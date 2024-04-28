養生／足底按摩紓壓解痛 3族群不適合

足部反射健康法 先暖身放鬆（製表／黃妙雲）

周末假期外出遊玩，走路一整天感覺腳痠痛，很多人會想做足底按摩紓壓解痛。專家指出，足底承載人體重量，多達33個穴位，對應不同的器官、組織，透過足底穴位按摩，可以刺激人體、啟動自癒力，增加血液循環，達到紓壓作用；若按壓出現疼痛時，也能反應出疾病問題。

•僅輔助緩解 無治療功能

台灣中醫師賴信甫表示，足底部位由無數骨骼、關節 及肌肉、韌帶所構成，具有支撐人體、負擔行動等功能，位處人體末梢神經與血管的終端，也是血管血液回流的起始點。以往中醫經絡學說，認為足底的經絡僅腎經一條，對應的是湧泉穴，但隨醫學研究發現，足底多達33個穴位，對應到不同器官及組織，當發生病變時，按壓對應的穴位就會產生足底反應，這是生物全息律的觀點。

大腦對應的是腳拇趾，肺臟、肝臟對應腳掌的上二分之一，大腸對應腳掌的下二分之一，生殖腺、坐骨神經則對應腳掌最底部。賴信甫說，對足底反應點實施針刺、按摩刺激，透過神經訊號可誘發人體自我調整與自癒，進一步緩解不適症狀。不過，足底按摩只是輔助緩解症狀，當組織器官受損嚴重，失去自我修復能力時，即使按壓足底反射區，亦不具治療功能。

台灣職能治療師曾鈺翔表示，足底肌肉包括足外肌、足內肌，現代人久站、久坐，靜態姿勢維持過久，易造成足內肌失能、退化，出現柔軟性扁平足，恐影響足部結構改變，例如骨頭關節排列、韌帶鬆弛，甚至體表改變，且足內肌無力會使筋膜過度拉扯、壓力點過度壓迫，久了就演變為足底筋膜炎，常出現「足跟痛」。

曾鈺翔指出，足部是身體最底端，距離心臟最遙遠，因此血液及代謝廢物多半會大量淤積在足部，如果久站、久坐或缺乏運動，足部代謝循環較差，透過足底按摩不僅可以軟化組織，更重要的是能促進血液循環。

一般民眾都可以自行腳底按摩，但需要以「微微痠痛的力道」按摩足底反射區，賴信甫建議，可搭配精油按摩，以避免過度摩擦而破皮，或搭配按摩棒精準按壓在各器官反射區。

也要避免足底按摩力道過重，否則足底肌肉可能引發自我保護、過度緊繃，曾鈺翔建議，民眾應與按摩師傅反映適合力道，避免按摩後反增疼痛。

•孕婦、紅腫、外傷不適合