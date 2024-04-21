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學業篇／讀好書 踏上學習正途

周芳苑
引領孩子培養閱讀習慣要趁早，從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀。(本報檔案照)
引領孩子培養閱讀習慣要趁早，從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀。(本報檔案照)

父母親期待孩子將來有成就，不惜投注大量資源讓孩子讀好學校、課後學習才藝、參加各種競賽，四處奔波不遺餘力，如果懂得善用工具，學習效果將更加倍。

工欲善其事，必先利其器，孩子從小到大不斷學習，掌握良好工具可避免回回繞路，省去時間、也減輕挫折感。

閱讀書籍是學習與成長非常有用的工具，甚至有翻轉人生的驚人影響。中國成語說「開卷有益」；西漢學者劉向提到「書猶藥也，善讀之可以醫愚」，將書本比喻成治療愚癡的良藥。不僅中國人推崇閱讀，英國著名哲學家、科學家兼政治家培根(Francis Bacon)也說：「讀書足以怡情，足以博彩，足以長才。」

在美國，更是處處強調閱讀，康州圖書館Darian Library推動「幼稚園前讀書1000本」(1000 Books Before Kindergarten)計畫，用積點卡追蹤、贈獎等方式鼓勵孩子從小多看書，自然而然養成閱讀習慣。

閱讀是學習與成長的有效方法，好處不勝枚舉。根據跨國出版商Scholastic調查，不論哪個國家，家庭都是鼓勵孩子閱讀的推手，其影響性高達八成，老師與學校居次。

除了從旁鼓勵，父母本身的閱讀習慣往往直接影響子女是否愛閱讀。在加拿大，57％頻繁閱讀的孩子，其家長也愛看書，但少閱讀孩子中只有15％父母愛閱讀，英國、澳洲情況類似。

想讓孩子愛上閱讀，為人父母的也要加把勁，努力養成閱讀習慣。

閱讀習慣 趁早培養

引領孩子培養閱讀習慣要趁早。打從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀，長大一點後，還是要幫忙把關，確保孩子選讀可獲正面啟發的好書。

美國處處強調閱讀，鼓勵孩子從小多看書，自然而然養成閱讀習慣。(123RF)
美國處處強調閱讀，鼓勵孩子從小多看書，自然而然養成閱讀習慣。(123RF)

網路世界訊息真假難辨，在亂象叢生的大環境下，更需要父母親陪孩子一起從琳瑯滿目書冊中選擇好書。美國每年有好幾個優良讀物獎項，從得獎名單中選書大致錯不了。

在美國，美國圖書館協會(American Library Association, ALA)主辦的兒童暨青少年讀物獎項經過長時間考驗，具公信力。1月底剛宣布2024 年各獎項得獎名單，值得參考。

ALA主辦的兒童暨青少年讀物獎項主要有15大項，「紐伯瑞獎」(Newbery Medal)、「凱迪克獎」(Caldecott Medal )最具代表性，各以文字類書籍、繪本為主，重要性並駕齊驅。

另有鼓勵其他族裔的若干獎項，「亞太裔美國文學獎」(Asian/Pacific American Award for Literature-APALA)便是其中一個大獎，華裔作家和繪圖畫家也在得獎之列；另外還有與非洲裔、拉丁裔、猶太文化、印第安文化的獎項。一來讓美國孩子打開更寬廣的視野，也藉此鼓勵各族裔美國人創作。

此外，也獎勵以特殊族群為讀者的作品，例如專門描寫身心殘疾人士的讀物、跨性別人士的讀物。

每個獎項都有多年歷史，多以出版界知名人士命名，備受國際肯定，參賽者多半必須是美國公民或者具有合法居留權，不過，美國是典型移民國家，得獎作者有來自不同國家的移民，得獎者族裔及創作內容更趨多元。

一如往常，今年各獎項都有金牌獎一名，另有入選的榮譽獎若干。

紐伯瑞獎(John Newbery Medal，第102屆)

獎勵優秀美國童書，這是全球第一個兒童優良讀物獎項，名字來源於18世紀「兒童文學之父」英國書商約翰‧紐伯瑞(John Newbery)，1922年起，每年由ALA旗下「圖書館兒童服務協會」(Association for Library Service to Children, ALSC)頒獎，計有金牌獎(Newberry Award)一名及若干榮譽獎，獎章各是金色、銀色。

