和調查也指出,身高對男性來說尤其具有潛在好處,包括較高的薪水、更大的職業成就和更高的工作效率。對許多人來說,這種昂貴且痛苦的手術是值得冒險的。

「這與人們做其他整容手術的原因非常相似,例如隆鼻、隆乳或注射肉毒桿菌,」43歲的德比帕夏說道,「大家都希望有更多的自信」。

病人使用這具遙控裝置,來操縱植在大腿骨中鈦金屬桿內部的強磁鐵。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

麥登在還是嬰兒的時候,就被現在的爸媽收養。如今他已長成一個說話輕聲細語的青少年,笑容燦爛,熱愛舉重,這從他強健的體魄就可以看出。對他的父母而言,他現在的樣子就已經很完美了。母子倆身高幾乎相仿,道恩說:「他的身高正適合我們互相擁抱。」

但在過去的一年裡,道恩看到了兒子的改變。他總是沉默不語,不願跟人來往。最終他向母親吐露,他對自己的身高感到自卑。他告訴她,這與別人的想法無關,而是他對自己的感覺:渺小。

在尋找解決方案的過程中,麥登發現了腿部延長手術。「當他來找我們談這件事時,我就想,好吧,我會盡一切努力讓他不要那麼沮喪,」道恩說。

麥登和他的母親道恩攝於印第安納州。 (洛杉磯時報/ Doug McSchooler攝影)

麥登離家一個月,最初是住在距離他進行物理治療的地方不遠的公寓,他的母親全程陪伴他。12月一個早晨在病房等候時,麥登告訴媽媽:「如果沒有妳陪伴,我無法完成這件手術。」

接著身高5呎10吋的德比帕夏走進房間,滔滔不絕地講了一大堆信息,他說手術大約持續一個半小時,醫生會嘗試在四小時內讓麥登開始恢復行動能力。

植入神奇鐵桿 每天增長1毫米

德比帕夏遞給麥登一根桿子,那和第二天要插入他腿中的桿子一樣—「Precice 2.2」,這是經聯邦食藥署(FDA ) 批准、由鈦(titanium)製成的可植入延長裝置。手術之後,麥登使用小型裝置將桿子擴張,桿子裡有一塊強磁鐵。桿子每天增長1毫米,持續兩個半月,讓新骨在切斷處長出來(共長出約7.5公分,近3吋)。一年之內,就會按照FDA的建議把桿子取出。

物理治療師給麥登進行伸展復健。 (洛杉磯時報/ Doug McSchooler攝影)

「骨頭非常聰明,而且新骨會跟正常的骨頭一樣堅實。」德比帕夏一邊說一邊敲著自己的太陽穴:大腦是「愚蠢的」,骨頭卻很聰明,這就是為什麼骨頭比我們留存得更久。人體的組織只有極少數是可以自行再生的,骨組織就是其一。

手術那天,麥登昏迷地躺在日出醫院暨醫療中心(Sunrise Hospital and Medical Center) B5手術室的一張不鏽鋼檯子上。他的大腿是這場秀的焦點,因手術前用碘溶液清洗皮膚而呈現黃色。整個房間迴盪著監測麥登心臟的機器發出的有節奏的嗶嗶聲。他的右大腿被聚光燈照亮。七人手術小組各就各位,就像演過100遍戲的演員一樣。

手術室上演 限制級畫面

「現在切開,」德比帕夏一面說,一面在麥登右大腿外側的髖關節 和膝蓋之間切開了第一道小切口,他一共切了六道小切口。德比帕夏將剪刀插進第一個切口。他剪斷了麥登的髂脛束(iliotibial band),以免這條堅韌組織阻礙腿部延長手術的進行。血順著麥登的腿流下來,醫療人員用紗布將血擦乾。

