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移民專頁／人在境外I-485獲批 如何入境？

鄭毅律師主答
人在境外才知綠卡獲批，如果有人將綠卡轉交，是入境最好的選擇。（本報資料照片）
人在境外才知綠卡獲批，如果有人將綠卡轉交，是入境最好的選擇。（本報資料照片）

讀者問：

我有急事，最近必須回國。之前，我用AP（Advance Parole，回美證）出入境很順利，10多天前 I-485突然批了。根據目前14至20天拿卡的速度，我可能等不到綠卡了。如果人在境外，批了綠卡，可以拿AP登機，入關時說明情況即可，我目前這種情況（人在美國、I-485通過、但還沒收到綠卡）可以回國再用AP回來嗎？收到綠卡過期可以申請I-551在護照上敲一個臨時章，但我也來不及了。如果實在不行，只能讓我家屬拿到卡片之後，再回國接我了。

答：

1.這種情況，如果你有家人或朋友剛好回國，他們把綠卡帶給你，是最好的選擇。這樣可以避免郵寄綠卡遺失的風險，持綠卡入境最簡單，最符合程序。

2.如果無人把綠卡帶給你，你持AP以及I-485批准信返回是可以的。到機場時，又分幾種情況，有的移民官核實你I-485批准信息後，直接讓你以永久居民身分入境；有的移民官給你deferred inspection (延後檢查)，你之後拿到綠卡再去機場CBP辦公室辦理永久居民入境手續；有的移民官讓你以AP身分入境，之後你不需要再辦額外的手續，即可使用你的綠卡。

綠卡 移民 CBP

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