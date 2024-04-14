樂在其中／我的「石頭記」

我的奇石寶玉。（作者提供）

在中國文化中，石頭不僅是自然界的產物，它們也承載著豐富的文化意義和深刻的情感價值。中國人對石頭的特殊情感，尤其是對玉石的崇敬，源遠流長，體現在各個方面，包括藝術、文學、哲學以及日常生活中。石頭在中國文化中的地位遠遠超出了它的物質價值，它們象徵著美德、智慧以及與自然和宇宙的和諧。

在中國，石頭被視為天地間精氣的結晶，尤其是玉石，被認為是美麗與高貴德行的象徵。「珠圓玉潤」和「玉潔冰清」等成語不僅描述了玉石的物理特質，也藉以讚美人的品德。男子被喻為「玉樹臨風」，而女子則被形容為「亭亭玉立」，這些比喻展現了玉石在人們心目中的崇高地位。

收集過程 瀏覽地球歷史

此外，石頭在中國文化中也具有辟邪擋災的象徵意義。許多老年婦女喜歡佩戴玉手鐲作為護身符。在中國傳統文化中，有關石頭的故事和象徵隨處可見，例如女媧補天所用的五彩石、傳說中價值連城的和氏璧，以及《紅樓夢》中具有深刻寓意的寶玉。《紅樓夢》甚至以一塊通靈寶玉作為主角，體現了石頭在中國文化和文學中的獨特地位。

我對石頭的熱愛也反映了這種中國文化傳統的延續。我從小對地上的各種奇石美玉充滿了憧憬，儘管多數時候以失望告終，但對石頭的喜愛絲毫未減。

在德州 的Palo Duro州立公園 ，各式各樣的石頭，以其多樣的形狀和豐富多彩的顏色，激發了我對石頭深藏的熱情，開啟了收集旅程。

這份熱愛不僅因為石頭的外表，更因為每一塊石頭都承載著地球的歷史和大自然的力量。它們是風雨侵蝕和自然力量的見證，每一塊石頭都是一部自然歷史的百科全書，值得我們去珍惜和欣賞。收集岩石，不僅是發現標本、了解地球歷史的過程，也是穿越自然史的旅程。

我在旅行時尋找當地獨特的石頭並將它們納入收藏，成為探索和學習的方式。這些石頭來自森林深處、涓涓溪流，甚至沙漠邊緣，它們的多樣性和美麗啟發了我對大自然的思考。

隨著時間的推移，收藏日益豐富，從阿拉斯加的Denali山脈到佛羅里達州 的Key West，每一塊石頭都記錄了一段旅程，承載了一個故事。這些石頭不僅僅是自然的贈予，它們也成為了我對所到之地的記憶和情感的載體。

石頭見證了地球上數億年的歷史變遷，每一塊石頭都獨一無二，蘊含著自己的故事和價值。這讓我學會了耐心和細緻，學會如何在日常生活中觀察和欣賞細微之處的美麗。手持一塊石頭，不僅感受它的質感和溫度，更是在感受一段歷史、一趟旅程，以及大自然無窮的創造力。

漸漸地，我對石頭的收集不僅是為了滿足個人的興趣，也更意識到背後的環保責任。

每一塊石頭雖然美麗，但也是非再生資源，對它們的過度採集和商業化銷售可能對自然環境造成損害。因此，我開始轉變我的收集方式，並且更加重視環保。

每一塊石頭 都是藝術品

我傾向於在每個地方只收集一塊有意義的石頭，並透過攝影來留下它們的美麗瞬間，而不是帶走它們。我開始確保我的收集活動不會破壞自然景觀，避免從受保護區域取石。這不僅讓我在享受大自然賦予的美麗，同時也承擔起保護這個美麗而脆弱家園的責任。

在這個收集石頭的過程中，感悟每一塊石頭都是大自然的藝術品，背後隱藏著地球和大自然的祕密。這個過程不僅讓我獲得了知識和樂趣，更讓我對自然和宇宙的奧妙有了更深的認識和敬畏。

我也逐漸理解了中國文化中對石頭特殊情感的根源。石頭在中國文化中的重要地位不僅因為它們的自然美，更因為它們象徵著堅韌、純潔和永恆。這種對石頭的敬重和情感，是對自然和宇宙深深的敬畏和愛護，反映了人與自然和諧共生的哲學思想。

石頭不僅是自然的產物，更是文化、歷史和哲學的載體。在中國文化中，石頭的意義遠遠超越了它們的物質價值，它們是智慧、美德和生命力的象徵。透過對石頭的欣賞和收集，我們不僅可以增長知識、享受美麗，還可以學會尊重自然、珍惜地球，從而與自然和諧共存。

我熱愛收集石頭。