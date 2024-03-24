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娛樂／「紅毯先生」改期重映 是否能踏上對的紅毯

娛樂新聞組
「紅毯先生」重新定檔海報。（取材自豆瓣電影）
「紅毯先生」重新定檔海報。（取材自豆瓣電影）

由寧浩執導、劉德華領銜主演的電影「紅毯先生」在春節檔激烈的競爭中無奈選擇撤檔，後來片商發布「如約再會」版海報，重新在3月15日上映。但3月除了有好萊塢人氣電影「沙丘2」（Dune: Part Two），還有創下驚人票房的「周楚除三害」等華語片廝殺，「紅毯先生」要走出更閃亮的紅毯並不容易。

「紅毯先生」講述劉德華飾演的香港巨星「劉偉馳」從影40年，一直渴望得影帝。他決定與導演林浩（寧浩飾）合作拍攝農村電影，期望藉此在影展贏得國際聲譽。為了這部戲，劉偉馳深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發一系列令人哭笑不得的鬧劇，也展現了娛樂圈的眾生百態。

寧浩出演導演、劉德華出演大明星，從自身出發的視角，使電影充滿一種自嘲、自省、拿自己開玩笑的荒誕現實感，創作者將自身的經驗觀察都融入電影當中，無論是電影行業還是娛樂圈的生態現狀，還是更廣義的具有預言式的階級鴻溝，其所要表達的主題、蘊含的內涵也很值得玩味。

春節檔表現差 「改日再聊」撤檔

「紅毯先生」自去年亮相多倫多國際影展和平遙國際影展收穫一眾好口碑後，曾一度定檔2023年11月上映，之後又很快改檔到2024年春節。但「優雅喜劇」的定位，諷刺感滿滿但並不讓人快樂，與整個檔期的調性和觀眾期許產生了某種「錯位」，讓這部在荒誕幽默的故事背後有著深刻嚴肅表達的電影，在春節裡看起來有些「曲高和寡」，該片在春節檔上映7天只拿到8412萬人民幣（約1168萬美元）票房，反觀同為大年初一上映、由賈玲主演的「熱辣滾燙」7天就突破22億人民幣（約3億美元）。

此外，「紅毯先生」豆瓣評分6.8分，也成為春節檔評分最低的作品，因此片商緊急在大年初七發出撤檔公告，聲明感謝觀眾支持，同時對主創及工作人員表示歉意。該公告稱「『紅毯先生』是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。溝通，從來不晚，我們改天聊」。

「紅毯先生」劇照。（取材自豆瓣電影）
「紅毯先生」劇照。（取材自豆瓣電影）

像「紅毯先生」這樣的電影，當初之所以加入春節檔的本意，也許是希望為更追求趣味內涵和思想深度的觀眾，在假日觀影中多一重選擇，但春節檔觀影往往帶著長輩或孩子，觀影選擇也更傾向老少咸宜的作品。

「紅毯先生」退出春節檔聲明一出，大部分觀眾都表示支持，有網友說自己其實很想看這部影片，但排片太少，不是一大早就是很晚，很不方便。還有看過的觀眾認為電影是好電影，但感覺調性確實不適合春節檔。不過，根據貓眼專業版，「紅毯先生」2月29日在港上映，僅獲得6萬多港幣 （約7670美元）票房，在當日香港票房榜中位列第七位，看來雖然避開新春檔期，但也未開出亮眼票房。

今年春節檔臨近尾聲時，四部中國電影包括「紅毯先生」、「我們一起搖太陽」、「黃貔：天降財神貓」和「八戒之天蓬下界」集體撤檔，堪稱絕無僅有的「奇觀」，相比往年春節檔不斷加入新的類型、擴展多元題材的嘗試，今年新的檔期策略回歸了「保守」。率先撤檔的「我們一起搖太陽」很快調整策略，將絕症青年男女向死而生的愛情頌歌，定檔在了臨近清明的3月30日。

捲土再戰 殺入3月文藝片血海

而「紅毯先生」的重新定檔則選擇傳統中國國產文藝片齊聚的開春3月，導演寧浩曾表示「與觀眾的交流是創作的一部分」，並期待觀眾的不同解讀，共同填滿作品完成創作閉環。為電影的電影找到對的觀眾，也許的確需要在春節大盤消化了假日觀影熱度降溫之後。

黑幫劇情片「周處除三害」3月在中國上映，兩周拿下4.29億人民幣（約5968萬美...
黑幫劇情片「周處除三害」3月在中國上映，兩周拿下4.29億人民幣（約5968萬美元）票房。（取材自豆瓣電影）

