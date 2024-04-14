樂在其中／藝術天地 繽紛耀眼

艷粉彩麗花影藍天。（作者提供）

從小喜歡塗鴉，放暑假時待在家中，經常一個人躲在樓上房間裡畫畫，有的時候畫得廢寢忘食，還得勞煩母親上樓來喊我吃飯。

記得當時小姑媽有一張照像館拍攝的沙龍照，相片裡的她明眸皓齒青春俏麗，看起來就像是電影明星，還被老闆放在臨街櫥窗展示做為招攬廣告。我很喜歡這張相片，花了幾天時間，慢慢一筆一畫素描，將影像臨摹成一張栩栩如生的人物畫像，幾乎百分之百複製影中人的美麗溫婉氣質。原本打算送給小姑媽當作生日禮物，沒想到，畫作完成幾天後，傍晚放學回家，翻遍整座屋子卻遍尋不著這張畫。後來才知道，可能因為畫得太過逼真，被迷信的阿嬤拿去撕毀扔掉。當時實在太生氣了，好幾天不跟老人家講話，覺得自己辛辛苦苦努力繪製的畫作卻被當成垃圾毀棄，既惱怒又傷心啊。

重拾畫筆 才知工具多變

後來課業逐漸繁重，加上出社會後忙於工作，繪畫的愛好只能偃旗息鼓暫時引退。直到數年前疫情 剛剛爆發時，有陣子情勢嚴峻，政府下令除了採買、醫療等必要活動之外，所有人都必須宅居家中，哪兒也不能去。時間突然一下多了起來，除了原本就喜歡的閱讀、書寫外，又重新燃起了繪畫的熱情，拾起擱置多年畫筆。

所謂巧婦難為無米之炊，由於已遠離繪畫生活許久，上網做功課才發現，網站上有五花八門各種水彩顏料、畫筆、畫紙，令人眼花撩亂。光是水彩紙的種類琳瑯滿目，有純棉漿、純木漿及兩者混和製成的畫紙，還有不同磅數的分別。其中純棉水彩紙的品質最優，最能展現水彩畫的層層暈染效果。

剛開始拿了家中本有的畫紙，結果發現吸水效果不佳，之後購買的畫紙雖然標榜水彩紙，磅數夠厚，消費者評價也不錯，不過使用過後才發現，非百分之百純棉漿的用料仍大大影響繪畫技法的發揮及彩畫呈現的樣貌。

最後下定決心，入手了價格頗不菲的法國著名水彩紙廠Arches的100%純棉紙漿水彩紙，果然，一分錢一分貨，這種純棉紙張取自棉花種籽的長棉毛，棉纖維較長，且

彈性好韌性強。自從換了紙張後，對於顏料與水分的掌控更加得心應手，每一張新完成的作品都遠比過去的畫作提高了一個層次，也獲得身邊友朋不少的讚美，正是工欲善其事必先利其器的最好應證。

為了精進技巧，上網搜尋了許多教學視頻，每個老師的繪畫風格、教學方式都不相同，畫畫的主題包羅萬象，花草樹木、小動物、大自然生態……其中最喜歡的是偏向寫意畫風的自然風景。春天的繽紛亮麗繁花 ，夏日的藍天碧海漁帆點點，秋日的湖濱艷彩楓紅，冬日的淒美迷茫雪地……不管是夕陽餘暉，映照波光粼粼水面，鳥兒在藍天中隨意自在飛翔，還是奼紫嫣紅的春麗風光，或是光影斜映的老舊樓宇散發的懷舊氛圍，當將五顏六色顏料隨著彩筆一撇一捺填滿畫布，心逐漸靜默下來，只有筆觸與色彩。藝術天地沒有疆域的限制，充滿無限的想像空間，在專注的每個瞬間，幾乎忘記時間的流逝。

欣賞創作 藝術也是魔術

前陣子，陪著另一半到外州參加一場為期四天的活動，原本以為有閒暇時間可以四處走逛踏青，沒想到安排的課程緊湊繁瑣，每天從早晨8時至晚上6、7時方才結束。幸好，我帶了繪畫器具，顏料、水彩筆、畫紙、畫板、黏貼的膠帶，一應俱全，將飯店房間當成畫室，作畫自娛，本來枯燥的等待時光，因為畫畫而自在充實。一邊啜飲著香醇咖啡 ，一邊揮舞彩筆，盡情玩著彩繪遊戲，簡直有點樂不思蜀了。

現在在網路上欣賞繪畫創作影片，總讓我有種異常療癒的感覺，原本是一片空白的畫紙，隨著老師熟練的筆觸，揮灑著變化萬千的顏料，原先毫不起眼的線稿慢慢地有了生命。作品完成的那一刻讓人不禁發出：「哇，這也太美了吧」的讚嘆，彷彿變魔術般，平凡無奇成為令人驚豔、嘆為觀止的精采藝術。

法國作家羅曼‧羅蘭說：「藝術的偉大意義，基本上在於它能顯示人的真正感情、內心生活的奧祕和熱情的世界。」無論在何時、何地，藝術總能穿越時空，開啟一扇大門引領我們至繽紛廣闊的天地，如同晨曦般燦爛耀眼，也如春華般琳瑯芬芳。