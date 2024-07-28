我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

養生／來杯冷泡茶 血脂血壓雙降

黃妙雲
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。(本報資料照片)
夏天最適合喝冷泡茶，消暑解渴又養生。(本報資料照片)

近年「冷泡茶」成為炎夏最夯的健康茶飲。營養師表示，夏天最適合喝冷泡茶，既消暑解渴又養生。喝自製冷泡茶不僅簡單、省錢，又能保留更多的兒茶素、茶多酚等抗氧化成分，有助預防心血管疾病，具降血脂、降血壓、減肥等功效。

台灣營養師劉怡里指出，所有茶葉都含有兒茶素、茶多酚、咖啡因等成分，但究竟該喝熱茶或冷泡茶較有益健康？其實各有其優缺點。

先熱後冰 保留兒茶素

冷泡茶很適合夏天、運動時飲用。劉怡里建議，製作冷泡茶最好是先沖泡熱茶，待放涼後，再放入冰箱冷藏一晚，即製成冷泡茶，如此可以保留較多的兒茶素和茶多酚等抗氧化成分，咖啡因含量也較低，有助於預防心血管疾病。

如果直接冷泡，將茶葉放入冷水中浸泡再冷藏的冷泡茶，因為沒有經過加熱過程，兒茶素釋出會比較少一點，茶多酚則較多。

劉怡里說，不論紅茶、綠茶或烏龍茶，因茶葉中的兒茶素、茶多酚成分多，喝冷泡茶或熱茶，都可以預防心血管疾病，具降血脂、降壞膽固醇、降血壓、降血糖、減重等功能。若對咖啡因敏感的人，建議喝咖啡因較低的冷泡茶。

茶葉保健功能主要來自兒茶素，具有很強的抗氧化力，劉怡里指出，其中以未發酵綠茶的兒茶素含量最多，有助於減脂、體脂控制。

運動時會大量流汗，劉怡里認為，可以喝沒熱量的冷泡茶，除了補充水分外，能夠幫助脂肪代謝快一點，不要再喝手搖飲或含糖飲料。

1天飲用量 別超過6杯

茶的咖啡因含量比咖啡少，劉怡里說，一般人每天喝美式黑咖啡不超過2至3杯（一杯240㏄），茶就不要喝超過6杯，才可以控制咖啡因攝取在300毫克以下。

胃不好的人最好不要空腹喝茶，劉怡里指出，尤其綠茶是未發酵茶，單寧酸釋出比較高，會破壞胃黏膜，讓胃更不舒服，空腹時可喝發酵的紅茶或半發酵的烏龍茶。若是正在胃痛、有胃潰瘍或胃食道逆流的人，此時更不適合喝茶。

她特別提醒，缺鐵性貧血的人，飯後不可馬上喝茶，因茶裡的單寧酸會阻礙鐵的吸收，建議飯後一至二小時再喝茶；草酸鈣結石患者，則不可把冷泡茶當水喝，因為茶葉的草酸含量高，喝冷泡茶過量，可能造成草酸鈣結石的風險；腎臟病人有時會限水，包括茶水也要限制，因此不建議喝濃茶。

該喝多少冷泡茶才適合？劉怡里建議，一天攝取的水分，三分之一來自冷泡茶、三分之一來自白開水，三分之一來自於湯湯水水（即喝湯、食材的水），例如一天應喝水2400㏄，就分別攝取800㏄，但是千萬別將冷泡茶當水喝，而忘記喝水，如此容易產生結石。

咖啡 心血管疾病 減重

上一則

養生／六大抗發炎維生素 這樣吃最好

下一則

醫藥／安全第一…重訓記得找人陪

延伸閱讀

4種方法 6類食物 有助排毒

4種方法 6類食物 有助排毒
喝咖啡有助解酒？ 科學家不認同：幾類人恐宿醉更嚴重

喝咖啡有助解酒？ 科學家不認同：幾類人恐宿醉更嚴重
慢性腎病是沉默殺手 護腎八招保健預防

慢性腎病是沉默殺手 護腎八招保健預防
芭樂維生素C之王 含量是一般水果2倍 減肥、糖友首選

芭樂維生素C之王 含量是一般水果2倍 減肥、糖友首選

熱門新聞

美國要求申請傑出人才的運動員，必須在大型比賽中有優異成績。(圖／123RF)

封面故事／想拿「傑出人才」綠卡 中國申請人數暴增

2024-07-21 18:30
中國有包裝「傑出人才」的業者，為客戶過度包裝或造假而被移民局識破。(圖／123RF)

封面故事／過度包裝 移民局拒假人才

2024-07-21 12:26
錢斯‧狄恩只在人世間短暫停留了25天，他因被餵食早產兒配方奶粉，引發惡性的「壞死性腸炎」致死。壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。(取自伊州聖克萊爾郡法院)

美國現象／夭折的早產兒 與美強生的奶粉官司

2024-07-21 10:10
EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

封面故事／社群媒體助長 申請「傑出人才」簽證者變多了

2024-07-21 11:28
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）

巴黎奧運／吉祥物形象出自藍色小精靈

2024-07-21 02:22
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

2024-07-21 02:18

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服