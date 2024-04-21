學業篇／網路資源 成自學神器

教育應用程式(App)多如繁星，選對App能提高孩子的學習興趣，家長省心。(123RF)

在凡事講求效率的快節奏數位時代下，教育環境和方式出現重大變革，網路學習平台幾乎已躍升為主角，從小到大的成長過程幾乎都離不開網路學習資源，選擇合適的學習平台至關重要。

多如繁星的網路學習網站、應用程式等等工具可統稱為「學習管理系統」 (LMS , Learning Management System)。

用谷歌(Google)搜尋引擎隨手鍵入LMS、e Learning platform、e Learning website或者e Learning app這些與網路學習資源有關的關鍵字，必然出現巨量查詢結果；不勝枚舉的網站各自推薦好網站、好程式，列舉出來的推薦名單多半互不相同，讓人莫衷一是、不知所措。

選擇網路學習資源猶如在茫茫大海尋尋覓覓，著實不容易。面對大量選擇，依循具公信力的權威媒體評鑑結果不失為好方法。

查看權威媒體的評鑑結果前，不妨先掌握評選原則。

Linked In提供綜合指南，有助於針對權威媒體推薦的平台一一瀏覽，從中選擇適合自身需求學習平台。

指南1：界定學習目標。先確定目標是獲得新技能、查資料、補強常識或者另有目標？

指南2：確定使用者年齡、程度等要件。

指南3：查看學習平台的內容及課程是否夠多元豐富，最好能夠根據自身需要自訂內容。

指南4：確保介面操作容易，應能夠符合直覺需求、容易查詢存取、追蹤學習進度。

指南5：力求互動性和參與度，應有測驗、論壇、即時網路討論、同儕協作等功能，增加趣味、提升效率。

指南6：力求相容性；最好與不同作業系統的智慧型手機和平板電腦相容，免得為了使用特定學習平台更換硬體。

指南7：確保具有進度追蹤與分析功能，有助於自我鞭策、提高效率。

指南8：確保網路平台或程式有良好支援和客服可即時回應客戶需求、解決問題。

指南9：定價合理並具有可擴展性。最好優先選擇免費平台而且可根據用戶進步而衍生提供進階學習資源，以免不斷更換平台。

指南10：確保安全和隱私。可查看隱私權政策說明。

指南11：多方查看使用者真實評論和推薦，了解各平台優缺點。

指南12：了解試用期規定，如果最終要付費更要把握試用期；如果收費高卻不提供試用，宜三思。

指南13：確保平台與時俱進不斷更新技術、跟得上產業趨勢。

指南14：確保擁有內容所有權；務必查明各平台是否針對內容使用設限。

子女在美國受教育，使用美國當地權威媒體推薦的平台或程式，更能切合需要。

科技專業媒體「個人電腦雜誌」(PC Magazine)、職業社交網站領英(LinkedIn)、新聞媒體「商業內幕」(Business Insider)三大機構針對網路學習平台進行評估，各有推薦名單。

其中，免費學科學習平台Khan Academy、小學閱讀暨數學學習網站Starfall兩個平台同時被納入「個人電腦雜誌」、LinkedIn推薦名單；互動式學習平台ABCmouse.com則同時受到LinkedIn及商業內幕兩個機構推崇。

PCMag評選 15大兒童線上學習

這是一份科技專業媒體，英語簡稱PCMag，總部位於紐約市，由數位媒體與網路專業公司Ziff Davis公司發行；這份專業媒體紙版雜誌1982年2月3日至2009年1月發行，線上版1994年底開始發行。

PCMag經常針對科技產品及服務進行評鑑，涵蓋軟硬體。

針對最佳學習網站，PCMag鎖定3至18歲兒童教育平台進行評鑑，從大量資源當中挑出提供特定學術幫助、鼓勵年輕人探索感興趣的教育主題或者對幼兒教授基本概念和早期學習技能的網站，內容主要搭配美國教育系統。

評鑑結果今年1月初宣布，依不同性質選出15個最佳兒童線上學習平台，適合5歲到17歲不等。

(取自Brainscape網站)

