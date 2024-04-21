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移民專頁／綠卡配偶轉F-1後 有望改身分

鄭毅律師主答
結婚本身並不自動使人無法獲得 F-1身分，但申請人需要解釋其情況並向移民官證明不會違反F-1的條件。(圖／123RF)
結婚本身並不自動使人無法獲得 F-1身分，但申請人需要解釋其情況並向移民官證明不會違反F-1的條件。(圖／123RF)

讀者問：

我有一個棘手的問題。我去年7月拿到綠卡，還需要四年多才能入籍。我和女朋友已經相處四年多，今年決定結束異地相思。她3月初入境之後10天左右，我求婚成功，我們幾天後就領證了。我現在準備給她辦I-485的時候，發現一個意外的問題，就是她的排期在沒排到之前無法提交I-485，而排期已經卡在2023年9月。我原以為她可以在她的B-2有效期的180天內提交I-485，即使排期沒到也可以先提交，就可以有合法身分，繼續留在美國。

可是現在發現問題是，很有可能她在排期排到前，她的B-2的180天有效期已經用完了。離境等待似乎不是辦法，因為她這次入境已經被盤問，再加上她入境內30天結婚，更加違背了B-2的功能，這都是我們之前沒考慮到的。我能想到的是她境內轉F-1，找一個學校來延續合法身分，超過180天，到時候在file I-485，到時候 I-485會不會因為簽證違規被拒絕?

答：

1、你太太境內轉換為F-1學生簽證狀態來延續她在美國的合法身分，這是一個可行的選項，但 F-1身分要求申請者證明其具有非移民意圖，即他們打算在學習結束後離開美國。由於你們已經結婚並且有意調整其在美國的身分，這可能會使證明非移民意圖變得複雜。雖然結婚本身並不自動使人無法獲得F-1身分，但申請人需要準備好解釋其情況並且向移民官證明其不會違反F-1的條件。

2、如果你太太成功轉為F-1身分，並在之後的排期排到時提交I-485，通常來說，只要在申請 I-485時具有合法身分，並且在美國期間沒有違反移民法規定，就不應該單純因為先前的簽證變更而影響I-485的核准。

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