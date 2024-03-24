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移民專頁／STEM博士 或增NIW獲批機會

李亞倫律師

讀者問：

我跟妻子兩個人剛來美國，目前在讀博士，有些論文和引用。和律師諮詢過，目前條件是可以申請NIW的，不知道是愈快申請愈好，還是等快畢業了再申請？有幾個糾結的點：1.以NIW現在的排隊速度，讀完博士是不是排不上？ 2、簽證是5年的，如果申請到了I-140，回國有風險嗎？ 妻子是F-2，是不是對她回國沒影響？

答：

國家利益豁免綠卡（NIW）屬於EB-2類別，目前的排期（即美國移民局已批准NIW申請的人可以獲得移民簽證或調整身分的日期）正在處理2020年1月1日之前提交的申請案。所以提交NIW案件後需要等待很長的時間。話雖如此，擁有博士學位可能會增強NIW申請獲批的機會，特別是如果博士學位屬於STEM的科學領域。 因此，在決定是否立即提交NIW申請時，你應該考慮這些因素。

你詢問的另一個因素是，由於你持有五年簽證，因此在此過程中返回中國的風險。 一般來說，持有簽證的人無需在美國領事館或大使館申請新的簽證，並且在返回美國時不會遇到問題。話雖如此，你可能希望了解涉及研究博士學位課程的中國學生的最新動態，其中一些學生在重新入境美國時在海關和邊境保護官員遇到困難。這困難可能是對你而不是你的妻子，而且我認為如果你的妻子獨自旅行，這不會成為一個大問題。

簽證 移民局 綠卡

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