相較於平時在電影院欣賞文藝類型電影動輒可以「包場」的清靜且沉浸的觀影體驗，春節期間的電影院作為「新年俗」的線下消費場景，觀眾拍攝銀幕、交談或吃味道濃烈食物的行為大大增加，也許對於歡樂的「爆米花電影」來說還能夠忍受，但若是認真欣賞一部偏嚴肅電影的影迷來說，觀影的氛圍感會大打折扣，造成極大的打擾和傷害。有網友說，雖然非常想看「紅毯先生」，但早前的春節檔過於「吵雜」的觀影環境阻礙了前往電影院的腳步。

縱觀3月的戲院，與春節檔是截然不同的另一番景象。「紅毯先生」改檔3月，面臨多部好萊塢大片直面相迎，另一方面也有眾多華語文藝片的同台競技，包括台灣金馬獎入圍多項、票房口碑告捷的「周處除三害」；西班牙第70屆聖賽巴斯提安國際影展最佳劇本、最佳導演提名的「孔秀」；中國國家一級演員何賽飛拿下金雞影后的「追月」；導演顧曉剛是東京國際影展史上最年輕的「黑澤明獎」榮譽得主的電影「草木人間」；與「紅毯先生」一樣是關於中國影視產業的諷刺荒誕喜劇「銀河寫手」等。

中國3月檔期包括何賽飛拿下金雞影后的文藝電影「追月」。（取材自豆瓣電影）
中國3月檔期包括何賽飛拿下金雞影后的文藝電影「追月」。（取材自豆瓣電影）

歐美電影方面，同檔競爭的「沙丘2」除了有壯闊視覺奇觀，導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）在影迷群中的號召力堪稱「大神」級別；另有囊括坎城影展金棕櫚、奧斯卡最佳原創劇本獎的「墜惡真相」（AnatomyofaFall，又譯「墮落的審判」）金獎電影夾擊，寧浩和華仔要走出自己的紅毯花路並不容易。

「沙丘2」檔期策略大成功

近期在北美開出亮眼票房的「沙丘2」在改變檔期策略上的成功，使該片人氣更上層樓。去年因為好萊塢編劇與演員工會罷工，電影主演幾乎不能公開替新片宣傳，華納兄弟便將「沙丘2」由2023年10月延後到今年3月1日，如今看來相當明智，因為男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的人氣正好靠著去年聖誕檔電影「旺卡」（Wonka）熱映，人氣進一步提升。

「沙丘2」男女主角提摩西夏勒梅（左）與千黛亞（右）都是新生代超人氣明星。（取材自...
「沙丘2」男女主角提摩西夏勒梅（左）與千黛亞（右）都是新生代超人氣明星。（取材自豆瓣電影）

根據媒體公司統計，「沙丘2」的相關話題，近期在社群媒體上共獲得5.7億次整合點擊量，超越了第一部「沙丘」的4.6億次點擊量。大功臣之一是主演提摩西夏勒梅、千黛亞（Zendaya）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、安雅泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）等幾位新生代好萊塢演員的超人氣，也印證了再好的電影，也需要明星努力宣傳造勢才行。若當初按原定計畫在去年冬天上映，演員們勢必無法參加宣傳活動，無法催生現在的優異票房成績。

這部續集作品改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）創作的同名史詩級科幻鉅作，3月1日在美國首映獲得8150萬美元票房，相比2021年上映的第一部「沙丘」的4101萬美元首映票房大漲一倍，也成為繼去年10月上映的「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift：The Eras Tour）以來，北美首映票房最高的作品，截至3月中旬，全球票房已來到3.6億美元，其中在中國上映5天便突破1.58億人民幣（約2200萬美元）。

「沙丘2」目前在影評網站「爛番茄」上有著高達93%的新鮮度，其受眾似乎已超越傳統意義上的「科幻粉」，吸引來自各個年齡層、不同性別、不同族裔的北美觀眾。華納內部的民調顯示，「沙丘2」的觀眾組成中，25歲以上人士約占六成多，男女比例基本上是六比四，白人觀眾占六成五。

「沙丘2」ScreenX版本海報。（取材自豆瓣電影）
「沙丘2」ScreenX版本海報。（取材自豆瓣電影）

此外，助推其票房前進的一大動力是票價相對更高的IMAX、ScreenX（全景投影）、巨幕等高端影廳。北美首映周末三天，這部分的票房占了總票房的48%；光是IMAX影廳，就售出了價值1850萬美元的電影票，占總票房的23%。而這一點，也符合後疫情時代美國觀眾更加重視視聽效果，更願意多花錢在相對優質的觀影條件上的大趨勢。

（取材自澎湃新聞）

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