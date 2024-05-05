星座／5月5日至5月11日 天秤座運勢上升 雙魚座愛情豐收
2024年5月5日至5月11日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後，你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★☆
本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪你。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了，還開心地替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，愈是嘴巴抹了蜜的人，你愈要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★☆☆☆☆
你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還須謹慎，適合自己的才是最好的。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。
幸運色彩：香檳金
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★★
本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
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