在美國，幾乎所有獲得紐伯瑞獎的作品都被列為青少年必讀書籍。

多年下來，紐伯瑞得獎作品涉及的議題和表現方式越來越多元豐富，多數是小說，也有部分傳記和詩，近年更出現圖像小說。

2024得獎作品

金牌：「The Eyes & The Impossible」(暫譯：眼睛與不可能之事)

文字：戴夫．埃格斯(Dave Eggers)

插畫：肖恩．哈里斯(Shawn Harris)

紐伯瑞金牌「The Eyes & The Impossible」。(取自Amaz...
紐伯瑞金牌「The Eyes & The Impossible」。(取自Amazon)

主角是名叫「優哈納斯」(Johannes)的狗，住在靠海公園裡很多年了，任何人到公園散步、野餐、騎單車，就等於到優哈納斯的家。公園裡一切人事物，優哈納斯全部看在眼裡，牠以第一人稱講故事，說：「我看盡公園裡的一切，因為，我是那一對『眼睛』。」牠有飛毛腿，奔跑速度驚人，足跡無所不在。

優哈納斯盡忠職守，將所見所聞一五一十報告給公園裡負責守護平衡的三頭古代野牛；可悲的是，如今平衡已被破壞；人類建造奇怪的新建築，一種全新動物來到公園，數以百計，牠必須跑得更快、看得更仔細，不僅要如常地跑和看，更要趕緊在至愛夥伴面臨壓力時伸手相助。

本書適合所有年齡層讀者一看再看。文字作者與插畫家過去曾合著其他作品。

購書：

目標市場(Target)精裝本(hardcover)$16.99 、平裝本(paperback) $14.99，另有有聲書。已有二手書流通，可到電子灣(eBay)、AbeBooks.com、Thriftbooks.com等網站選購。

銀牌榮譽獎

「Eagle Drums」

「Elf Dog and Owl Head」-華裔插畫家Junyi Wu

「Mexikid: A Graphic Memoir」

「Simon Sort of Says」

「The Many Assassinations of Samir, the Seller of Dreams」

凱迪克獎(Randolph Caldecott Medal，第86屆)

獎勵美國優良兒童繪本，以19世紀傑出英國童書插畫家倫道夫‧凱迪克(Randoept Caldecott)命名，每年與紐伯瑞兒童文學獎同時頒發。

頒獎對象為在美國出版的最佳兒童繪本插畫家，經ALA兒童圖書館專業會員提名、投票初選，再提交給十餘位兒童圖書館員組成的「凱迪克獎評審委員會」(Caldecott Award Committee)，選出最優秀的金牌獎得主以及若干榮譽獎得主，得獎者獲贈的獎牌上有凱迪克代表作「騎士」(John Gilpm's Ride)圖案。

1956年起，金牌得獎書的封面會有一枚金色獎章貼紙，圖樣與實體獎牌一模一樣；入選的榮譽獎讀物1971年起也會在封面貼上貼紙，圖案相同但採用銀色。

這個兒童繪本獎對美國兒童文學發展有極大影響，促使家長、老師、圖書館及兒童關注優良讀物，進而建立起優良兒童讀物的評選標準。

凱迪克獎深受其他國家肯定，得獎讀物經常被翻譯成各國語言發行，幾乎每年都有得獎作品被譯為中文，以近三年為例，被譯為中文的金牌繪本包括2021年「我們是水源保護者」(We Are Water Protectors)、2022年「西洋菜」(Watercress)、2023年「熱狗」(Hot Dog)。在台灣，遠流、漢聲、上誼等主流出版商經常將得獎作品譯成中文出版。

2024得獎作品

金牌：「Big」(暫譯：大)

文╱圖：瓦什蒂．哈里森(Vashti Harrison)

凱迪克金牌「Big」。(取自Amazon)
凱迪克金牌「Big」。(取自Amazon)

書中主人翁是一個有大大笑容、大大夢想的女孩，很期待長大，但是沒想到，她後來長得太大了，一直受到別人排擠跟批評。長大的女孩努力想擠入同儕的世界，身邊的人想幫助她改變，可是，她只希望別人接納原本的她。

