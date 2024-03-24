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旅遊／夏威夷可愛島 小而巧

白水河
波普海灘的日落。（圖為作者提供）
波普海灘的日落。（圖為作者提供）

我們夏威夷之旅的最後一站是可愛島(Kaua'i)。規畫行程時，還猶豫是否去可愛島，因為她很小，面積不過1430平方公里，兩小時就能開車繞一圈。誰知一去就被那兒獨特的自然風光深深吸引，恨不能多待幾天，多走幾道步道。飛往可愛島的島間航班坐得滿滿的，看來到可愛島的遊客大有人在。

波普海灘 海龜成群

到達可愛島是下午6點。機場租車公司的巴士司機一再推薦大家到南部的波普海灘(Poipu Beach)去看日落和海龜，說每天日落以後，海龜會爬上這個沙灘。半小時後我們到達那兒，白沙細軟，海水清澈，不愧是「美國最佳海灘」之一。沙灘上坐滿了等待日落的人，海裡有人浮潛、戲水，海邊幾個年輕女孩互相拍照。很快夕陽西下，彩霞滿天，美得令人目眩神迷。

欣賞完日落，我正想為何海灘上仍無海龜的影子，回頭見200公尺外的地方有人群聚集。走過去一看，果然凹進去的沙灘上，趴著十隻夏威夷綠海龜！最大的那隻有一公尺多長，背上還有一個追蹤裝置。在我們駐足觀看的時間，又有兩隻海龜從海裡游來，慢慢爬上沙灘。

波普海灘的海龜。（圖為作者提供）
波普海灘的海龜。（圖為作者提供）

海邊有個餐館，無奈人滿為患，我們只得另尋晚餐處。事實上，在可愛島的幾天裡，明顯感覺到餐廳少，用餐不便。

海灘對面就是國家熱帶植物園。附近的號角噴泉(Spouting Horn Blowhole)，海水從熔岩通道中噴湧而起，發出轟鳴聲，折射著七彩光芒。

晚上入住東岸的旅館，隔天開車到島西邊的威美亞峽谷州立公園(Waimea Canyon State Park)和柯基州立公園(Kōke'e State Park)。一路上林木茂盛，山脈巍峨。50分鐘後進入公園，在一個小停車場停車，看到起伏的紅色峽谷分布著綠色植被，紅與綠的對比讓人驚嘆，威美亞河從谷底蜿蜒流過。路左側有一片不知名的紅土丘，爬上去，只見紅土地溝壑縱橫，延伸到遠方。一條小溪叮咚流淌，為紅色山丘徒增一絲清涼和靈氣。

威美亞峽谷觀景台。（圖為作者提供）
威美亞峽谷觀景台。（圖為作者提供）

威美亞峽谷 五彩斑斕

公園路牌標誌不明確，我們以為看完了，就開車往回走。看到反向車道不斷有車子駛過，莫非前方還有什麼景觀？我們又調轉車頭，開到威美亞峽谷觀景台，原來這才是一系列觀景台中的第一個！展現在眼前的，是一幅色彩繽紛的畫卷。紅岩山谷延綿不絕，氣勢磅礴。含鐵量頗高的玄武岩逐漸氧化，形成紅色、黃色、粉紅色、褐色的土壤。峽谷千丘萬壑，層層疊疊，谷內雲霧飄蕩，更增添了神祕的氣息。

接著前行，路旁未標識的小小停車處，看見細長優美的Waipo'o瀑布，真可謂「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」。

威美亞峽谷深900公尺，長16公里，寬1.6公里。在下一個格雷山觀景台(Pu'u Hinahina Lookout)，可以觀賞到峽谷的另一個角度，山體雄渾，色彩豐富。難怪威美亞峽谷被稱為「太平洋中的大峽谷」，雖然面積不大，但可稱為奇觀。

車子繼續向前開，就進入了柯基州立公園。我們在木屋處吃了午餐。可愛島有許多野生紅原雞，在每個觀景台停車場遊蕩，尤其這裡最多。公雞彩色的羽毛油光發亮，母雞往往帶著幾隻唧唧喳喳的小雞覓食。雞們成群結隊，爬房上樹，自由自在地生活在這人間天堂。

下一站，從卡勞拉觀景台(Kalalau Lookout)瞭望，卡勞拉山谷延伸入海，一條一條山脊豎立，宛如鋼琴的琴鍵，彷彿演奏出雄渾的樂曲，在天地間迴盪。峽谷裡翱翔著白色的大鳥，身姿輕盈，儀態優美。並非海鷗，是什麼鳥呢？在網上查詢，似乎是牛背鷺。

公園內有不少步道，其中卡勞拉步道非常有名，可到達北部的納帕利海岸(NaPali Coast)。但步道長17公里，難度大，頗為艱險，號稱美國最危險的十大健行步道之一，我們沒有前往。其實觀賞納帕利海岸最好的方式是乘遊船或直升機，無奈女兒對以前乘船時因風浪引起的暈船經歷心有餘悸，兒子對直升機不感興趣，所以我們沒有選這兩種觀光方式。

