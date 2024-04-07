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人物／推崇「巨流河」 中國文壇悼齊邦媛

特派記者廖士鋒
齊邦媛(中)28日逝世，圖為2018年英文版《巨流河》出版，右為中研院院士王德威，左為漢學家范萬。(記者陳宛茜/攝影)
齊邦媛(中)28日逝世，圖為2018年英文版《巨流河》出版，右為中研院院士王德威，左為漢學家范萬。(記者陳宛茜/攝影)

文學家、「巨流河」作者齊邦媛逝世消息一出，在中國大陸引起巨大關注，社群平台微博微信有諸多媒體、大陸文人表達哀悼，也衝上熱搜。

齊邦媛於2009年出版「巨流河」，講述自己父親齊世英參與郭松齡倒戈奉系、九一八事變後參加對日地下工作、以及齊邦媛自己在抗戰軍興後，輾轉就讀、並於戰後前往台灣任教、在台灣從事文學研究的歷程。

「巨流河」簡體版2010年底由三聯書店出版，在中國大陸也引起巨大的迴響。根據中國出版集團有限公司的不完全統計，僅到2016年3月銷量就累計達29萬冊。而起初負責簡體版出版的前生活·讀書·新知三聯書店總編輯李昕事後曾坦言，當時並未認為是暢銷書，首印只印8000冊。

惟簡體版書中部分內容有所調整，據上海文學報報導，齊邦媛曾直言，刪不到1萬字，被刪的部分她基本認可。李昕則在自己的書中提到齊邦媛對歷史事件和人物的評價「不免偏頗」，簡體版做了「技術處理」，避開敏感政治問題，以求順利出版。

齊邦媛逝世後，大陸出版界、媒體有不少哀悼，不少人循學術傳統尊稱「齊邦媛先生」。遼寧美術出版社副總編輯時祥選指出，自2013年起與齊邦媛書信往還，初衷是要幫齊邦媛出版五卷本文集，實現她「以書還鄉」的願望，「孰料造化弄人，功虧一簣，大夢實現，仍俟來日」。

他回憶交往十餘年來，「齊先生一直視我為家鄉小友，關愛有加，時時不忘祝福我與家人」，「現本以為有機會能帶妻兒去拜見齊先生，當面言謝，現在卻只能和他們一起隔海悼念了」。他並盛讚「巨流河」聲動寰宇，名垂青史；復旦大學新聞學院教授張志安則評價齊邦媛「留下一本好書，留住一段記憶，留存一種情懷」。

微博名稱為「王三斤」的網友則分享，自己曾在齊邦媛的美國母校留學，寫了一篇文章輾轉被齊邦媛讀到，最後於2019年獲齊邦媛贈予滿滿留言簽書的經歷。他強調自己因緣際會地與這樣一位被很多人景仰的前輩有那麼一些些間接的聯繫，「當然是自己的幸運，卻也是因為自己，一直嚮往那樣的光吧」。

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