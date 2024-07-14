醫藥／腎病早期沒症狀 發現已是中晚期

Ｑ：沒有明顯「泡水高貧倦」症狀，腎功能就沒問題？

腎臟病會出現「泡水高貧倦」症狀，分別代表小便有泡泡、水腫、高血壓 、貧血、疲倦，但有些人症狀並不明顯。台灣馬偕醫院腎臟內科主任林承叡表示，評估腎功能是否失常，最好的方法還是「健康檢查」，特別是家族裡有腎臟病患，都屬高危險群，在健檢時透過尿液、血液檢查，才有機會及早發現腎功能衰退。

林承叡表示，腎臟病是無形殺手，早期腎臟病多半沒有明顯症狀，等到出現症狀常已進入中晚期，病人就診時若出現全身痠痛、水腫等症狀，幾乎已經快洗腎了。他說，有些人等到腎臟衰退到一定程度後，出現精神不好、噁心嘔吐等狀況，可能先才去看腸胃科，等到胃鏡沒檢查出異狀後，才發現是腎臟衰退，已出現尿毒症。

Ｑ：尿尿出現泡泡、手腳容易水腫，就代表腎不好？

民眾常會把泡泡尿當成腎不好的指標之一，但未必完全相關，尤其男性因站姿排尿或尿得太快，也可能導致泡沫產生。另外，水喝得太少，讓尿液濃度增加，也容易產生泡泡尿。

雖然泡泡尿、水腫未必等於腎功能不好，但林承叡表示，出現症狀趕快就診，如果真有問題，可以及早治療延緩腎臟退化的速度，免去未來洗腎之路。

Ｑ：泌尿道反覆感染，最後可能演變成慢性腎臟病？

林承叡解釋，泌尿道感染不一定會變成腎臟病，但是反覆感染確實會讓腎臟功能衰退，長期下來雖然有可能會演變成腎臟病，但是機會不高。引起腎臟病最常見的疾病仍是糖尿病，慢性腎臟病大約近五成是由糖尿病引起，再來則是高血壓，或因服用中草藥、止痛藥等藥物導致。

Ｑ：吃止痛藥會傷腎嗎？

林承叡表示，一般止痛藥如普拿疼等，腎臟病患者可以服用，但如果是「強力止痛藥」，或有些特別註明不傷胃的非類固醇止痛藥，還是會傷害腎臟。腎臟病患者如果出現肌肉痠痛、退化性關節 炎等，可以尋求復健科、骨科 開止痛藥，但是要注意追蹤腎臟功能是否衰退，若是腎臟功能減弱，就要調整藥劑。