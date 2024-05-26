旅遊／70年後重遊澎湖 回故居

北寮摩西分海。(圖╱作者提供)

父親在1946年初奉調到澎湖防衛司令部任職，一年後，母親帶著我和兩歲的妹妹從浙江嘉興老家搬到澎湖全家團聚，我小學低年級就是在馬公要塞司令部的子弟小學讀的；小學高年級時搬家到台北，從此澎湖的景色只存在於記憶之中了。一眨眼70多年閃過，這次趁疫情 後第一次出訪台灣之便，決定專門去看看幼年時生活的故地。

到了澎湖，我們兄妹一行七人租了兩輛車，首先當然立刻去拜訪幼年時的故居、現名篤行十村。大家很快就找到了我五歲時住的日式房子，進玄關後是一層榻榻米，用紙窗拉門隔成許多房間，後頭拉門打後就是三個台階下到後院的草坪。這棟房子和前後十幾棟相似的屋子都是日軍建的，大約有100多年的屋齡了，竟然保持得十分完好。我跟妹妹在後院台階前照了張相片，真不敢相信這麼多年後還有如此的幸運再能見到這棟老屋。

唱紅澎湖灣 潘安邦故居

隨後，我們步行到低階軍官和士官居住的宿舍，曾經很出名、演唱「外婆的澎湖灣」的歌手潘安邦，其故居就在此地，四面牆壁上貼了他舉行演唱會的海報，不少的遊客都照相留念。轉了幾個灣以後就看到了馬公要塞司令部及子弟小學的遺址，現在由圍牆圍著所以無法進去重溫舊夢，不過後面的老城牆和防空壕經過整修後依然完好，牆外的斜坡道路也鋪上了瀝青，比我記憶中的碎石路要平整多了。從路上眺望澎湖灣，船隻仍然星羅棋布，遠處的漁翁島似乎多年來還是老樣子，難怪潘安邦有感而發唱出了那首名曲。

澎湖雖然不大，人口也不太茂密，可想不到的是寺廟何其多，真可說十步一小廟，百步一大廟了。第二天一大早起來，計畫去箸名的保安宮看名聞遐邇的大榕樹，大家先排隊去賓館旁的小巷裡買現烤現炸的燒餅油條，沒想到生意好得不得了，等了半個多小時讓預訂的一大堆人都領取了後才輪到我們，不過新出籠的燒餅的確美味，很值得排那麼久的隊。

大榕樹根據歷史有著300多年的壽命，保安宮前面的廣場上搭了一片棚子，榕樹有一個特性會長鬚根，每枝鬚根碰到泥地時就長成了一個新根，如此一來樹就變得盤根錯節，籠罩一大片了，棚子上也爬滿了它的枝葉。

水族館和跨海大橋

靠海的城市幾乎都有水族館，澎湖水族館的亮點是人潛泳餵魚，當潛水人把小魚放在靠近魔鬼魚旁邊的時候，魔鬼魚就會立刻翻身一口吞下，坐在大玻璃帷幕前的小朋友們都會驚叫一聲拍起手來，這個節目真是很受大家歡迎。

隨後開車到1970年建成的澎湖跨海大橋，記得小時住在馬公島時，海灣對面的漁翁島只有坐船才能去，當時的軍人訓練的一個項目就是武裝游泳來回馬公漁翁兩島。跨海大橋對澎湖島嶼的連接有著不可磨滅的功效。

車開過了大橋有一個二崁古村，平矮的房屋大都有百年以上的歷史，有口古井現在還能汞出清水來。在小時候自來水不普遍的時代，人們都是由人工打口井取用地下水使用的。見到這口老井不禁讓我回憶起多年前住在台北信義路鄉下，每天拎著水桶去井邊取水給家用的生活。

二崁古村的老水井

古村中見到一些手掌大小中空的石頭盤子，大家猜不透是做什麼用的。人群中有個老者說他知道，原來它們是放在四個桌腳下面，灌了水，用來防螞蟻爬到桌上吃剩菜剩飯的。真是漲了見識，也佩服古老人們的睿智。

下一站跑到澎湖的另一名勝 ：風化石壁，這一片百來公尺長高約十餘公尺的風化岩是地質上的奇蹟，石壁經歷千萬年的風雨侵蝕成了像一片片排列有序的麵包形狀，想像中的童話世界裡有一巨型妖怪以石片為食，正盯著這一大塊麵包片準備要大快朵頤呢！

前面提到過，澎湖列島雖然地方不大，廟宇卻是出奇的多，真稱得上是十步一小廟，百步一大廟了。

么弟有個友人，職場退休 後居然在家鄉澎湖當了廟祝，他管理的廟宇名為「赤樊桃」，供奉的是朱柳李三大王，那時剛好是此廟宇開光揭幕。我們一行到達時廟前正搭了台子演唱歌仔戲慶祝，老妻是菲律賓人，從未見過如此的陣仗，於是坐在前排觀賞，她聽不懂就不斷地問我，其時我也分不太清唱詞，只好隨便翻譯一番，好在她也搞不清翻譯是否到位。

廟裡自然有金壁輝煌的大王們的坐像，廟祝大略地介紹了一下，反正我們興趣也不怎麼大。然後他領我們大夥去不遠他的家裡坐坐，拿出了許多的澎湖特產招待，包括花生酥和鹽水花生，的確可口。其實當一個廟祝在地方上的影響力還是相當的大，尤其在每次選舉時，各方神聖都要來大力拜託拉票，一時風光得很。

十步一小廟 百步一大廟

晚餐去當地的喜來登大飯店享用海鮮自助餐，魚蝦貝魷，真是豐富得目不暇接，吃得大家讚不絕口，費用每人1200台幣，合美金不過40元，對我們這些美國洋鬼子來說絕對是物超所值了。

第三天的重頭戲是去北寮參觀「摩西分海」，這跟每天的潮汐有關，當天的退潮時分是在早上10時55分，我們一大早還是排隊吃了新鮮出爐的燒餅油條以後，就直接開車到北寮占停車位。從岸邊望過去大約100多公尺的前面有個小島礁，時間一到人群就排隊走向沙灘。只見黑色的石頭一顆顆露出水面，11時30分時大家就能夠徒步走到對面的小島礁了。

孩子們一路上不斷地翻開石塊抓尋小螃蟹和寄居蟹，只聽到一陣陣的歡呼聲，顯然是有人有所獲了，對面的小島礁由於環境保護的關係不准攀登。

12時許，大家回頭走回北寮的沙灘。用過午餐後我們到附近的舊砲台遺址去瞭望一番，父親當時是馬公要塞的砲兵群主管，那裡應該嗅得到他以往腳步的遺跡。

離開澎湖時心情悲喜交錯。悲的是時光拖不住，一眨眼70多年就流淌過去。不過該喜的是竟然在有生之年，還能找到機會重遊童年的故居，這種幸運不是一般人都能得到的吧！

小啟

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