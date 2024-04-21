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活動篇／如何選擇夏令營

記者鄭怡嫣
受不少華人家長青睞的亞洲育才協會(Asian American Coalition for Education)的暑期班，為期兩個月，亦是結合學術課程與才藝課程。(取自亞洲育才協會)
受不少華人家長青睞的亞洲育才協會(Asian American Coalition for Education)的暑期班，為期兩個月，亦是結合學術課程與才藝課程。(取自亞洲育才協會)

紐約市府免費開辦的「夏季崛起」(Summer Rising)夏令營廣受家長學生歡迎，申請人遠超市府提供的席位；其實，坊間還有許多針對不同年齡段與不同種類的夏令營項目，有的面向亞裔與華裔學生，有的則注重在美國化的遊樂與運動以及中國化的補課及學術之間找到平衡，使孩子們更全面地發展。

●每年1月申請 3、4月截止

紐約市的許多夏令營項目，在每年1月起就開放申請，申請截止日則往往在3月或4月，紐約市心理衛生局(DOHMH)建議，家長儘早申請。除了民辦夏令營項目外，在市健康局的「托兒服務連接系統」(NYC Child Care Connect)網站https://a816-healthpsi.nyc.gov/ChildCare/SearchAction2.action，也可以搜索由市府資助的各類夏令營、以及由市公園局舉辦的暑期項目等。

對於第一次送孩子去夏令營項目的新手爸媽，市健康與心理衛生局則建議，家長可以詢問項目主辦方的問題，包括夏令營的場地、項目的付款方式以及退款政策、是否可用教育補貼金(voucher)來支付、是否提供午餐、哪些活動最適合自己孩子的發展、是否有人員及相關設備能夠滿足孩子特殊的需求、針對學齡前兒童有哪些托兒服務、主辦單位是否已經申請了市健康局有關開設項目的相關許可等。

●留意師資、安全 勿信低價

紐約華人家長會會長黃德旺特別提醒，目前紐約市的夏令營項目，皆由市衛生局(DOH)監察，使活動項目符合安全、衛生及危機情況發生時能第一時間應援等標準，而不少以低價吸睛的機構，事實上並無市衛生局核准。

另一方面，夏令營項目的師資以及地點也值得家長們重點關注，有些夏令營項目的老師還是大學在讀學生，並無教學方面的專業經驗，而有市教育局資質的老師將更有效果。因此，為保質及保證安全，華人家長須選擇經市衛生局許可、且有相關師資證明的夏令營項目。

黃德旺也提醒，英語並非母語的亞裔或新移民的孩童，在暑期脫離語言環境，往往更容易忘記所學的英語，不少針對這部分孩童開辦的夏令營，也意在讓孩子們持續在英語環境中，用沒有壓力、寓教於樂的方式來鞏固他們的英語及其他科目，為下一學期作好準備。

●兼顧學術才藝 配合興趣

華人家長會(CAPA)的夏令營項目已經開辦12年，通常在上午為孩子們提供學術活動，在下午提供娛樂活動。學術活動由執照老師授課，幫助孩子們為下一學年做好準備，除了閱讀理解、寫作與數學等基礎科目外，三至六年級學生還將學習在紐約州英文(ELA)和數學州考中如何斬獲高分的攻略。

值得一提的是，對於眾多華人家長都感興趣的特殊高中入學考試(SHSAT)，華人家長會還有「特殊高中入學考準備課程」(SHSAT prep)的為期七周的夏令營項目。更多資訊，可登錄網站https://www.capa-programs.org/summer-camp查詢。

受不少華人家長青睞的亞洲育才協會(Asian American Coalition for Education)的暑期班，為期兩個月，亦是結合學術課程與才藝課程。中文老師為雙語授課，英語及數學老師則為經驗豐富的公校教師，包括音樂、舞蹈、繪畫、功夫、象棋等課程的才藝課程，則由來自中國或國際的知名專家授課。暑期班均為小班教育制，並由市教育局提供免費的早餐與午餐。更多資訊，可登錄網站https://www.aaceny.net/查詢。

位於法拉盛凱辛娜公園(Kissena Corridor Park)對面的以馬內利天才夏令營(Immanuel Genius Summer Camp)，由經驗豐富、執照的公校或私校教師授課，師生比例為一比十，項目首先為每一位孩童作全面的測試，找出他們的問題所在，之後則基於測試結果有的放矢，提供個人化的指導，並在每天給予家長詳細的學習報告、在每周給予進度反饋。更多資訊，可登錄網站http://immanuelgenius.com/summerschool/general-info-1查詢。

法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)的夏令營項目已經開辦數十年，按照年齡段及特色，分為幼兒、傳統、游泳及青少年暑期班四大項目，它旨在減少學生們的螢幕時間，並使他們廣泛交友，在身體、心理與情感上充分發揮潛力，並嘗試新事物、培養新技能、發展信任關係。更多資訊，可登錄網站https://ymcanyc.org/locations/flushing-ymca/programs-classes/camps查詢。

法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)的夏令營項目已經開辦數十年，按照...
法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)的夏令營項目已經開辦數十年，按照年齡段及特色，分為幼兒、傳統、游泳及青少年暑期班四大項目。(取自法拉盛基督教青年會)
華人家長會(CAPA)的夏令營項目已經開辦12年，通常在上午為孩子們提供學術活動...
華人家長會(CAPA)的夏令營項目已經開辦12年，通常在上午為孩子們提供學術活動，在下午提供娛樂活動。(華人家長會提供)
華人家長會(CAPA)的夏令營項目已經開辦12年，通常在上午為孩子們提供學術活動...
華人家長會(CAPA)的夏令營項目已經開辦12年，通常在上午為孩子們提供學術活動，在下午提供娛樂活動。(華人家長會提供)

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