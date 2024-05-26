娛樂／選角、宣傳卯足勁 「特技玩家」仍未達燃點

導演大衛雷奇（右）和製片人妻子凱利麥科密克（Kelly McCormick，左）出席「特技玩家」宣傳活動。（取材自IMDb）

動作喜劇「特技玩家」（The Fall Guy，又譯「特技狂人」）是近期討論度最高的強片之一，這部由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的電影首映直衝當周的周末票房榜冠軍，但令業界出乎意料的是，該片在4002家戲院只拿下2850萬美元的首映票房，遠低於業界預期的3500萬美元。

「特技玩家」由環球影業出品，改編自1980年代播出五季的同名電視劇，原版講述李梅傑斯（Lee Majors）飾演的特技演員，為維持生計而兼職做起賞金獵人的故事。今年推出的電影版據說花費四年半才製作完成，而在宣傳中，片方特別強調「特技玩家」中囊括各種震撼的特技動作，包括打破金氏世界紀錄的汽車側向翻滾8圈的花活等，環球影業相信，該片有望被開發成系列作品。

1981年電視劇「特技玩家‎」男主角李梅傑斯。（取材自IMDb）

「特技玩家」的導演大衛雷奇（David Leitch）是實打實的科班出身，他從1990年代末開始從事電影特技工作，曾經在1999年電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club，又譯「搏擊俱樂部」）、「瞞天過海」（Ocean's Eleven，又譯「十一羅漢」）等片中擔任布萊德彼特（Bradley Pitt）的替身，也與華卓斯基姊妹（The Wachowskis）合作拍攝「駭客任務」（The Matrix，又譯「駭客帝國」）系列。

十年前，大衛雷奇轉型導演，和查德斯塔赫斯基（Chad Stahelski）合作執導由基努李維（Keanu Reeves)主演的「捍衛任務」（John Wick，又譯「疾速追殺」），大獲成功；之後，他又獨立導演了「極凍之城」（2017）、「死侍2」（Deadpool 2）、「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）與「子彈列車」（Bullet Train）等片，如今儼然已是好萊塢 最受器重的動作片導演之一。

在內行人大衛雷奇的打造下，「特技玩家」確實贏得不錯的口碑，其在影評網站「爛番茄」上，有著83%的新鮮度和87%的爆米花指數，只可惜此時此刻，口碑如何能轉化為票房，實在是一門玄學。其實橫向比較的話，「特技玩家」的首映2850萬美元票房和雷奇的上部作品「子彈列車」拿到的3000萬美元也沒差多少。不過，後者的製作成本最多只有9000萬美元，而這次的「特技玩家」據說花了環球影業至少1.3億美元。

而且，「子彈列車」畢竟還是疫情 期間上映的作品，最後也拿到了2.4億美元不低的全球票房。「特技玩家」未來能不能有這樣的成績，還是個未知數。其5月17日登陸中國院線後的表現，將對其全球票房成敗、最終是賺是平還是虧扮演關鍵角色。截至5月22日，「特技玩家」的全球票房約1.2億美元。

「特技玩家」電影海報。（取材自IMDb）

葛斯林扮「癟四」宣傳 在場人笑癱

平心而論，環球影業不只在「特技玩家」的製作不計成本，在後期宣傳上也著實做足了功課。這部電影最初被安排在今年的西南偏南電影節上全球首映，獲得首批觀眾的正面回饋，隨後，又參加拉斯維加斯的CinemaCon影業大會，成功說服各家影院將其作為5月初的銀幕最大賣點來做宣傳。該片4月30日在洛杉磯舉辦豪華首映，男主角萊恩葛斯林還打扮成知名成人動畫「癟四與大頭蛋」（Beavis and Butt-head）的「癟四」登場，讓女主角艾蜜莉布朗一度笑到說不出話來，相關影片在社群媒體上瘋傳。

Shut. Up.



Ryan Gosling and Mikey Day reprise their #SNL characters Beavis and Butt-Head at the premiere of #TheFallGuyMovie. pic.twitter.com/bfo7Wi7Cl5 — IMDb (@IMDb) 2024年5月1日

按環球的想法，該片的動作元素可以吸引年輕男性觀眾入場，而憑藉去年爆款「芭比」（Barbie）粉絲暴漲的萊恩葛斯林，也足以招來大量女性捧場。結果，就是這麼一部看似不可能失敗的作品，還是沒能拿到理想的票房成績，也讓不少好萊塢業界人士感到震驚、不解和迷茫。

在此之前，美國電影業剛經歷了慘淡的4月，「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）是整個4月唯一首映票房超過2500萬美元的電影。原本，所有人都指望「特技玩家」能帶來5月的開門紅，但最終它的成績也沒比「帝國浩劫：美國內戰」多出多少。而從近年的歷史來看，這個5月首周末的檔期，堪稱全年最重要的檔期之一，但到了今年，「特技玩家」卻沒能再延續這種傳統。

好萊塢原本定義的暑期檔，是從6月學生陸續放假才算開始，不過自從2008年的「鋼鐵人」（Iron Man）選擇5月上映後，連續十幾年都有漫威 大片上映，好萊塢暑期檔就被相應提前到5月啟動，從此業界習慣地將暑期檔定位在此時。於是，「特技玩家」便成為今年暑期檔的第一砲，而環球影業之所以敢這麼做，原本也是對該片很有信心，沒想到美國首映2850萬美元的成績，對比去年同期「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3，又譯「銀河守護隊3」）1.14億美國首映成績，簡直慘不忍睹。

硬要找原因的話，那就是「特技玩家」的「電影味」或許還不夠，還是缺乏足夠動因讓美國觀眾走出家門，買票入場。在這個後疫情時代，必須得有充分的話題性，或是唯有大銀幕下能給予的非凡影音效果，才能吸引年輕人積極觀影，從這兩點來說，2023年的強強聯手「芭本海默」（Barbenheimer）便是如此。

新上映「挑戰者」 被25年老片打敗

而迪士尼為慶祝1999年電影「星際大戰首部曲：威脅潛伏」（Star Wars: Episode I - The Phantom Menace，又譯「星際大戰前傳：幽靈的威脅」）上映25周年，特別安排在5月4日的所謂「星際大戰日」重映，結果該片在北美2700家戲院放映，獲得810萬美元票房，超越上映僅第二周、由人氣女星千黛亞（Zendaya）主演的網球主題新片「挑戰者」（Challengers）。

1999年電影「星際大戰首部曲：威脅潛伏」慶祝25周年重新上映，登上該周的美國周末票房榜亞軍。（取材自IMDb）

而索尼影業最新恐怖片「絕命塔羅牌」（Tarot）表現更是慘不忍睹，片中一群大學生因為違反塔羅牌的規則後相繼死亡，導致倖存者必須和時間賽跑揭開謎團，結果該片在3104家戲院首映，只拿到650萬美元。除了票房滑鐵盧，口碑更是翻車，它在「爛番茄」上有超過30位專職影評人為其撰寫了評論，新鮮度一度只有超低的9%，雖然回升到23%左右，幾乎可以說是2024年開年至今媒體評價最低的新片，唯一慶幸之處在於該片的製作成本只有800萬美元。

近年恐怖片成績不俗，讓好萊塢各巨頭在今年一窩蜂地上馬各種低成本恐怖片，於是漸漸出現過去超級英雄電影面臨的市場飽和與審美疲勞的問題。去年，在漫威、DC等新片表現開始走下坡時，是現象級的「芭本海默」以及兒童性犯罪電影「自由之聲」（Sound of Freedom）拯救了北美票房。2024年，北美戲院產業還在等待新的救世主。

（取材自澎湃新聞）