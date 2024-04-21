大仁說財經／許多橋梁差 恐撞擊就斷

巴爾的摩港橋梁被貨櫃輪撞垮，引發對全美橋梁結構安全的重視。（歐新社）

一艘貨櫃船撞上巴爾的摩的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，引起人們對美國60多萬座橋梁潛在漏洞的關注。

這座橋已矗立47年，在這段時間裡從未遭到任何人認為會導致倒塌的震動；但當一艘重達10萬噸以上的巨輪撞上，不到一分鐘大橋就塌了。雖然這種災難性的倒塌可能無法完全預測，但由於碰撞導致的橋梁倒塌並非完全聞所未聞，而且這一事件可能是可以避免的。

根據最近對這座橋的聯邦安全檢查發現其狀況「良好」，馬里蘭州州長表示這座橋「完全符合規範」；但美國有數千座橋梁狀況不佳。

美國土木工程師學會和聯邦政府指出，在美國，有4.6萬座橋梁結構老化且狀況不佳，其中1.7萬座橋梁面臨著一次撞擊就倒塌的危險。

工程師和其他基礎設施專家表示，極端天氣事件、愈來愈重的卡車及大型貨櫃船的碰撞，都對美國橋梁構成重大風險。

基礎設施老化

各州至少每兩年檢查一次美國公路橋梁，並將其分類為「良好」、「一般」或「差」；被發現狀況「差」的橋梁，通常是某些結構元件處於「嚴重損壞」狀態。

根據美國土木工程師協會2021年發布的最新基礎設施報告，美國61.7萬座橋梁中約有4.61萬座、占7.5%被認為存在結構缺陷且狀況不佳，1.78億人次出行每天都要經過這些結構缺陷的橋梁。

該組織表示，雖然結構缺陷的橋梁並非本質上不安全，但但它們面臨更高的關閉或承重限制風險，需要大量投資 來維護。

該組織表示，好消息是，近年來結構缺陷橋梁的數量有所下降，壞消息是改進支出的速度已放緩；根據最新估計，全美積壓的橋梁維修工作金額為1250億美元。

2021年通過的1.2兆美元聯邦基礎設施法，其中有1100億美元用於道路、橋梁和重大基礎設施項目，可能有助於支付一些橋梁改造費用。

氣候變遷 和重型卡車

美國許多老橋很容易受到地震 、颶風或高溫等極端天氣事件的影響。

根據美國土木工程師學會2021年的報告，近2.1萬座橋梁的地基在極端天氣事件中很容易受到威脅。

地震也是對橋梁的重大威脅。美國國會研究服務處2016年的一份報告發現，近幾十年來，由於對新的、更具韌性的基礎設施投資以及對現有結構的改造，美國高速公路系統的抗震能力有所提高。

報告指出，話雖如此，並不是每條高速公路都進行了改造，而且還沒有一種方法能夠既具有成本效益又能夠抵禦最強烈的地震。

此外，比橋梁最初設計更重的卡車也會對橋梁造成壓力。

美國土木工程師學會的報告指出，這些重型卡車的負載可能超過40噸，可能會對橋梁構件造成過大的壓力，導致金屬疲勞和龜裂，並縮短橋梁的使用壽命。

大型貨船

老化的基礎設施、極端天氣和大型車輛並不是唯一的問題。

超過1.7萬座橋梁容易因一次撞擊而倒塌，被稱為「嚴重斷裂」橋梁。這意味著，如果它們在正確的位置受到足夠的力量撞擊，那麼很大一部分或整個橋梁可能會倒塌。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)表示，該橋「嚴重斷裂」。

專家表示，迫切需要改進或保護舊橋梁，以防範愈來愈大的現代船隻。撞上巴爾的摩港橋梁的Dali號長984英尺，幾乎是1970年代建造這座橋時使用的船隻長度的兩倍。

根據世界水運基礎設施協會2018年的報告，1960年至2015年間，全球有35座主要橋梁因船舶或駁船碰撞而倒塌，造成342人死亡。

今年前三個月，除了巴爾的摩港的橋倒塌，中國南方的一座橋梁被切成兩半，阿根廷一座橋梁也因大型商船相撞而被部分切斷。

佛州交通建築商協會主席普拉薩德(Ananth Prasad)表示，「船舶變得愈來愈大，貨櫃港專注於擴大貨物運輸。雖然我們鼓勵使用更大的貨櫃，但需要一次性保護橋梁。」

為了最大限度地減少船舶撞毀橋梁的可能性，橋梁的建造需要採取所謂的預防措施，即在橋梁危險點周圍進行保護。

其中包括「海豚」：深插入海床或河床、延伸至水面之上的結構，通常由木材或鋼材製成；或是「擋泥板」：將物體移離橋上脆弱點的結構，以偏轉部分力的影響。

普拉薩德說，增加這些反保護措施比建造新橋梁更快、更具成本效益，「鑑於船舶較大，我們可能需要優先研究橋柱周圍的保護系統。」