頒獎單位ALA說，「Big」這本書講述孩子在成長過程中一路探索、自我接納，強調言語對一個人成長的深遠影響；藉由生動大幅插畫與簡潔文字，探討被忽視的細微感覺。

作者不僅用文字說故事，也利用書頁展開方式呈現「大」的概念，凸顯女孩與這個世界格格不入。

這是一個關於自我接納的故事，闡述許多孩子成長過程中遇到的難題，容易引起孩子共鳴，也有助於父母理解孩子的處境。

適合成長中的各年齡層讀者閱讀，鼓勵親子共讀。

銀牌榮譽獎：

「In Every Life」

「Jovita Wore Pants: The Story of a Mexican Freedom Fighter」

「There Was a Party for Langston」

「The Truth About Dragons」╱圖：韓裔繪畫家Hanna Cha、文：華裔作家梁婉君(Julie Leung)

科蕾塔‧斯科特‧金圖書獎(Coretta Scott King Book Award，第55屆)

表彰非裔美國作家和傑出兒童暨青少年書籍作家和插畫家，1969年創立獎項，以民權領袖馬丁路德．金(Martin Luther King)的夫人為名，金夫人是美國作家和活動家。

2024年得獎作品

作者獎：「Nigeria Jones」(暫譯：奈及利亞瓊斯)

科蕾塔‧斯科特‧金圖書獎作者獎「Nigeria Jones」。(取自Amazon...
科蕾塔‧斯科特‧金圖書獎作者獎「Nigeria Jones」。(取自Amazon)

書中主角是16歲年輕女孩，在費城家庭長大、深受非洲僑民運動傳統影響，父親是黑人解放組織的領導人；她摸索成長，最終找到自己適合的地方。

插畫家獎：「An American Story」

震撼人心的圖畫書，透過一位努力幫學生了解悲慘歷史的老師講述美國奴隸制，訴說一個與民族鬥爭和力量、恐懼和希望有關的故事；這本書證明非裔美國人社區的韌性，透過閱讀，可激發同理心與慈悲情，適合家庭共享、課堂和家庭教育。

普林玆文學獎(Michael L. Printz Award)

鼓勵青少年文學作品，涵蓋小說、非小說、詩歌及選集等等。

2024得獎作品：「The Collectors: Stories」

普林玆文學獎「The Collectors: Stories」。(取自Amazo...
普林玆文學獎「The Collectors: Stories」。(取自Amazon)

這本書由10位作家撰寫的10篇故事結集而成，圍繞著令人難忘的人物和他們奇怪而令人驚訝的收藏。由A.S. King編輯。

施耐德家庭圖書獎(Schneider Family Book Awards)

2004年起開始頒獎，表彰在青少年文學中出色描繪殘疾經歷的作家和插畫家，書中主角或配角為殘障人士。

2024年得獎作品

童書獎：「Henry, Like Always」

施耐德家庭圖書獎童書獎「Henry, Like Always」。(取自Amazo...
施耐德家庭圖書獎童書獎「Henry, Like Always」。(取自Amazon)

亨利是患有自閉症的一年級學生，他試圖打理友誼和課堂作息的突然變化。

中年級圖書獎：「The Fire, the Water, and Maudie McGinn」

13歲精神分裂女孩莫迪與父親在加州度過一個多事的夏天，她掙扎著該不該與母親和繼父分享一個關於生活的可怕秘密。

青少年圖書獎：「Forever Is Now」

16歲黑人雙性戀遁世者薩迪在大三前的夏天罹患廣場恐懼症，她依靠最好的朋友、家人和治療師克服恐懼。

米爾德里德‧L‧巴切爾德獎(Mildred L. Batchelder Award)

鼓勵最佳外語兒童讀物英語版，以兒童圖書館服務協會前執行董事巴切爾德 (Mildred L. Batchelder)命名，巴切爾德堅信來自世界各地的好書對兒童相當重要，可打開國際視野，值得鼓勵翻譯為英文。

2024年得獎作品：

「Houses with a story」

作者：  日本作家吉田誠治(Yoshida, Seiji)

米爾德里德‧L‧巴切爾德獎「Houses with a story」。(取自Am...
米爾德里德‧L‧巴切爾德獎「Houses with a story」。(取自Amazon)

書中有30多棟有寬廣想像空間的房屋和居住在房屋中的人們，打造出意想不到的世界供讀者遨遊探索。在每一棟屋子裡，都可探索房間和衣櫃、樓梯頂部有哪些東西，還可研究陰暗走廊通往哪裡。可激發孩子想像力。

