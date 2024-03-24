周日動動腦／蔡、柯等姓的堂號是什麼呢？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.紐西蘭有三種官方語言，除了英語、紐西蘭手語，還有哪一種？

2.印度教神話裡有一隻神猴，胡適認為他是《西游記》裡美猴王孫悟空的原型。他叫什麼？

3.古時貓又被叫做狸奴，這首提到貓的詩出自誰手？「風卷江湖雨暗村，四山聲作海濤翻。溪柴火軟蠻氈暖，我與狸奴不出門。」

4.貝里尼（Bellini)是一款起源於義大利 威尼斯的雞尾酒，它的特色是加了哪一種水果的果泥？

5.有些品種的狗比較容易罹患遺傳疾病，尤其是短頭犬類別中的哪一種發病率較高？

6.據說耶穌誕生之時有三個博士自東方來，送上三樣禮物，分別是黃金和另外哪兩樣？

7.奧地利的薩爾斯堡因電影《真善美》而聞名於世，它也是哪一位歷史名人的故鄉？

8.堂號是每一姓氏的淵源也是代稱，例如陳、賴等姓是「潁川堂」，李姓是「隴西堂」。那麼蔡、柯等姓是什麼堂呢？

9.已故美國職業籃球運動員柯比 ·布萊恩(Kobe Bean Bryant)曾在歐洲哪一個國家度過童年？

10.歐洲伊比利 半島（the Iberian Peninsula）上有四個國家，分別是?

答案：1.毛利語 2.哈奴曼 3.陸游 4.桃子 5.法國鬥牛犬 6.乳香、沒藥 7.莫札特 8.濟陽堂 9.義大利 10.西班牙、葡萄牙、安道爾、法國