•Brainscape：最佳青少年字卡應用程式（適合對象：屆滿12歲；免費及付費）

Brainscape預先安裝適合中學以上的優秀學習內容，例如， 大學先修課程(AP)套件等等。有免費及付費兩種選擇，付費方案月費19.99美元，可根據自身程度製作學習套件。雖然以大孩子為主要訴求，也有內容適合年齡較小的學生，例如視讀卡(sight reading cards)。

•CoolMath：最佳初高中數學學習網站（適合對象：屆滿13歲，免費）

這個免費學習網站以學生們可能從未體驗過的方式解釋初級代數、代數和初級微積分概念；藉由重新學習，大孩子原本懵懵懂懂的數學概念很可能從此搞懂了，日後學習起來更得心應手。

（取自Coolmath4kids網站）

•CoolMath4Kids：兒童最佳數學學習網站（適合對象：12歲以下，免費）

CoolMath團隊也針對年紀小一點的孩童開發 CoolMath4kids，適合小小孩學習更基本的數學概念，涵蓋加、減、乘、除法和分數，更具互動性，提供遊戲、腦筋急轉彎和測驗。

•DOGOnews：最佳兒童新聞網站（適合對象：7-17歲，免費）

可在這個網站上閱讀適齡新聞，涵蓋時事、科學、環境、公民和其他主題的及時內容，全部以年輕人可理解的方式撰寫；目前有英語和西班牙語兩種版本。

•Funbrain：最佳探索式學習網站（適合對象：5-14歲，免費）

可透過閱讀和互動內容探索感興趣的主題，或者藉由玩遊戲練習數學概念；與其說是進行學科重複練習，更適合用來激發好奇心。不過PCMag團隊提醒，網站裡的遊戲品質時好時壞，有些教育價值有限。

（取自Khan Academy網站）

•Khan Academy：最佳免費學科學習（適合對象：屆滿5歲，免費）

這個學習網站像是學科練習虛擬教室，涵蓋數學、科學、電子計算、經濟學、生活技能、歷史、閱讀和語言，多年來一直是最受歡迎的學習網站之一，幫助各年齡層學生學習各種學科，從語音到個人理財應有盡有。學習模式主要是觀看影片、測驗。考量到7歲以下孩子瀏覽網站可能遇到困難，另外針對小小孩設有簡易版虛擬教室 Khan Academy Kids ，透過簡易操作的行動應用程式使用課程及遊戲資源。

•Monterey Bay Aquarium Learning at Home：最佳大自然探索網站（適合對象：5-17歲，免費）

網站裡有一個名為「在家學習」(Learning at Home)專區，提供海洋動物、生態系統、海洋保育等相關主題線上課程和活動，有英語和西班牙語版本， 可按年級查看線上課程，還提供工藝品、各種動植物相關的簡短讀物，並提供由家長主導活動的種種建議。

（取自National Geographic Kids網站）

•National Geographic Kids：最佳動物、歷史、科學及太空學習網站（適合對象：5-16歲，免費）

這是國家地理雜誌(National Geographic)的兒童版網站，為年輕人提供動物、歷史、科學和太空等各種主題的教育文章、影片和測驗。其互動性比不上其他許多網站，卻是搜尋時事短文的好網站，好比說想知道解放黑奴的「六月節」(Juneteenth)由來，就有適合兒童理解的內容，內容以美國為中心。

（取自PBSLearningMedia網站）

•PBSLearningMedia：最佳互動學習平台（適合對象：5-17歲，免費）

擁有豐富內容，可供能夠在無人監督情況下使用電腦的學生獨立探索；主要藉由影片以及互動課程讓使用者學習藝術、社會研究、健康和體育、科學、數學、工程和其他科目。如果家有2至5歲幼兒，可使用幼兒版 PBS Kids，找到更多適合小小孩的節目和互動內容。

•Quizlet：最佳學習輔助平台（適合對象：屆滿8歲，基本版免費，精裝版月費7.99美元或年費35.99美元）

Quizlet最初是抽卡應用程式，後來逐漸發展成為年輕人提供遊戲、測驗和其他學習、複習的平台。藉助Quizlet，可根據需要建立材料套件不斷練習，也可搜尋其他人上傳分享的內容。基本免費版僅提供有限的內容及互動方式，付費版則幾乎可解鎖所有內容，另有一些專業組織分享的學習平台還需要額外付費。

