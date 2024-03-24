我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

封面故事／女性自救 悲劇可以預防

特約記者韓傑
夫妻爭吵報警，若一方遭警察逮捕，事態便不受當事人控制。（圖／123RF）
夫妻爭吵報警，若一方遭警察逮捕，事態便不受當事人控制。（圖／123RF）

聯邦調查局（FBI）網站發表一組數據顯示，2010年共有1萬2996名謀殺受害者。在已知被害人和犯罪人關係的謀殺事件中，53.0%是被認識的人（熟人、鄰居、朋友、男友等）殺害的；24.8%的受害者是被家人殺害的。在已知與犯罪者關係的女性謀殺受害者中，37.5%是被丈夫或男友謀殺的。2010年，在已知謀殺案情的謀殺案中，41.8%的受害者是在爭吵（包括三角戀情）中被謀殺的。

紐約移民律師邱惠月說，谷歌男殺妻一案，其實可以避免，但由於女方疏忽大意，沒有很好保護自己，令人惋惜。如果確如網路上說的，女方在報警後也後悔和茫然，那就表示她也不知道當荷槍實彈的美國警察出現在家裡之後會怎樣。再例如報警後，男方被警察帶走。女方應該立即申請保護令，這樣就可以避免這場悲劇。他說，填寫保護令申請很簡單，刑事法院和家事法院都會優先處理。如果男方保釋出獄後，又回到家中，又和女方接觸，因此女方受傷的機會很大。

爭吵一旦動手 事態升級

明尼蘇達刑事律師周東發律師說，許多華人不了解美國的家暴法律，認為報警可以嚇住對方，因此夫妻、男女朋友出現口角和動手後，就會打電話報警。甚至有時候其中一人因為氣憤，摔碎酒杯，或者說氣話威脅對方的人身安全，這樣，如果警察趕到現場，看到地上有酒杯殘片，或者被告知有威脅的語言，警察肯定會逮捕其中一方。如果其中一方在爭吵過程中順手抄起椅子、菜刀等工具，案件會立刻升級。

他說，夫妻、男女朋友間發生爭吵時講話也要注意。夫妻間吵架在所難免，但是要記住吵架不要用威脅性的語言。夫妻要文明吵架，不動手，不用工具打人。他說，華人還有一個特別的語言習慣，如丈夫用氣憤的口吻說「打死你」，這可能是有些人的口頭禪，表達的意思可能是氣憤，並不一定真要殺死對方。但是，如果把這段話翻譯成英文，就是威脅性語言，犯罪情節加重。

報警掌握尺度 保命最要緊

華人報警時要掌握尺度。如果丈夫或妻子確實有傷害自己的動作或語言，那就必須報警。但如果只是一般的吵吵架，夫妻間應該會和平解決自己的衝突。因為一旦報警，結果不能自己控制。警察抓走其中一方，還會有不得聯絡對方的保護令，那時後悔已晚。即使要求撤案，檢方也不會撤案。家暴案件對沒有身分或綠卡的人來說，會對將來轉身分製造困難，還可能被驅逐出境。

夫妻爭執在所難免，最好保持冷靜。（圖／123RF）
夫妻爭執在所難免，最好保持冷靜。（圖／123RF）

他建議，如果一方已經報警，警察來了之後，被告的一方不要與警察講話，可以聘請律師來處理案件，避免導致更大的麻煩。如果對方施暴，受害者可以錄影，作為將來上庭的證據。有人為了某些目的，也可能向對方下套。因此，如果感到自己冤枉，受到對方的誣陷，一定要走法律程序，例如申請保護令來保護自己。

紐約江傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）社會學系教授李安娜博士說，在美國，家暴很常見。但是受害者不說，別人不知道。如果女方感覺到男方要殺害自己，一定要先離開，然後再通知對方。總之，保命要緊。

她說，殺妻（殺夫）通常是從家暴開始。家暴的內涵很多，包括夫妻、孩子、父母，和長者（祖父母）。配偶虐待或暴力不一定是丈夫侵襲妻子，也有妻子侵襲丈夫，妻子先挑釁丈夫。 而且，家暴不一定是打人，罵人、威脅、性強迫，極端控制等都是。她說，有的案件是妻子殺了丈夫，調查後才發現，由於丈夫家暴妻子多年，妻子忍無可忍。 「有些丈夫不滿意妻子事業上太成功，賺的錢多，覺得權力受損，沒有面子，又不好對其他人講，最後家暴。」

善用庇護所、求救專線

有研究稱，如果孩子從小生活在一個家暴的家庭環境，那麼他們見到家暴就會感到正常，並學習使用暴力對待他人和解決問題。這樣，家暴會惡性循環下去。她說，如果女方遇到危險，應該打電話求救。

