學業篇／書香世界 兒童成長貴人

作家、插畫家創作的優秀作品，引導孩子在書香世界遨遊，對於成長至關重要。(新華社)

以引導兒童及青少年讀好書為使命的有心人士不在少數，從美國圖書館協會(American Library Association, ALA)優良讀物獎項的命名由來、以及上百年來作家畫家用心創作，都可看到書香世界裡許多人為教育下一代辛勤耕耘。

紐伯瑞 兒童文學之父

全球第一個兒童優良讀物獎項紐伯瑞獎以「兒童文學之父」英國書商約翰，紐伯瑞(John Newbery)命名，意義不凡。

紐伯瑞是英國人，出身農家，卻在兒童圖書出版史上扮演非常重要的角色。他16歲到印刷廠當學徒，27歲在家鄉波克夏創業，投身出版事業，1743年30歲時交由繼子承接，自己則轉戰倫敦，開設兩家書店。

紐伯瑞非常關心兒童。1744年為兒童設計創作第一本書「漂亮小小口袋書」(A Little Pretty Pocket-Book)，有人說那是世上第一本童書，售價訂得很低，僅賣六便士。他慧眼獨具，看到童書市場巨大潛力，全力開發童書市場，是世上認真經營童書市場的第一位商人，為兒童文學豎立里程碑。

紐伯瑞對童書有獨到看法，認為兒童學習的最佳方式是透過玩耍，他的童書設計初衷是寓教於樂，出版的第一本童書附有一個黑红色球形針墊，如果行為良好，可將大頭針別在紅色那一邊，不聽話則別在黑色那一邊。

美國圖書館協會頒發的獎項多半規定參賽者必須是美國人，這麼多年下來，移民 來美的華裔 也榜上有名。

著名的童書創作者葉祥添兩度榮獲紐伯瑞銀牌榮譽獎。(取自Amazon)

葉祥添 二獲紐伯瑞獎

葉祥添是ALA獎項得獎華裔目前年紀最大的一位。他是著名的童書創作者，曾以「金山紀事」(Golden Mountain Chronicles)系列書籍兩度榮獲紐伯瑞銀牌榮譽獎； 2005年又因對美國兒童文學的職業貢獻而獲得兩年一度的勞拉．英格爾斯．懷爾德獎章(Laura Ingalls Wilder Medal)。

葉祥添獲紐伯瑞獎的兩部作品是《龍翼》（Dragonwings）和《龍門》（Dragon's Gate），分別於1976、1994年獲獎，都是描寫華人移民生活。

葉祥添父、母親各是第一、二代華裔移民，他本人1948年在加州 舊金山出生。經歷經濟大蕭條之後，全家人搬到以非裔美國人為主的多元文化社區，與黑人和華人混在一起，從小在家庭雜貨店裡工作、成長，讓他有機會觀察、傾聽他人，學習如何與他人相處，他自稱「這是對作家來說是很好的訓練」。

直到高中，葉祥添就讀天主教學校時才真正接觸到白人文化；他一直熱愛科學，後來也對文學和創意寫作產生興趣，18歲便在一本科幻雜誌上發表第一個故事。

葉祥添回憶，讀高中時，英語老師鼓勵他，假如想得A，就將撰寫的故事投稿到雜誌，直到文章出版，激發他認真寫作；雖然他一直喜歡理科，後來考慮以創作為職業。

成長過程中，葉祥添總在美國主流文化和自己中國血脈根源之間左右為難，這種微妙處境經常成為他寫作的主題。大部分作品涉及人物感到疏遠或不適應他們的環境，他坦承從小一直在努力解決這個課題，他形容自己：「我太像美國人了，無法適應唐人街，但也太中國化了，以至於無法適應其他地方。」道盡許多在美國出生、成長的華裔心聲。

梁婉君的作品屢獲大獎。(取自Facebook)

梁婉君(Julie Leung)：2024年獲凱迪克繪本獎銀牌榮譽獎、亞太裔美國文學獎

作品「The Truth About Dragons」榮獲2024年凱迪克獎(The Caldecott Medal)童書繪本銀牌榮譽獎章、亞太裔美國文學獎(Asian/Pacific American Award for Literature-APALA)。

梁婉君在美國中西部長大，目前定居紐約市，白天在出版業工作，工作之餘便投入寫作。

Junyi Wu：2024年獲紐伯瑞獎銀牌榮譽獎章

得獎作品「Elf Dog and Owl Head」，華裔插畫家Junyi Wu與文字作者M. T. Anderson合作。

Junyi Wu父母親來自台灣，主修藝術，她擅長夢幻、安靜的彩色鉛筆插圖，充滿動態、旋轉的標記和充滿活力的彩色朦朧雲彩，在Juxtapoz、CMYK 雜誌、Light Gray Art Lab 和Gallery Nucleus 等眾多藝術和設計出版物和畫廊中都可看到她的作品。

Christina Li的作品反映了作者對美國華裔移民文化的透徹了解。(取自X平台)

Christina Li：2024年獲亞太裔美國文學獎

作品「RUBY LOST & FOUND」 (中譯本：露比的禍福得失)榮獲2024年亞太裔美國文學獎(Asian/Pacific American Award for Literature-APALA)。得獎前，這本書去年就在中國和台灣發行中譯本。

這本書描寫華裔13歲露比面對親愛的爺爺離世、奶奶健忘症越來越嚴重、好朋友麵包店即將被關掉，感到生活處處是難題，透過講述一個夏天的日子，勾勒青少年成長路上的摸索與追尋。

Christina Li是華裔後代，作品已被翻譯為中文，但始終未出現其中文姓名。她畢業於史丹福大學(Stanford University)，獲經濟學和公共政策學位；喜歡做白日夢。在美國中西部和加州長大，目前定居紐約。

書中主角露比第一人稱的微妙敘事反映出作者對美國華裔移民文化的透徹了解。

Chirstina Li作品「Clues to the Universe」也被華盛頓郵報(Washington Post)選為最佳夏日兒童讀物。