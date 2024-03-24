封面故事／女性自救 悲劇可以預防

夫妻爭吵報警，若一方遭警察逮捕，事態便不受當事人控制。（圖／123RF）

聯邦調查局（FBI）網站發表一組數據顯示，2010年共有1萬2996名謀殺受害者。在已知被害人和犯罪人關係的謀殺事件中，53.0%是被認識的人（熟人、鄰居、朋友、男友等）殺害的；24.8%的受害者是被家人殺害的。在已知與犯罪者關係的女性謀殺受害者中，37.5%是被丈夫或男友謀殺的。2010年，在已知謀殺案情的謀殺案中，41.8%的受害者是在爭吵（包括三角戀情）中被謀殺的。

紐約移民律師邱惠月說，谷歌男殺妻一案，其實可以避免，但由於女方疏忽大意，沒有很好保護自己，令人惋惜。如果確如網路上說的，女方在報警後也後悔和茫然，那就表示她也不知道當荷槍實彈的美國警察出現在家裡之後會怎樣。再例如報警後，男方被警察帶走。女方應該立即申請保護令，這樣就可以避免這場悲劇。他說，填寫保護令申請很簡單，刑事法院和家事法院都會優先處理。如果男方保釋出獄後，又回到家中，又和女方接觸，因此女方受傷的機會很大。

爭吵一旦動手 事態升級

明尼蘇達刑事律師周東發律師說，許多華人 不了解美國的家暴 法律，認為報警可以嚇住對方，因此夫妻、男女朋友出現口角和動手後，就會打電話報警。甚至有時候其中一人因為氣憤，摔碎酒杯，或者說氣話威脅對方的人身安全，這樣，如果警察趕到現場，看到地上有酒杯殘片，或者被告知有威脅的語言，警察肯定會逮捕其中一方。如果其中一方在爭吵過程中順手抄起椅子、菜刀等工具，案件會立刻升級。

他說，夫妻、男女朋友間發生爭吵時講話也要注意。夫妻間吵架在所難免，但是要記住吵架不要用威脅性的語言。夫妻要文明吵架，不動手，不用工具打人。他說，華人還有一個特別的語言習慣，如丈夫用氣憤的口吻說「打死你」，這可能是有些人的口頭禪，表達的意思可能是氣憤，並不一定真要殺死對方。但是，如果把這段話翻譯成英文，就是威脅性語言，犯罪情節加重。

報警掌握尺度 保命最要緊

華人報警時要掌握尺度。如果丈夫或妻子確實有傷害自己的動作或語言，那就必須報警。但如果只是一般的吵吵架，夫妻間應該會和平解決自己的衝突。因為一旦報警，結果不能自己控制。警察抓走其中一方，還會有不得聯絡對方的保護令，那時後悔已晚。即使要求撤案，檢方也不會撤案。家暴案件對沒有身分或綠卡的人來說，會對將來轉身分製造困難，還可能被驅逐出境。

夫妻爭執在所難免，最好保持冷靜。（圖／123RF）

他建議，如果一方已經報警，警察來了之後，被告的一方不要與警察講話，可以聘請律師來處理案件，避免導致更大的麻煩。如果對方施暴，受害者可以錄影，作為將來上庭的證據。有人為了某些目的，也可能向對方下套。因此，如果感到自己冤枉，受到對方的誣陷，一定要走法律程序，例如申請保護令來保護自己。

紐約江傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）社會學系教授李安娜博士說，在美國，家暴很常見。但是受害者不說，別人不知道。如果女方感覺到男方要殺害自己，一定要先離開，然後再通知對方。總之，保命要緊。