她說，全國家庭暴力熱線號碼是1-800-799-7233，每周七天工作，每天工作24小時。使用的語言有英語、西班牙語等200多種語言。而且，許多城市都設有庇護所，受到家暴的婦女兒童可以暫時居住在這些庇護所內。這些庇護所對外保密，一般人不知道。受到家暴的婦女可以受到保護，免於生命危險。

遭遇家暴，可以向「亞太裔防家庭暴力特別行動」等社區機構求助。（記者高梓原／攝影）
遭遇家暴，可以向「亞太裔防家庭暴力特別行動」等社區機構求助。（記者高梓原／攝影）

有研究顯示，兇手中的一定比率有精神疾病。有些男性患有心理問題，要不停地瘋狂及極端地控制他人。如果控制不成，他們可能會採取極端措施。他們相信如果妻子愛他，會絕對服從他。有極端控制狂的丈夫，最受不了自己失業或妻子要離開。如果妻子要離開，可導致他們產生謀殺念頭。另外，有的男性心胸狹窄，覺得女方比自己優秀，產生嫉妒心理，常生氣，也可能憤而殺人。

紐約心念心理諮商（Mind Connections）的首席心理學家和CEO曹君鴻說，她也追蹤了矽谷華裔工程師陳立人殺害妻子于軒一的案件。她說，謀殺是比較嚴重的罪行，現在的問題是確定為一級謀殺還是二級謀殺。她說，陳的殺人是始於家暴，也是犯罪，但殺人比家暴更嚴重。

她說，她在工作上接觸不少這樣的客戶。例如，許多家暴者被警察或法庭要求，必須學會情緒管理。他們要學習專門的心理課程，學會了情緒管理，才能滿足司法機構對他們的要求。例如，一對華人夫妻吵架，然後一方報警。 警察來到夫妻家中後，要求兩人都要做心理諮詢，如果有孩子，可能還有法庭限制令，強調家暴者必須遠離受害者等等。

3種人格 易出現問題

她說，研究發現，在被殺女性的案件中，其中三分之一的殺手是伴侶或前伴侶，四分之一的女性經歷了家暴，當然不排除男性遭受家暴。家暴配偶或謀殺配偶有許多原因，其中許多人患有人格障礙，吃藥也不能解決問題。她表示，有以下幾種人格的人容易出現問題：反社會型人格、自戀型人格及邊緣型人格。

一、反社會型人格障礙。它有時也被稱為社會性病態，是一種心理健康障礙，患者一貫地無視於是非對錯，忽視他人的權利和感受。他們傾向於激怒、擾亂他人，操縱他人或對待他人非常苛刻或冷酷無情。他們對自己的行為毫無悔意。他們往往觸犯法律，成為罪犯。他們可能會說謊，有暴力行為或衝動行事，也有可能吸毒或酗酒。他們難以始終如一地履行家庭、工作或學業方面的責任。

這些人的症狀包括反覆出現以下行為：無視對錯；撒謊以利用他人；對他人不敏感或不尊重；利用魅力或機智操縱他人以謀取利益；傲慢自大，自以為是；觸犯法律，包括犯罪行為；對他人充滿敵意、有攻擊性、使用暴力或威脅；對傷害他人毫無內疚感；做出危險行為，忽視自己或他人的安全；不負責任，不履行工作或財務責任。

二、自戀型人格障礙。自戀型人格障礙是一種心理健康問題，讓患者過度誇大自身的重要性。他們需要並過度尋求關注，希望獲得別人的讚賞。他們可能無法理解或關心他人感受。但在這種極度自信的面具背後，他們不確定自我價值，容易因為輕微的批評而懊惱。

它會表現在生活的各個層面，如人際關係、工作、學業或財務方面造成問題。當自戀型人格障礙患者沒有得到自認為應得的特殊關注或讚賞時，通常可能會感到不快樂和失望。他們可能發現自己的人際關係問題不斷且不盡人意，其他人可能不喜歡和他們在一起。 自戀型人格障礙的治療以談話療法（心理治療）為核心。

自戀型人格障礙的症狀和嚴重程度各不相同。患有此疾病的人群可能有：自負感異常高，需要他人持續的欽佩；覺得自己應該享受特權和特殊待遇；即使沒有成就，也期望獲得優秀的認可；誇大自己的成就和才能；痴迷於成功 、權貴、才華、美麗伴侶的幻想；認為自己比別人優越，只能與同樣特別的人交往；批評和看不起他們認為不重要的人；希望得到特殊優待，希望別人毫無疑問地照著自己的 想法做；占別人便宜以達到自己目的；無法或不願意承認他人的需求和感受；嫉妒別人，也認為別人嫉妒自己；行為傲慢，經常吹牛，給人以自負的印象；堅持認為自己應擁有最好的一切，如最好的汽車或辦公室。

