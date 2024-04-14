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新聞眼／「世界中央廚房」挺進前線 為災民、無證客供餐

編譯顏伶如
世界中央廚房的志工廚師在加薩準備膳食，提供給流離失所的巴勒斯坦人。(路透)
世界中央廚房的志工廚師在加薩準備膳食，提供給流離失所的巴勒斯坦人。(路透)

海地2010年發生死傷嚴重的大地震之後，名廚安德烈斯(Jose Andres)與夥伴共同創立非營利慈善組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)，協助災民解決三餐問題。後來休士頓、波多黎各分別遭受颶風侵襲，美國西部及澳洲受到野火肆虐，「世界中央廚房」都發揮為災民供餐的任務，義工也為俄烏戰爭之後離鄉背井的烏克蘭人、美墨邊境住在帳篷裡等候向美國申請庇護的無證客供餐。

「世界中央廚房」形容，任務就是「首先抵達最前線，在人道危機、自然天災及社區危機裡提供新鮮餐點」。

2021年、科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)透過年度「勇氣與文明獎」(Courage and Civility Award)為安德烈斯提供1億元獎金。

不過，「世界中央廚房」曾經受到批評。彭博新聞去年推出兩則調查報導，披露安德烈斯下令員工與包商涉險前往不安全的地區，「世界中央廚房」迅速成長卻缺乏適當的安全、指導及帳務規範，一名資深員工雖有性騷擾行為模式，上級卻未做出適當處理。「世界中央廚房」後來對彭博新聞回覆說，主管階層已做出異動，還頒布新的安全規定。

性騷擾 澳洲 貝佐斯

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