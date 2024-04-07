移民專頁／勞工認證開始 要確定現行工資

根據PERM勞工認證，開始案件時需要確定現行工資，以確保雇主將為所提供的職位支付現行工資。(圖／123RF)

讀者問：

我2022年2月入職現在的公司，現公司要雇員工作滿一年才幫忙辦綠卡。由於各種原因，拖到現在才開始做PWD。

現在有幾個問題：1.現行工資確定(PWD)是依照什麼時候的職位來決定薪水的？是現在的職位，還是被公司錄取時候的職位？我在今年8月升職成Senior researcher了，所以這兩個prevailing wage應該是不一樣的。

PERM上的YOE要求是照剛入職的時候算的嗎？之前，公司是按part time抽的H-1B 。雖然工作了兩年，但是折算一下沒有兩年經驗，這會影響PWD嗎？EVL在打廣告前拿到就OK了？PWD的過程不需要？

答：

根據PERM勞工 認證，開始案件時需要確定現行工資，以確保雇主將為所提供的職位支付現行工資。 薪資是根據勞工證申請中提供的職位，而不一定是你目前的工作職位。

如果你去年晉升為高級研究員，而公司現在正在開始辦理勞工證，那麼它應該贊助你從事讓你永久從事的工作，因此應該為現行工資確定(PWD)提供相應的工作描述。

如果需要經驗，公司也會以月或年為單位設定要求。課程要求應確保你在教育、經驗和特殊技能方面有資格獲得自己的勞工紙。在勞工紙申請中，PWD是流程中必需的一部分。就在發布廣告之前獲得就業 驗證信(EVL)而言，這始終是一個好主意，更好的主意是在發送PWD請求之前獲得一封就業驗證信。