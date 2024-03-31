生活／網賣二手物 變現自己來

許多民眾在平台上出售大型二手家具。（取材自Mercari）

在日常生活中，不少人都有過處理舊物的煩惱。許多舊物成色還很新，但是沒有途徑處理，只能丟棄或是捐贈。一些民眾也會選擇「庭院出售」（Yard sale）處理舊物，但通常僅限於周邊的居民。事實上，有許多處理二手物品的平台，如果善於利用，「收入」非常可觀。南加 一位華人 何女士就通過二手交易平台出售舊物，「回血」近萬元。

和許多的女生一樣，何女士是一位彩妝和美服愛好者，喜歡購買設計師品牌的衣物以及流行彩妝。但是「喜新厭舊」讓她堆積了大量舊衣，不知如何處理。大概兩年前，她從網路得知Mercari平台，並開始在上面售賣二手衣服。何女士說，之前她也知道eBay、Poshmark等二手平台，但是研究一番後發現，eBay的操作介面比較複雜，而Poshmark手續費特別高，自己只是賣一些衣服化妝品，並不是精品大牌，使用Poshmark不划算，因此選擇了Mercari。

Mercari成交才收手續費

Mercari是一個二手交易平台，主要的營收來自於交易手續費，賣家在刊登商品時不需要手續費，成功賣出後Mercari會從中收取10%的手續費。何女士說，Mercari的操作很容易上手，只需要拍幾張照片，再加一些關於新舊狀況以及物品的具體描述，再設置一個價格就可以放在出售頁面上。至於郵寄方式，Mercari的郵寄選擇中有USPS、UPS、Fedex等多種選項，像衣服類郵費大多在4.99-13.99元之間，可以選擇自己支付，也可以選擇買家支付。賣家也可以設置一個價格區間，一旦有人給出合理offer，系統會自動接受。

名牌受歡迎 遊戲產品排第1

何女士表示，自己在平台上掛出物品後，通常來說，3周內就能夠賣掉，不會超過一個月。她說她在Mercari上共賣出了118件商品，總計9639.23元。何女士補充，她不只出售二手衣服和化妝品，也會出售一些鞋子、飾品等，甚至還賣出過用了一半卻不合適自己的護膚品以及專櫃贈送的免費小樣。她說，「沒有想到用了一大半的東西也可以賣掉，如果閒置在家裡，最後基本都是扔掉，賣出去還可以快速變現，感覺很不錯。」不只衣物首飾，何女士表示，她還有朋友賣過二手椅子、鍋碗瓢盆，都成功出售了，「幾乎什麼都可以賣」。

何女士說，交易成功後，這些掙到的錢綁定銀行卡就可以提現，綁定銀行帳戶收款需要二至三天時間，如果想要快速收到錢，則需要支付2元的手續費。

在Mercari平台上可以看到，在最受歡迎的品牌中，有Nike、蘋果、索尼 、任天堂（Nintendo）、寶可夢、Louis Vuitton等，大多集中在遊戲、電子產品和衣物包袋。而在最受歡迎的類別中，遊戲產品名列第一，緊隨其後的是女士包袋、集換式卡牌（trading card）、手辦玩偶和衣服。而針對大型物品，例如家具，Mercari還有自取/當地交易選項，買賣雙方可以選擇線下取物，也可以用Uber運送給買家。