她說，殺妻（殺夫）通常是從家暴開始。家暴的內涵很多，包括夫妻、孩子、父母，和長者（祖父母）。配偶虐待或暴力不一定是丈夫侵襲妻子，也有妻子侵襲丈夫，妻子先挑釁丈夫。 而且，家暴不一定是打人，罵人、威脅、性強迫，極端控制等都是。她說，有的案件是妻子殺了丈夫，調查後才發現，由於丈夫家暴妻子多年，妻子忍無可忍。 「有些丈夫不滿意妻子事業上太成功，賺的錢多，覺得權力受損，沒有面子，又不好對其他人講，最後家暴。」

善用庇護 所、求救專線

有研究稱，如果孩子從小生活在一個家暴的家庭環境，那麼他們見到家暴就會感到正常，並學習使用暴力對待他人和解決問題。這樣，家暴會惡性循環下去。她說，如果女方遇到危險，應該打電話求救。

她說，全國家庭暴力熱線號碼是1-800-799-7233，每周七天工作，每天工作24小時。使用的語言有英語、西班牙語等200多種語言。而且，許多城市都設有庇護所，受到家暴的婦女兒童可以暫時居住在這些庇護所內。這些庇護所對外保密，一般人不知道。受到家暴的婦女可以受到保護，免於生命危險。

遭遇家暴，可以向「亞太裔防家庭暴力特別行動」等社區機構求助。（記者高梓原／攝影）

有研究顯示，兇手中的一定比率有精神疾病。有些男性患有心理問題，要不停地瘋狂及極端地控制他人。如果控制不成，他們可能會採取極端措施。他們相信如果妻子愛他，會絕對服從他。有極端控制狂的丈夫，最受不了自己失業或妻子要離開。如果妻子要離開，可導致他們產生謀殺念頭。另外，有的男性心胸狹窄，覺得女方比自己優秀，產生嫉妒心理，常生氣，也可能憤而殺人。

紐約心念心理諮商（Mind Connections）的首席心理學家和CEO曹君鴻說，她也追蹤了矽谷華裔工程師陳立人殺害妻子于軒一的案件。她說，謀殺是比較嚴重的罪行，現在的問題是確定為一級謀殺還是二級謀殺。她說，陳的殺人是始於家暴，也是犯罪，但殺人比家暴更嚴重。

她說，她在工作上接觸不少這樣的客戶。例如，許多家暴者被警察或法庭要求，必須學會情緒管理。他們要學習專門的心理課程，學會了情緒管理，才能滿足司法機構對他們的要求。例如，一對華人夫妻吵架，然後一方報警。 警察來到夫妻家中後，要求兩人都要做心理諮詢，如果有孩子，可能還有法庭限制令，強調家暴者必須遠離受害者等等。

3種人格 易出現問題

她說，研究發現，在被殺女性的案件中，其中三分之一的殺手是伴侶或前伴侶，四分之一的女性經歷了家暴，當然不排除男性遭受家暴。家暴配偶或謀殺配偶有許多原因，其中許多人患有人格障礙，吃藥也不能解決問題。她表示，有以下幾種人格的人容易出現問題：反社會型人格、自戀型人格及邊緣型人格。

一、反社會型人格障礙。它有時也被稱為社會性病態，是一種心理健康障礙，患者一貫地無視於是非對錯，忽視他人的權利和感受。他們傾向於激怒、擾亂他人，操縱他人或對待他人非常苛刻或冷酷無情。他們對自己的行為毫無悔意。他們往往觸犯法律，成為罪犯。他們可能會說謊，有暴力行為或衝動行事，也有可能吸毒或酗酒。他們難以始終如一地履行家庭、工作或學業方面的責任。

這些人的症狀包括反覆出現以下行為：無視對錯；撒謊以利用他人；對他人不敏感或不尊重；利用魅力或機智操縱他人以謀取利益；傲慢自大，自以為是；觸犯法律，包括犯罪行為；對他人充滿敵意、有攻擊性、使用暴力或威脅；對傷害他人毫無內疚感；做出危險行為，忽視自己或他人的安全；不負責任，不履行工作或財務責任。

