移民專頁／想加快綠卡申請 除非6個條件

讀者問：

我6月提交了傑出教授或研究人員EB-1B的I-485。主申請者有工作簽證 ，還有兩年多的有效期限。請問副卡因為經濟損失理由，加急組合卡comb通過的可能性很高嗎？ 因為如果認真審理起來，估計會發現主申請者有工作。猜測可能加上有兩個孩子，負擔更重有點用。

答：

即使你有兩個孩子和較重的負擔，你已經有工作和工作簽證，這聽起來並不像有經濟困難。因此，我認為這不是加快綠卡申請的好理由。

此外，被扶養人綠卡不能在主申請人之前獲得批准。根據你的情況，你似乎可以根據I-485身分調整申請工作許可證。 如果你的丈夫持有H-1B 身分，你也有資格以H-1B持有者配偶的身分及已批准的I-140，申請工作許可證。

在這兩種情況下，除非有以下條件之一，否則移民局 不會加快工作許可證的授權：給公司或個人造成嚴重的財務損失，前提是需要採取緊急行動不是由於申請人或申請人未能：1、及時提交申請；2、及時回應任何額外證據的要求；3、緊急情況和緊急的人道 原因；4、促進美國的文化或社會利益的非營利組織（由美國國稅局(IRS)指定）；5、美國政府利益（包括被聯邦機構確定為緊急的案件，如美國國防部(DOD) 、美國勞工部(DOL)、國家勞資關係委員會(NLRB)、平等就業機會委員會(EEOC)、美國司法部(DOJ)、美國國務院(DOS)、國土安全部或其他公共安全或國家安全利益部門； 6、消除美國移民局的錯誤。