我們只走了皮赫亞步道(Pihea Trail)，小路頗為泥濘，迎面而來的幾個遊客腿上身上全是泥巴。有時間的話，應該多走幾條步道，畢竟最美的風景都在山裡。

離開公園，一路下行，時而一個陡坡，時而或左或右彎行。從高處望下，風景不停變換。左側山坡上植被淺綠、淡黃、墨綠隨意點染，間雜著裸露的紅土地，雲影斑駁更增加了山的層次。路右側長著葉片細長的綠色植物，更遠處是平原，大片黃色的枯草地和遠處不同層次的綠，明暗對比強烈；再遠就是海灣，海水依序為褐色、淡藍色、綠色、深藍色，浪花為海岸勾勒出一道銀邊。

路的前方目之所及的盡頭，海水的藍和天空的藍之間籠罩著一層霧氣，但仍有一條海平線。好一幅層次分明、色彩生動的圖畫！天空上白雲朵朵，漂移浮遊，更為這明豔的畫卷增添了靈動。我驚嘆不已，不停用手機拍照，但拍出的圖片卻遠遠沒有看到的那麼美。

途中我們也順路拜訪了威美亞河邊的俄國堡伊麗莎白歷史公園(Russian Fort Elizabeth Historical Park)。早期可愛島的首領們在這裡接待來自歐洲的探險家和貿易商，1816年為一個俄國-美國貿易公司建造了這個堡壘。當年多邊形的堡壘，如今只剩下圍牆的遺跡、一塊石頭和一片紅色土地。可愛島國王Kaumuali'i的雕像矗立園。

途經一個巨大的咖啡莊園，我們心生好奇，拐進遊客中心，原來這是夏威夷最大的咖啡種植園。品嘗了莊園產的咖啡，在花園中走了一圈，也第一次見到咖啡樹上長著的一串串綠色的咖啡豆。

拐進附近的玻璃沙灘(Glass Beach)，捧一把沙子，其中果然有不少早已被海浪磨得圓圓的碎玻璃。不過這裡停車不方便，而且通往海灘的一小段路坑坑窪窪，高低不平。

基拉韋厄國家自然生物保護區。（圖為作者提供）
基拉韋厄國家自然生物保護區。（圖為作者提供）

哈納雷山 伸進海中

第三天，我們拜訪了北部海岸。先到Princeville小鎮一遊，這裡非常商業化，店家和旅遊公司林立。

在哈納雷山谷觀景台見到大片芋頭農場，這種芋頭是當地美食。駛過一片居民區，到了哈納雷碼頭(Hanalei Pier)。沒想到這兒景色如此之美！左邊哈納雷山伸進海中，山上掛著幾條銀白的瀑布；碼頭與山平行，右邊海岸有長長的淺灘，很多人在戲水。平和、安寧、美好的元素流淌在風中、水中，包圍、浸潤著我。這裡涼亭、飲水處、衛生間、更衣處一應俱全，真是休閒的好地方。我們待了良久，捨不得離開。

本想去哈恩州立公園(Ha'ena State Park)，無奈交通管制期間，需要提前在網上預訂停車位或進園的巴士，而我沒訂到。還好預訂到基拉韋厄國家自然生物保護區(Kilauea Point National Wildlife Refugee)的門票。保護區是鳥類築巢地，我們得以開車進去，停在基拉韋厄燈塔(Kilauea Point Lighthouse)下。燈塔高15公尺，雖然上世紀七○年代停止使用，仍是可愛島的有名景點。

從燈塔向右下方望去，肉眼可見海灣的岩石上臥著一隻海豹。我們觀察了好一陣，要知道夏威夷的海豹可是珍稀物種，只有1200頭左右。對面隔水相望的火山口山(Crater Hill)就是鳥兒們的樂園，無數海鳥在那裡築巢繁衍。山坡上白色點點，鳥鳴聲聲，鳥兒或靜臥，或起飛、降落，喧譁而生氣勃勃。

哈納雷碼頭與公園。（圖為作者提供）
哈納雷碼頭與公園。（圖為作者提供）

天空中鳥兒翱翔，有黑色的、長著燕子式剪尾、但體型比燕子大得多的大軍艦鳥(Great Frigatebird)，有通體潔白、僅翅膀邊緣為灰色的紅腳鰹鳥(Red-footed Booby)，還有拖著細長尾紅飄帶的紅尾鹲(Red-trailed Tropicbird)和白飄帶的白尾鵯(White-trailed Tropicbird)。後兩者體型狹長輕盈，飛翔時尾部動感飄飄，格外優雅，堪稱鳥界的舞者了。這幾種鳥我都是頭一次看見，而且牠們如此之近，就在我們的頭頂盤旋，帶給我們奇妙的體驗。

燈塔周圍 可賞鯨看海鳥

燈塔前方海中有一個小島，也落滿了海鳥，用望遠鏡可以觀察牠們的動態。左側海域冬天座頭鯨出沒，是賞鯨的好地方。

回程途中，拜訪了威陸亞瀑布(Wailua Falls)。最後一天，我們就在旅館的海灘消磨一個上午，中午乘飛機回到美國本土。

遊覽可愛島期間，兒子不停地說，這裡的風景跟夏威夷其他幾個島嶼不同。的確，可愛島更自然更原生態，不同於熱鬧的歐胡島，火山熔岩遍布的大島，和休閒的、有最美海水的茂宜島。可愛島是我們所行四島中自然風光最美的島嶼，難怪有「花園之島」的美稱。紅土地、綠植被、藍海水和白色海鳥，為我們的夏威夷之旅描繪上濃墨重彩的一筆。

小啟

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卡勞拉觀景台。（圖為作者提供）
卡勞拉觀景台。（圖為作者提供）

夏威夷 咖啡 州立公園

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