奧德賽獎(The Odyssey Medal)

最佳青少年及兒童有聲讀物。

2024年得獎作品：

最佳有聲童書「El Deafo」

奧德賽獎最佳有聲童書「El Deafo」。(取自Amazon)
奧德賽獎最佳有聲童書「El Deafo」。(取自Amazon)

這是創作者自己聽力損失的辛酸故事，講述年輕主角「西西」的冒險經歷，她發展出超能力來因應交朋友的挑戰，平常戴著笨重的助聽器，有時會聽到不該聽的內容。

最佳有聲青少年讀物「Promise Boys」

三名預科學校Urban Promise Prep School學生成為謀殺校長的主要嫌疑人，他們聯手抓獲真正的兇手並洗刷罪名。

普拉‧貝爾普雷獎(The Pura Belpre Medal)

旨在鼓勵拉丁裔作者和插畫家、宣揚拉丁美洲文化。其評選過程與美國圖書館協會若干優良讀物獎項相同，都是由兒童圖書館服務協會出面，與「全國拉丁裔和西班牙語國家促進圖書館協會」(National Association to Promote Library and Information Services to Latinos)共同主辦。

以紐約公立圖書館(New York Public Library)第一位拉丁裔圖書館員貝爾普(Pura Belpré)命名；這位館員身兼故事講述者和作家，她在工作中保護並傳播波多黎各民間傳說。

2024得獎作品：

兒童作家獎及青少年插畫獎：「Mexikid: A Graphic Memoir」

同時榮獲2024年紐伯瑞銀牌榮譽獎。

紐伯瑞銀牌榮譽獎「Mexikid: A Graphic Memoir」。(取自A...
紐伯瑞銀牌榮譽獎「Mexikid: A Graphic Memoir」。(取自Amazon)

佩德羅•馬丁在九個孩子中排行第七，五個哥哥姐姐在墨西哥出生，父母從墨西哥移民到美國後又生下他和弟弟妹妹，小屋子塞滿全家11人；藉由圖文回憶全家人返回墨西哥帶回爺爺的冒險公路旅行。

青年作家獎：「Saints of the Household」

在結束一場傷害學校明星足球員的打鬥後，兩個哥斯大黎加原住民裔兄弟不得不因父親的肢體虐待而保持低調，並努力面對壓力，找到道路。

塞伯特資訊圖書獎(Robert F.Sibert Informational Book Medal)：

最佳兒童科普讀物。

2024年得獎作品：

「The Mona Lisa Vanishes: A Legendary Painter, a Shocking Heist, and the Birth of a Global Celebrity」

塞伯特資訊圖書獎 「The Mona Lisa Vanishes: A Lege...
塞伯特資訊圖書獎 「The Mona Lisa Vanishes: A Legendary Painter, a Shocking Heist, and the Birth of a Global Celebrity」。(取自Amazon)

這部非虛構驚悚圖書將讀者帶回世紀之交的巴黎，親眼目睹蒙娜麗莎從羅浮宮被盜事件。

石牆圖書獎(Stonewall Book Award— Mike Morgan & Larry Romans Award)

跨性別英文兒童及青少年讀物，每年選出與男同性戀、女同性戀、雙性戀和跨性別經驗相關的具有特殊價值的英語兒童和青少年書籍。

2024年得獎作品：

兒童文學獎：「Cross My Heart and Never Lie」

石牆圖書獎兒童文學獎「Cross My Heart and Never Lie」...
石牆圖書獎兒童文學獎「Cross My Heart and Never Lie」。(取自Amazon)

圖瓦即將開始上七年級，滿懷目標，但開始上學後，一切都不如原本希望的那樣，朋友分派別，彼此對立。

青少年文學獎：「Only This Beautiful Moment」

以德黑蘭和洛杉磯為背景，審視不同世紀末的酷兒身分，講述同一伊朗家庭的三個男孩對自己歷史、文化和自我有了新的認識。

西奧多‧蘇斯‧蓋澤爾獎(Theodor Seuss Geisel Award)