（取自Scholastic Kids網站）

•Scholastic Kids：適合10歲及以下孩童的最佳閱讀網站（適合對象：5-11歲，免費）

為小孩子提供豐富的教育閱讀材料資源，可找到各式簡短教育文章，讓對於過雲宵飛車、遺傳學、動物、地理和其他主題充滿好奇的孩子一窺究竟；網站設計很清晰，可按年級排序找到適合孩子學習者的文章。

•Sesame Street and Sesamo：5歲以下幼兒最佳學習網站（適合對象：2-5歲，免費）

2到5歲幼兒可使用這個互動網站玩遊戲、看影片、創作藝術等，其教育理念主要是學習如何依循指示、發展運動技能、辨識基本形狀等。

（取自Starfall網站）

•Starfall：小學最佳閱讀暨數學學習網站（適合對象：5-9歲，Home會員年費35美元，有些內容免費）

幫助孩子學習閱讀、練習簡單數學，互動性很好，相當吸引人；有些基本內容完全免費，如果想要享用網站裡的所有內容，須付年費加入會員。如果是教職員，每年付355美元就可讓整所學校共用一個帳戶，不妨洽詢學校是否可以取得登錄資訊、充份使用。

•TED-ED：最佳教育短片網站（適合較成熟的孩子，免費）

這是經常舉辦論壇的非營利組織TED所設網站，可找到各種主題的簡短教育影片，例如說明口罩如何防止疾病傳播、介紹愛滋病毒/愛滋病及避孕保險套，適合有足夠理解能力的大孩子。

（取自TIME for Kids網站）

•TIME for Kids：最佳詞彙學習網站（基本內容免費）

「時代雜誌」(TIME Magazine)1923年創刊至今已有101年歷史，是公信力十足的老字號新聞雜誌，因應網路時代而設立學習網站，Time for Kids專門以兒童為對象，提供適合不同年齡層的短文，都是當今備受關注的熱門話題，附有大幅照片，既有趣又具有教育意義，而且每一篇文章都有語音選項Read Aloud，可以邊讀文字邊聽讀音，讓孩子集中注意力。

這個網站的年齡層分為幼稚園至一年級(k-1)、二年級、三至四年級、五至六年級，文章字數逐步增多，由於隸屬於新聞媒體，主題契合時事，概分成幾大類，時時更新。以三、四年級族群為例，2024年3月15日刊登的短文主題是「抖音遇到麻煩了」(TikTok in Trouble)，提到美國眾議院通過法案，要求總部設於北京的字節跳動公司(ByteDance)6個月內出售短片分享平台抖音，否則禁用。另有「工作」類主題，針對不同年齡層以深淺不一的方式介紹各種職業，讓孩子及早搜尋志向。

這個網站也具有互動功能，例如幫助年輕學習者擴大詞彙量的單字查找功能、註冊為會員搜尋未來求職方向；孩子們還可撰寫書評，發表有關健康、運動、保護主義等的見解。

此外，網站設有「每周傑出兒童」「TFK Kid of the Week」單元，徵求讀者提供各地啟發人心的兒童善行；例如2024年2月29日被刊登的主角是麻州波士頓亞裔男孩Thomas Lee(湯姆斯．李，音譯)，由關懷遊民的非營利組織Harvard Homeless Mission推薦，這位男孩準備關懷包，一一送給街上的遊民，目前已送出600個關懷包。

網站有英語和西班牙語版本。文章閱讀免費，有些互動服務需要註冊為會員。

Linkedin推薦 學習程式與平台

這個全球領先職業社交網站綜觀許多具公信力的機構評鑑結果，列出十大兒童優良網路學習程式與平台。

•Starfall（免費和付費兩種版本）

https://www.starfall.com/h/

有免費和付費兩種版本，免費版本已相當出色，可存取許多有用資源；付費版則提供進階藝術課程，幫助孩子掌握數學和社會科學技能。

（取自App Store）

•Teach Your Monster to Read

https://www.teachyourmonster.org/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

