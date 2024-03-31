生活／賣二手物怎樣最划算 拍賣平台比一比

美國有許多可以出售閒置物品的線上平台以及線下門店，對於許多民眾來說，是處理舊物的好途徑。

eBay：

作為知名的二手拍賣 平台，eBay擁有十分豐富的商品類別，幾乎所有人都可以將東西放在eBay上賣，與之呼應的就是客流量很大。在eBay上出售物品，每個月可以享受前250物品免listing fee，不過eBay的手續費相對較高，占商品總價的14.35%+0.3元，如果使用Paypal則會額外收費。根據許多用戶反應，eBay大多時候都維護買家利益，一旦與買家產生糾紛可能會吃虧。

Poshmark：

對於銷售時裝和服飾來說，Poshmark不失為一個好選擇，例如大眾熟知的Nike、Michael Kors、Louis Vuitton、lululemon、Coach等品牌都是這裡的熱門出售商品，在Poshmark賣東西不需要承擔郵費，到手價格也會在App 自動計算出。Poshmark的出售佣金較高，占商品總價的20%。

Mercari：

操作非常簡單，只需要放一些照片和描述，就可以輕鬆上手，無論是家具、鍋碗瓢盆，還是香水小樣、用過的化妝品都可以出售，尤其對於出售小物件來說，賣出的速度很快。不過對於價值較高的物品來說，在Mercari出售並不大合適，因為除了10%的抽成之外，Mercari還會收取一定比例的Processing Fee。

Craigslist：

對於同城交易來說，Craigslist頗受歡迎。Craigslist是美國最大的二手論壇之一，在各個城市都有分支，可以方便找到所在地區的二手物品或服務，它的用戶廣泛、分類齊全，用戶可以發布免費廣告，也可以瀏覽和回覆其他用戶發布的廣告。Craigslist非常適合同城交易，買賣雙方透過賣家登記的email或手機號碼聯絡，一手付錢一手交貨。不過由於沒有門檻，很難甄別買家是否靠譜，在交易時需注意選擇安全的付款方式以及地點。

Facebook Marketplace：

這是社群媒體 平台上的二手交易市場，用戶可以在Facebook上發布、購買和出售二手物品，平台與用戶Facebook帳號綁定，可以瀏覽個人檔案、雙方好友和買家評分，交易相對來說比較安全、靠譜。