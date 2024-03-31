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移民專頁／遞交I-485時 盡量保持合法身分

鄭毅律師主答
向移民局遞交I-485申請時，盡量保持合法身分。（本報檔案照）
向移民局遞交I-485申請時，盡量保持合法身分。（本報檔案照）

讀者問：

我和對象(公民)是2023年4月底結婚，座標佛州。我的J-1身分是今年6月30日到期，包括了一個月的grace period。我打算將I-130和I-485分開提交，目前正在進行J-1豁免。請問，分開提交後I-485是發給當地的FO嗎？還是按照工作量的多寡有可能發給其他的FO？我今年什麼時候遞交I-130和I-485，大機率會拿到十年綠卡而不是兩年臨時綠卡？若要確保10年綠卡，可不可以在目前身分到期後再等一兩個月遞交申請？

答：

1.移民局網站上，對每個表格，每類申請郵寄的地址，有詳細的說明。依照說明，你住在佛羅里達的話，不論分開遞交I-485，或I-485與I-130一起遞交，遞交的地方是芝加哥的收件中心，但審理你申請的是你當地所在的移民局。移民局之間，案件可以調節，有時移民局為了加快審理，把申請轉到另一個移民局，甚至位於外州的移民局。

2.拿10年綠卡還是兩年臨時綠卡，視乎你綠卡批准的時候，結婚是否已經滿2年。如果已經滿2年，拿的是十年綠卡，否則拿的是兩年的臨時綠卡，在臨時綠卡到期前90天內，再申請轉正。根據你提供的情況，你2023年4月底已經結婚，目前在Orlando和Tampa，婚姻綠卡移民局審理的常規時間是一年半左右；邁阿密的話，要33個月，因此如果你現在遞交申請的話，估計等拿到綠卡時，結婚已經滿2年了，應該拿的是10年綠卡。

3.如果你打算更保險地拿10年綠卡，想延遲遞交，等身分到期後的30天grace period之間遞交也是可以等。但不要拖延過久，不要到過了30天grace period後才遞交，因為那樣的話，你在美國的身分就有了斷掉的紀錄。雖然說短暫的斷掉，不至於累計到會引起3年或10年禁令的逾期居留，但畢竟有了非法滯留的紀錄，這對於非常嚴格的移民官來說，在審理綠卡時行使自由裁量權(discretion)時，是負面的因素，因此應盡量避免。盡量在遞交I-485時，仍保持合法的身分。

移民局 綠卡 佛州

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