大仁說財經／每周工作4天漸成潮流 30%企業考慮支持

疫情後經濟起伏很大，許多工作型態改變，有些員工已不習慣每周五天赴公司上班。(路透)

倦怠，對員工來說是一個嚴重的問題，以至於一些老闆正在考慮縮短每周工時。

畢馬威(KPMG)會計專業服務公司發布的一項針對執行長的調查顯示，近三分之一(30%)的美國大型公司正在思索全新的工作安排轉變，例如每周只工作四天或四天半。

調查結果顯示，在火熱的就業市場中，許多員工常常感到工作過度、薪資過低；這讓一些高階主管正在尋找吸引和留住人才的方法。

畢馬威美國部門董事長兼執行長諾普(Paul Knopp)時表示：「我們都在努力找出最佳方案，並將繼續進行試驗和調整。」

許多員工表示他們希望每周工作時間可以再縮短一些。

根據11月發布的蓋洛普民意調查顯示，77%的美國勞工 表示，每周工作四天40小時會對他們的健康產生「正面影響」。其中46%的人表示這將產生「極其正面」的影響。

對勞工來說，好消息是，美國和歐洲的一些關於每周四天工作制的研究發現，對勞工的福祉和生產力有正面的影響。

然而，諾普表示，現在斷言這種方法正在受到關注還為時過早，「現在宣布每周工作4天將成為未來還為時過早。目前仍處於實驗階段。」

執行長們仍在試圖了解這種方法如何發揮作用，它將如何影響員工的身心健康，以及是否可以透過創造更健康的環境來降低成本。

不過部分嘗試過縮短每周工時的公司仍在堅持這種做法。

在英國，參與全球最大的每周工作四天試驗的大多數企業，在一年後仍然允許員工縮短一周的工時，超過一半的企業甚至將這項改變永久化。

AI 可能有助縮短每周工時

當然，較短的每周工作天數可能並非在所有地方都適用。

諾普表示，雖然每周工作四天對於金融、行銷和其他一些辦公室工作可能有意義，但對於醫療保健等勞動力短缺的行業可能並不適用。

他說，「我的猜測是，普遍實行四天工作制可能還需要數年時間，如果真的打算全面實施的話。」「企業會開始悄悄地嘗試，但我個人並不認為它會在未來幾年內得到廣泛採用。」

不過，諾普表示，AI可能會讓老闆接受更短的每周工作時間，因為這項技術應該會讓工人更有效率。

AI不僅可以自動執行日常任務，例如建立簡報、製作電子郵件和撰寫報告，未來它還將在更複雜的活動中表現得更好。

諾普說，「生成式AI可能會讓每周工作四天變得更加現實。」

事實上，畢馬威的調查發現，61%的美國執行長鼓勵員工使用生成式AI來自動執行日常任務，以緩解壓力並管理工作量。

億萬富翁投資 客科恩(Steve Cohen)本月表示，他對每周工作四天的政策充滿信心，尤其是隨著AI的出現。科恩表示，他投資新創高爾夫聯盟的部分原因就是相信人們在周五會有更多時間。

他說，「我認為無論如何我都會投資高爾夫，因為我有個更長遠的想法，我相信每周工作四天即將到來。」

混合工作型態將繼續存在

在有利於勞工之外，企業老闆們似乎也正在減少要求員工重返全職辦公室工作。

接受畢馬威調查的美國執行長中，只有34%的人表示，預計傳統上在辦公室工作的企業員工將在未來三年內每周回到實體工作場所五天。這比一年前的62%有所下降。

畢馬威表示，相反地，46%的執行長認為這些職位將會是混合工作型，高於2023年的34%；3%的執行長預計這些職位將完全遠距工作。