二、自戀型人格障礙。自戀型人格障礙是一種心理健康問題，讓患者過度誇大自身的重要性。他們需要並過度尋求關注，希望獲得別人的讚賞。他們可能無法理解或關心他人感受。但在這種極度自信的面具背後，他們不確定自我價值，容易因為輕微的批評而懊惱。

它會表現在生活的各個層面，如人際關係、工作、學業或財務方面造成問題。當自戀型人格障礙患者沒有得到自認為應得的特殊關注或讚賞時，通常可能會感到不快樂和失望。他們可能發現自己的人際關係問題不斷且不盡人意，其他人可能不喜歡和他們在一起。 自戀型人格障礙的治療以談話療法（心理治療）為核心。

自戀型人格障礙的症狀和嚴重程度各不相同。患有此疾病的人群可能有：自負感異常高，需要他人持續的欽佩；覺得自己應該享受特權和特殊待遇；即使沒有成就，也期望獲得優秀的認可；誇大自己的成就和才能；痴迷於成功 、權貴、才華、美麗伴侶的幻想；認為自己比別人優越，只能與同樣特別的人交往；批評和看不起他們認為不重要的人；希望得到特殊優待，希望別人毫無疑問地照著自己的 想法做；占別人便宜以達到自己目的；無法或不願意承認他人的需求和感受；嫉妒別人，也認為別人嫉妒自己；行為傲慢，經常吹牛，給人以自負的印象；堅持認為自己應擁有最好的一切，如最好的汽車或辦公室。

三、邊緣型人格障礙。这是一種心理健康障礙，影響患者對自己和他人的想法和感受，妨礙日常生活。這包括自我形象問題、難以管理情緒和行為以及人際關係經常不穩定。邊緣型人格障礙患者會強烈恐懼被拋棄，他們缺乏穩定的情緒，可能難以忍受獨處。雖然渴望充滿愛的長久人際關係，但是憤怒、衝動和頻繁的情緒波動卻可能令其拒人於千里之外。

邊緣型人格障礙通常始於成年早期。病症似乎會在青年時期加劇，隨著年齡增長可能會逐漸改善。如果你患有邊緣型人格障礙，不要灰心。經過治療，許多患有這種障礙的人逐漸好轉，能夠學會享有心滿意足的生活。

殺人案件中的兇手，可能患有精神疾病，或者有酗酒、吸毒的歷史。（圖／123RF）

小時受家暴 長大卻施暴

邊緣型人格障礙徵兆和症狀可能包括：強烈恐懼被拋棄，甚至會採取極端措施避免實際或想像的分離；人際關係緊張並且不太穩定，如會在某一刻將某人理想化，然後突然又認為這個人不夠關心自己或很殘忍；自我認同和自我形象快速發生變化，包括改變目標和價值觀，將自己當成壞人或感覺自己似乎根本不存在；壓力相關偏執和感覺脫離現實持續時間從幾分鐘到幾 小時；作出衝動和冒險行為，如賭博、魯莽駕駛、不安全性行為、瘋狂消費、暴飲暴食、藥物濫用或自毀成功；自殺威脅、自殺行為或自殘，這通常是對害怕分離或被拒絕 作出的反應；持續幾小時到若干天的較大情緒波動，包括極度開心、易怒、羞愧或焦慮；持續的空虛感；不合時宜的強烈憤怒，如經常發脾氣、尖酸刻薄或發生肢體衝突。

如果孩子從小生活在一個爭吵不休的家庭環境，也會影響身心發展。（圖／123RF）

她說，在殺人的案件中，有的殺手患有精神疾病，如幻聽、幻視、幻覺，也有的人酗酒、吸毒。他們常常有暴力傾向的歷史，或是親身生活在這種情形中。有的人小時候是受害方，結果出現兩個極端，一個極端是什麼都不敢做；另外一個極端是打人。例如，有的人家中習慣打孩子，不認為這是個問題。 「不光打孩子算家暴，罵孩子也算。」