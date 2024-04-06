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德州打頭陣…日全食奇景 4月8日跨15州千里可見

編譯潘勛／綜合5日電
北美多地8日可以觀看日全食，圖為2017年8月俄勒岡州看到的日全食。(路透)
北美多地8日可以觀看日全食，圖為2017年8月俄勒岡州看到的日全食。(路透)

德州緬因州，8日全國十多個州部分地區可以看到日全食，預計有數以百萬計民眾會在美國寬約115哩的地帶來追逐天文奇觀，全國科學家也會受到吸引，以研究日全食對地球、地球大氣層的獨特影響。

8日全美可看見日全食的地區，從美中時間下午1時27分自德州開始，到美東時間下午3...
8日全美可看見日全食的地區，從美中時間下午1時27分自德州開始，到美東時間下午3時35分在緬因州截止。(取自NASA)

路透報導，日全食過程中，月球穿過太陽和地球之間，完全遮住太陽表面，此時白天的天空變暗，類似黃昏或黎明，許多夜間行動的動物會開始活動，以為夜晚已經到來。

「今日美國報」(USA Today)報導，人們白天遇到日全食，能體會到一帶窄窄的黑暗走過，但全日食路徑以外的人，可以用日食眼鏡瞧見月亮在太陽之前偏斜掠過。

前提當然是雲層不來擋路。

太空總署(NASA)表示，日食將從南太平洋開始，從墨西哥的太平洋海岸進入德州。

美國部分，日全食美中時間下午1時27分從德州開始，到美東時間下午3時35分在緬因州截止；俄克拉荷馬、阿肯色、密蘇里、田納西州的一部分、伊利諾、肯塔基、印第安納、俄亥俄、密西根、賓州、紐約州、佛蒙特、新罕布夏和緬因州的一小部分；之後在安大略省進入加拿大，途經魁北克省、愛德華王子島和布雷頓角，從加拿大紐芬蘭的大西洋海岸離開北美大陸。

包括德州的聖安東尼奧、奧斯汀、福和堡、達拉斯；阿肯色州小岩城；密蘇里州聖路易；肯塔基州路易維爾；印第安納州印第安納波利斯；俄亥俄州的德頓、哥倫布、克里夫蘭；密西根州底特律；紐約的水牛城、羅徹斯特和雪城；以及加拿大的多倫多和蒙特婁都位在日全食路徑上。

但確切時間因地點而有差異；由德州到緬因的狹長地段，人們可以看到日全食，月球的影子會拋下夜晚般的感覺在地球上達好幾分鐘，其中有很短的一段時間，民眾可以不必任何護目裝置，抬頭向天空看，看到月球遮住太陽。

若由全食路徑以外來看，國家很多地帶可以看到日偏食，壯觀不如全食。地表不會陷入全然黑暗，要看月亮部分擋住太陽，要戴護目鏡。

看即時轉播也行。4月8日日全食一路會有人拍下；當然與親臨現場不一樣，但至少不必山長水遠擠著去看。

全美48州可以至少瞧見日偏食，但景緻與全食路徑相比，只算小兒科，因為這條日全食路徑包括全國一些最大城市，或在其附近，相信會有數百萬人擠入寬僅115哩的土地欣賞。地點始自德州與墨西哥邊界，終於緬因州與加拿大邊界。

日全食 德州 緬因州

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