榮獲許多獎項。藉由友善怪物、有趣設計和超凡故事敘述，結集頂尖學者心血製作精美有趣的遊戲，寓教於樂。需要註冊開戶，每次使用要登錄。

（取自App Store）

•Lingo Kids（適合對象：2到8歲）

https://lingokids.com/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

涵蓋英語、數學、科學、工程及科技等領域，有免費基本版及付費版；付費之前可先免費試用，必須提供電子郵箱。

（取自App Store）

•Duolingo

https://www.duolingo.com/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

榮獲個人電腦雜誌(PC Magazine)語言學習編輯獎( Editors' Choice for Language Learning)，有許多適合視覺學習者的課程，孩子可因學會更多單字、獲得其他成就而贏得徽章。涵蓋多種語言，包括英語、西班牙語、法語、德語、葡萄牙語、義大利語等。

•Khan Academy(適合對象：2至8歲)

https://www.khanacademy.org/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

最受歡迎的數學應用程式之一，與史丹福大學(Stanford)學習專家合作開發，符合「啟蒙教育早期學習成果框架和共同核心標準」(Head Start Early Learning Outcomes Framework and Common Core Standards)，注重孩子的整體發展，並融入社交情緒學習技能。

•Busy Shapes應用程式

這是一款符合蒙特梭利(Montessori)自主實踐學習法的應用程式，對於剛剛開始接觸科技的小孩來說很有幫助，透過學習物體間的相互關係以及如何操縱來培養幼兒邏輯和推理能力。

（取自App Store）

•互動閱讀平台Epic

https://kids.getepic.com/

內有4萬多本兒童書籍、有聲讀物和視頻，可透過電腦、筆記型電腦、手機等多種設備存取，是教育工作者和家長鼓勵孩子互動閱讀的絕佳平台。

•數學學習平台DragonBox（適合對象：4到8歲）

https://dragonbox.com/

透過遊戲和令人興奮的活動讓孩子學習數學，沒有測驗和評估，孩子們以為自己在玩樂，不覺得在「上課」或「學習」。

•PBS Kids

公共電視網(PBS) 根據旗下受歡迎的兒童節目製作數百款遊戲，將動畫的主角帶入遊戲，各有不同學習主題；例如，讓孩子們與兒童動畫片Peg+ Cat裡的主角 一起學數學、與另一動畫片「動物兄弟」(Wild Kraft)裡的克拉特兄弟(Kratt Brothers)一起探索生物等。

•ABCmouse.com（適合對象：2到8歲）

旨在幫助2至8歲的幼兒學習，從辨認字母 、讀字母、乃至於學習數學等等，課程裡有許多故事影片、拼圖、有趣活動、歌曲以及許多與數學、科學、藝術和閱讀有關的內容；可根據能力調整課程程度，讓孩子嘗試使用不同能力。

商業內幕彙整 網路學習資源

「商業內幕」是2009年2月成立的美國商業娛樂新聞網站，總部位於紐約市，是歐洲最大出版商德國Axel Springer SE子公司；該網站取材自紐約時報(New York Times)、全國公共廣播電台(NPR)等老牌媒體。

新冠疫情爆發掀起網路學習風潮之初，「商業內幕」便彙整教育專業意見，列出K-12兒童最佳網路學習平台；這些教育專家包括互動教育顧問及教育專書作者多納利 (Jaime Donally) 、教育顧問兼 The Nerdy Teacher LLC創辦人普羅文扎諾 (Nicholas Provenzano)，兩人除了為人諮商，都有多年課堂教學經驗。

普羅文扎諾強調，所有工具都應遵守「兒童線上隱私權保護法」(COPPA)，而且多數學習工具需要家長監督；重要的是，工具應讓孩子有機會發揮創造力和互動，不僅是觀看影片被動學習。

以下推薦清單裡的工具以互動式應用程式和硬體為主，適合在家使用，多半需要付費。

（取自App Store）

•最佳互動式學習平台ABCmouse.com

https://www.abcmouse.com/abc/?8a08850bc2=T68191482.1600712983.1556

包括適合2至8歲的幼兒學習平台ABC Mouse Early Learning Academy、以及適合8至13歲的小學生學習平台Adventure Academy，可練習數學、科學、語言、閱讀等，內容多元豐富。

孩子們可選擇自己喜歡的頭像，在地圖上選擇一個地點、靠自己的努力賺門票、購買物品強化自己打造的世界，例如，透過玩遊戲賺取門票購買很酷的服裝妝點頭像、為房間買家具，或為水族館買魚；需要大人從旁監控安全。