入門讀者優良讀物。

2024年得獎作品：「Fox Has a Problem」

西奧多‧蘇斯‧蓋澤爾獎「Fox Has a Problem」。(取自Amazon...
西奧多‧蘇斯‧蓋澤爾獎「Fox Has a Problem」。(取自Amazon)

狐狸遇到一個問題：風箏卡在樹上了！ 每想到一個聰明計畫，都會為他和所有朋友帶來更多麻煩，該怎麼樣才能共同努力、解決問題？

亞太裔美國文學獎(Asian/Pacific American Award for Literature)

旨在肯定宣揚亞裔、太平洋裔美國人及其歷史和文化的書籍。

2024得獎作品

繪本獎：「The Truth About Dragons」，同時獲凱迪克銀牌榮譽獎

凱迪克銀牌榮譽獎「The Truth About Dragons」。(取自Ama...
凱迪克銀牌榮譽獎「The Truth About Dragons」。(取自Amazon)

在東西方神話融合中，一位母親向孩子講述兩座森林棲息著不同、但同樣迷人的龍，共存在孩子心中。

兒童文學獎：「Ruby Lost and Found」

已有中譯本，書名《露比的禍福得失》

作者： Christina Li(華裔)

適合12歲以上青少年閱讀，這是一個中國家庭的故事。Ruby Chu被迫在奶奶的老人中心度過夏天，她一邊努力拯救歷史悠久的唐人街麵包店，一邊重遊已故爺爺最喜歡的地方，尋找一種方法來排解悲傷，甚至找到自己。

青年文學獎：「I'd Rather Burn Than Bloom」

多種族的菲律賓裔美國青少年瑪麗索爾母親突然去世後，在現實和倒敘之間交替，試圖弄清楚自己到底是誰。

威廉莫里斯獎(William C. Morris Award)

青少年讀物新人獎。

2024年得獎作品：「Rez Ball」

威廉莫里斯獎「Rez Ball」。(取自Amazon)
威廉莫里斯獎「Rez Ball」。(取自Amazon)

作者格雷夫斯(Byron Graves)。

YALSA 獎(YALSA Award)

青少年非小說類優秀作品。

2024年得獎作品：

「Accountable: The True Story of a Racist Social Media Account and the Teenagers Whose Lives It Changed」

YALSA獎「Accountable: The True Story of a ...
YALSA獎「Accountable: The True Story of a Racist Social Media Account and the Teenagers Whose Lives It Changed」。(取自Amazon)

講述在加州奧爾巴尼小鎮發現的一個種族主義社群媒體帳戶，這個帳戶徹底改變一群高中生生活，並讓每個人想探究到底誰該為有害的網路言論負起責任。

閱讀像打開視窗，讓孩子們有機會了解外面的世界，充實自己心靈，學習路上腳步更穩當。

奧德賽獎最佳有聲童書「El Deafo」。(取自Amazon)
奧德賽獎最佳有聲童書「El Deafo」。(取自Amazon)
紐伯瑞銀牌榮譽獎「Mexikid: A Graphic Memoir」。(取自A...
紐伯瑞銀牌榮譽獎「Mexikid: A Graphic Memoir」。(取自Amazon)
紐伯瑞金牌「The Eyes & The Impossible」。(取自Amaz...
紐伯瑞金牌「The Eyes & The Impossible」。(取自Amazon)
塞伯特資訊圖書獎 「The Mona Lisa Vanishes: A Lege...
塞伯特資訊圖書獎 「The Mona Lisa Vanishes: A Legendary Painter, a Shocking Heist, and the Birth of a Global Celebrity」。(取自Amazon)
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西奧多‧蘇斯‧蓋澤爾獎「Fox Has a Problem」。(取自Amazon)
普林玆文學獎「The Collectors: Stories」。(取自Amazo...
普林玆文學獎「The Collectors: Stories」。(取自Amazon)
石牆圖書獎兒童文學獎「Cross My Heart and Never Lie」...
石牆圖書獎兒童文學獎「Cross My Heart and Never Lie」。(取自Amazon)
YALSA獎「Accountable: The True Story of a ...
YALSA獎「Accountable: The True Story of a Racist Social Media Account and the Teenagers Whose Lives It Changed」。(取自Amazon)
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科蕾塔‧斯科特‧金圖書獎作者獎「Nigeria Jones」。(取自Amazon)
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威廉莫里斯獎「Rez Ball」。(取自Amazon)
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