三、邊緣型人格障礙。这是一種心理健康障礙，影響患者對自己和他人的想法和感受，妨礙日常生活。這包括自我形象問題、難以管理情緒和行為以及人際關係經常不穩定。邊緣型人格障礙患者會強烈恐懼被拋棄，他們缺乏穩定的情緒，可能難以忍受獨處。雖然渴望充滿愛的長久人際關係，但是憤怒、衝動和頻繁的情緒波動卻可能令其拒人於千里之外。

邊緣型人格障礙通常始於成年早期。病症似乎會在青年時期加劇，隨著年齡增長可能會逐漸改善。如果你患有邊緣型人格障礙，不要灰心。經過治療，許多患有這種障礙的人逐漸好轉，能夠學會享有心滿意足的生活。

殺人案件中的兇手，可能患有精神疾病，或者有酗酒、吸毒的歷史。（圖／123RF）
殺人案件中的兇手，可能患有精神疾病，或者有酗酒、吸毒的歷史。（圖／123RF）

小時受家暴 長大卻施暴

邊緣型人格障礙徵兆和症狀可能包括：強烈恐懼被拋棄，甚至會採取極端措施避免實際或想像的分離；人際關係緊張並且不太穩定，如會在某一刻將某人理想化，然後突然又認為這個人不夠關心自己或很殘忍；自我認同和自我形象快速發生變化，包括改變目標和價值觀，將自己當成壞人或感覺自己似乎根本不存在；壓力相關偏執和感覺脫離現實持續時間從幾分鐘到幾 小時；作出衝動和冒險行為，如賭博、魯莽駕駛、不安全性行為、瘋狂消費、暴飲暴食、藥物濫用或自毀成功；自殺威脅、自殺行為或自殘，這通常是對害怕分離或被拒絕 作出的反應；持續幾小時到若干天的較大情緒波動，包括極度開心、易怒、羞愧或焦慮；持續的空虛感；不合時宜的強烈憤怒，如經常發脾氣、尖酸刻薄或發生肢體衝突。

如果孩子從小生活在一個爭吵不休的家庭環境，也會影響身心發展。（圖／123RF）
如果孩子從小生活在一個爭吵不休的家庭環境，也會影響身心發展。（圖／123RF）

她說，在殺人的案件中，有的殺手患有精神疾病，如幻聽、幻視、幻覺，也有的人酗酒、吸毒。他們常常有暴力傾向的歷史，或是親身生活在這種情形中。有的人小時候是受害方，結果出現兩個極端，一個極端是什麼都不敢做；另外一個極端是打人。例如，有的人家中習慣打孩子，不認為這是個問題。 「不光打孩子算家暴，罵孩子也算。」

家暴 華人 庇護

上一則

新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從

下一則

封面故事／谷歌中國工程師殺妻案 2個關鍵恐讓判決拖很久

延伸閱讀

印第安納州5歲男童箱屍案 母涉謀殺洛縣被捕

印第安納州5歲男童箱屍案 母涉謀殺洛縣被捕
下城地鐵月台家暴 女被推落軌斷腿

下城地鐵月台家暴 女被推落軌斷腿
紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷
4州禁孕婦離婚 遭家暴也不行 須先生子、解決監護撫養權

4州禁孕婦離婚 遭家暴也不行 須先生子、解決監護撫養權

熱門新聞

蔥花肉鬆炒蛋

料理功夫／家的味道 雞蛋料理2式

2024-03-17 02:10
網紅荷普·祖克伯(Hope Zuckerbrow)將自己以「舒適」為導向的健身方式與哲學和觀眾分享，顛覆了許多人對於運動鍛鍊的觀念，意外引發另類健身風潮。（美聯社）

運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮

2024-03-17 02:09
父親七歲時拍的全家照，距今90多年了。(圖皆為作者提供)

封面故事／整理遺物 一段傷感之旅

2024-03-17 13:00
「沙丘2」沙蟲造型的爆米花桶。（取材自X平台）

娛樂／票房收入不夠穩 戲院靠爆米花桶吸客

2024-03-17 11:08
有形遺物暖兒身，無形言教傳家寶。(圖為作者提供)

封面故事／談何容易斷捨離？

2024-03-17 15:46
爺爺玩我疫情時做的布偶書。(圖為作者提供)

封面故事／漫長的告別

2024-03-17 02:26

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數