有一群教師負責監督ABC Mouse和Adventure Academy所有材料，使用足跡都會被保存，以便追蹤學習進度，應用程式經常更新，永遠不會欠缺材料。ABC Mouse榮獲「家長評選基金會」(Parents Choice Foundation)與「學習雜誌」(Learning Magazine)頒發的教師選擇類別(Teachers' Choice)教育獎。

免費試用一個月後開始收費，每月12.99美元、六個月費用29.95美元、年費59.95美元。

適用於iPad、iPhone、Kindle Fire(至少第二代)以及大多數Android 手機和平板電腦。

（取自destroyED網站）

•最佳互動閱讀平台destroyED(適合對象：屆滿3歲偏好視覺學習的孩童)

https://disruptedx.com/

destroyED提供「擴增實境」(Augmented Reality,, AR)和「虛擬實境」(Virtual Reality, VR )的讀寫體驗，讓真實環境與網路環境結合互動，非常適合視覺學習者以及想要與書籍深入互動的孩子。入門套件有三本AR/VR書籍、三本活動書籍、貼紙、一個可放置手機的VR耳機以及供下載的應用程式。

閱讀時，將手機或平板電腦指向互動書籍便可觀看3D角色和環境的互動，虛擬實境的會話身臨其境，需要大人監督。整套書籍讓孩子學習英文ABC字母、對立面和形狀。

入門套件單價49.95美元。適用於Android和Apple手機和平板電腦。

（取自Makey Makey網站）

•最佳互動式工程學習套件Makey Makey(適合對象：屆滿8歲)

https://makeymakey.com/

Makey Makey是麻省理工學院(MIT) 媒體實驗室學生開發的發明和編碼套件，包括軟硬體，獲獎無數，讓小孩嘗試數千種發明、工程、繪圖和編碼創意。網站示範如何改造絨毛動物讓它說話、用香蕉打字以及用水杯演奏音樂，等於為學生提供一塊技術空白畫布，可製作任何想要的東西。

經典套件49.95美元，配有電路板、鱷魚夾和電線。對於忙碌的發明家來說，Makey Makey GO是一款更小、更便宜的電路板，配備USB連接器，售價為19.95美元。

適用於Windows 10、macOS、iPadOS和Chromebook。

擴增實境地球儀Orboot Earth。（取自Amazon）

•最佳社會研究互動學習工具Orboot(適用對象：4至10歲)

提供一系列的擴增實境地球儀Orboot Earth，可到世界任何地方，了解各地地理、美食、發明、紀念碑等，不必搭機出國也能探索全世界。

這個地球儀不需要電池或藍芽連接，可將生動AR影像發送到多數行動裝置。

將地球儀轉到摩洛哥，點擊「美食」，就可看到北非名菜「塔吉鍋」(tajine)圖像以及相關訊息，轉往巴西點擊「動物」，可看到栩栩如生托科巨嘴鳥和其他動物。

這個10吋地球儀提供世界各地1000多個資訊事實、400個重點，包裝內附人造護照、護照印章、國旗貼紙以及其他旅行文件，在遊戲模式下，孩子可尋找寶藏並建造國家公園。

另有以恐龍為主題的Orboot Dinos(適合4至8歲)、火星地球儀Orboot Mars(適合6歲以上)。

Orboot Earth地球儀售價54.99美元。與iPadOS、iOS和Android裝置相容。

•最佳音樂與部落格創作互動學習工具Soundtrap

https://www.soundtrap.com/musicmakers

Soundtrap適合兒童和大人，操作簡易。於使用的聲音製作功能和協作工具。普羅文扎諾強烈推薦善用Soundtrap工具讓孩子參與專家發揮想像和創造力，例如編寫部落格腳本。

透過Soundtrap，孩子們可錄音、使用應用程式編製的樂器，並透過聊天功能與遠端朋友共同編輯、合作。在父母指導下，幼童可隨意操作並聽到自己的聲音回放。「說故事」程式提供轉錄功能，對於書寫或打字有困難的孩子特別有幫助；年齡較大的孩子可將製作的部落格上傳到 Spotify，也可將文件匯出成任何格式、透過連結發送文件。

Soundtrap 音樂選項入門收費每月 7.99 美元、部落格入門收費每月 11.99 美元。