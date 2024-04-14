移民專頁／需在15天內離境 可以申請緊急回美紙

去移民局辦理緊急回美紙時，需要備妥迫切需要旅行的證明。(圖／123RF)

讀者問：

昨天剛得知在國內的父親得了癌症 ，急切想回國。我現在的情況是I-485 pending，降級I-140也是pending，表a排期還沒到。我該如何申請I-131加急？需要提供哪些證明給移民局 ，例如醫院診斷報告？如何證明父子關係？

答：

1.你可以向移民局申請加急回美紙。你可以致電移民局聯絡中心1-800-375-5283或詢問Emma，要求移民局加快對你I-131的審判。

如果你有移民局的網路帳戶，可以登入帳戶選擇「加急」來提交你的請求。你將被要求在你的帳戶中上傳文件以支持你的請求。

2.如果需要在15天內離境，可以申請緊急回美紙。你需要打移民局客服電話，或透過「我的預約」請求預約。如果你的情況符合緊急處理條件，移民局將為你安排與地方移民局辦公室預約。

3.你去移民局辦理緊急回美紙時，需要攜帶以下文件和表格：填妥並簽署的I-131表格及申請費(注意：即使你之前已經遞交了I-131表格，去移民局地方辦公室時，你仍然需要提交新的I-131表格，並繳納費用)；符合申請回美紙資格的證明材料；證明迫切或緊急需要旅行的證據，如診斷證明、病例、機票訂單等；2張護照照片。

4.你申請綠卡 時，應該遞了出生公證，那就可證明父子關係。