移民專頁／因為214(b)簽證被拒 可重新申請

讀者問：

我多年前留學美國，期間被刑事起訴。我聽信律師建議跑回國，結果我現在簽證 一直被拒簽。諮詢過很多律師，自己也重新雇用了刑事律師，給簽證官說明了情況，但還是拒簽且給的理由是214(b)。過去幾年，我一直憂鬱，也沒工作，最近工作半年了，還是想去辦簽證。我不想走線 去美國，只想合法途徑解決我的case。請問，我該怎麼辦？

答：

不清楚你的刑事案件究竟怎樣，以什麼罪名起訴，最終處理結果怎樣。但從拒絕的理由來看，214(b)是指你無法證明你在美國的預期活動與你申請的非移民 簽證的類別一致。這也就是說不能排除你有移民傾向。

移民法214(b)的原文是：即每個外國人應被推定為移民，直到他在申請入境時向領事官員滿意地證明他有資格獲得非移民身分。因此，非移民簽證申請人在申請簽證的時候，需要證明他們在本國擁有住所且無意放棄。申請人通常透過證明他們與本國有牢固的聯繫來滿足這項要求，表明他們將在短暫訪問美國後返回本國。這些聯繫包括與本國的專業、工作、學校、家庭或社會聯繫。基於214(b)被拒的，等有了新的充分的證據後，可以重新申請。