德比帕夏醫師正在把鈦金屬桿植入麥登的大腿骨中。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

接下來德比帕夏一隻手拿尺,另一隻手拿筆,將它們放置在肉乎乎的大腿上方,以測量打斷麥登股骨的確切位置。測量是基於植入物的長度以及患者希望增加的毫米數。

清潔技術員遞給德比帕夏一把5毫米的鑽頭,醫生將它呼呼地送入麥登的骨頭中。他在股骨周圍製造了一排穿孔,以便更容易折斷這根人體中最堅硬的骨頭。當醫生取出鑽頭,將它放入技術人員手持的水杯中冷卻時,一縷縷蒸汽般的煙霧冒了出來。

物理治療師給麥登下指令進行水療復健,道恩在池畔觀看 。(洛杉磯時報/ Doug McSchooler攝影)

在靠近麥登髖關節的地方,德比帕夏在股骨上切開了一個小窗口。他將一個擴孔鑽(本質上是一個手持鑽頭)插入骨頭清理內管(inner canal),為直徑12.5毫米的桿子騰出空間。

接著德比帕夏將鋒利的骨鑿插入了麥登腿上的一個切口中。「準備好了嗎?」德比帕夏問道,然後開始用鐵槌敲打骨鑿,就像把釘子釘進牆裡一樣。他多次要求進行X光檢查,以確保骨鑿在骨頭上的定位正確。

很快,德比帕夏已用鐵鎚擊打了60多次。拔出骨鑿後,醫生將麥登的整條腿向右扳,直到發出「咔」的一聲,股骨頓時斷裂成兩截。德比帕夏將桿子從他在股骨頂部創建的小窗口插入,並用四支螺絲將桿子固定在骨頭內。

麥登右腿的手術只花了不到一個小時,接下來是做左邊。當進行鑽孔時,手術室的氣味就像牙科診所一樣。肢體延長術(limb lengthening)的正式名稱叫「牽張成骨」術(distraction osteogenesis),過去主要用於創傷患者或患有先天畸形的兒童。

聽起來不真實 但人確實拔高了

「這聽起來很神奇,也很不真實,但我可以告訴你:『如果你需要的話,我可以讓你的腿加長3吋。』」德比帕夏說。他是在加拿大的麥吉爾大學(McGill University)習醫,在佛羅里達州西棕櫚灘的佩利高級肢體延長研究所,完成複雜肢體延長的研究,隨後在哈佛完成了第二次研究。

隨著時間的流逝,他的經驗不斷增長,並且開發了更多的微創方法。每年他一個人就要做100到200例整形手術。他估計,接受腿部增長手術的患者中20%為女性,80%為男性。

手術費用取決於Precice 2.2桿子的放置位置,股骨手術費用約為7萬8000美元,脛骨(tibia)手術費用約為8萬4000美元。價錢已包括醫院兩天的登記費、麻醉時間、手術室時間、連續10次的物理治療以及所有後續訪問,包括X光檢查。拆除桿子需另外花費1萬5000美元。整容手術不在醫保範圍內,必須完全自付。

德比帕夏是美國增高手術的代表人物。他說併發症發生率約為3%,其中大概有一半是由於桿子受損造成的。譬如有一位病人被自己的狗絆倒,導致桿子斷裂,病人不得不飛回拉斯維加斯,讓德比帕夏動手術更換桿子。

德比帕夏醫師給18歲的病人做腿骨加長手術 。(洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

麥登在手術後幾個小時內就能走路了,從那時起,艱苦的復健工作開始。聖誕節 前兩天,麥登被推到診所的大樓裡,接受第一次物理治療。另外三名患者正在進行腿筋、四頭肌和其他肌肉的伸展運動。他們來自不同的背景,不同的州,但都懷著想要更高的心願。

麥登在手術後不久就和他的母親住進了拉斯維加斯的一家旅館。他們在遠離麥登父親的地方度過了聖誕節和新年,然後準備回家。麥登計畫在寒假結束後,先以遠距方式上學。「只需幾天,」麥登自豪地談到自己的進步,「我就能長高半吋。」他熱切期待達成最終的目標:身高5呎10吋。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

Noses can be made smaller, breasts bigger — and legs longer. Here’s the brutal procedure

https://www.latimes.com/california/story/2025-02-20/limb-lengthening-surgery-the-art-of-getting-taller