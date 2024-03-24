娛樂／無間警探4收視新高 前主創眼紅挨批

尼克皮佐拉托2014年憑「無間警探」獲得美國編劇工會最佳劇集獎和最佳新劇獎。（取材自IMDb）

HBO熱門劇「無間警探」（True Detective，又譯「真探」）第四季早前完結，由茱蒂佛斯特（Jodie Foster）和卡莉瑞斯（Kali Reis）主演的這一季，每集收視人數達到1270萬，創下該劇史上最佳；但現實世界的發展更戲劇性，該影集的創劇人兼前編劇尼克皮佐拉托（Nic Pizzolatto）在社群平台連續砲轟最新季的劇情走向和內容，令「無間警探」在社群媒體 上的討論度持續攀升。

首季好評 一砲而紅

2014年，由凱瑞福永（Cary Fukunaga）執導、金獎影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）和伍迪哈里森（Woody Harrelson）主演的「無間警探」第一季，開播後便獲得媒體和觀眾高度評價，稍後一舉獲得12項電視艾美獎 提名，也讓一手打造出本劇的編劇尼克皮佐拉托就此成名。

尼克皮佐拉托（中）與「無間警探」第一季的主演馬修麥康納（右）和伍迪哈里森（左）。（取材自IMDb）

翌年播出的第二季，換由柯林法洛（Colin Farrell）、文斯范恩（Vincent Vaughn）和瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）主演，但未能延續第一季的成績，在電影評分網「爛番茄」上的分數從第一季的91%大幅滑落到47%；在艾美獎上，也只得到一項最佳混音提名。這讓外界一度懷疑，HBO還會不會繼續推進第三季的拍攝。

2015年年底，HBO宣布第三季「無間警探」照常上馬，仍由皮佐拉托負責主創，展現對他的高度信任。不過，當時就有業界媒體爆料，HBO對第三季的製作提出了不少附帶條件，包括要求皮佐拉托不能再一手遮天，而是必須招募全新編劇團隊，甚至是一位聯合主創，一同承擔起第三季的復興大任。

在HBO看來，第一季之所以大獲成功，除了主創皮佐拉托因素，更離不開導演凱瑞福永的努力。凱瑞福永執導第一季所有集數，將皮佐拉托的創意付諸實現。相較之下，第二季的八集裡用了六位導演，也讓皮佐拉托成了真正意義上的唯一主創，結果反倒導致第二季水準下降。

2019年播出的第三季「無間警探」，換成馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）擔任主演，大衛米爾奇（David Milch）和格雷厄姆戈迪（Graham Gordy）加入編劇團隊。這一季果然重新獲得外界的認可，得到9項艾美獎提名，不過收視率相比第一季還是有不小流失。

「無間警探」第三季海報。（取材自IMDb）

告別HBO後連續碰壁

「無間警探」第三季結束後，皮佐拉托與HBO的合約也到期了，此前，雙方曾兩次續約，尼克皮佐拉托每年可獲得約300萬美元的報酬。不過，經歷過第二季的低潮之後，雙方之間似乎也有了難以彌補的嫌隙。

之後，皮佐拉托改投迪士尼旗下的FX有線電視網，計畫攜手馬修麥康納，拍攝新劇「救贖者」（Redeemer）。原本工程進展相當順利，並在2020年1月正式官方宣布。但人算不如天算，新冠疫情徹底打亂了好萊塢 的產業鏈，「救贖者」無疾而終，皮佐拉托也憤而與FX有線電視網提前解約，恢復自由身。

此後，他為安東尼法奎（Antoine Fuqua）執導、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演的Netflix電影「接線追緝」（The Guilty，又譯「罪人」）寫過劇本。不過，觀眾對於該劇的回饋並不理想，皮佐拉托的在地化改編被認為很不成功，遠不如該片原版——2018年上映的丹麥同名電影。

再後來，皮佐拉托又和漫威影業達成意向，成了「刀鋒戰士」（Blade）的編劇，準備和「無間警探」第三季的主演馬赫夏拉阿里再度合作。但因為去年的好萊塢罷工事件，打亂了皮佐拉托的工作節奏，更糟的是，等到年底罷工結束，漫威又放棄了皮佐拉托，改為聘用「金鋼狼」的編劇麥可格林（Michael Green）重起爐灶。

而在另一邊，手握「無間警探」IP的HBO卻早已躍躍欲試，想看看告別了皮佐拉托之後，能不能引入新鮮血液，打造出有別以往的第四季。於是，墨西哥出生的伊薩洛佩茲（Issa Lopez）成了新一季的主創，獨立完成所有六集的編劇和導演工作，還給第四季起了一個「闇夜國度」（Night Country，又譯「夜之國度」）的副標題。

與前作的不同還在於，第四季由兩位女性警探挑大梁，講述性格、背景迥異的兩人攜手調查極地科考站離奇死亡和消失的研究人員。皮佐拉托雖仍掛名第四季「無間警探」的執行製片，但完全沒有參與其中，可說是親眼看著自己的心血成了別人的「闇夜國度」。

由茱蒂佛斯特（前）和卡莉瑞斯（後）主演的「無間警探」第四季創下收視紀錄。（取材自IMDb）

「無間警探」第四季全部播完後，據統計每集收視人數多達1270萬，超過了皮佐拉托賴以成名的第一季的1190萬。同時，第四季在「爛番茄」網站上的新鮮度也有92%，比第一季高了1個百分點。

狂酸最新季 被指輸不起

不過，皮佐拉托顯然並不認同媒體人、劇評家的這些觀點。第一集開播起，他就一直在個人社交媒體平台上發文批評，並且口氣揶揄地警告影迷說，「如果你們不喜歡新一季，這次可不能怪我了」。

等到第四季最後一集播完，他的Instagram帳號更是變得相當活躍，除親自發文，批評第四季和第一季「強做關聯，非常愚蠢」之外，還頻繁轉發各種批評「無間警探」第四季的觀眾留言，諸如「她們真不該盜用第一季裡的經典對白」；「最新季充斥著虛假的人物與做作的情感」；「大結局寫得超級潦草啊」；「編劇就是想辦法地要強調，這世界上的問題，全都出在了男人身上」；「HBO應該堅持起用尼克皮佐拉托才對」等。

新編導緩頰：他有權發聲

這種做法很快就在網路上招來熱議，有人表示可以理解他，但更多的人還是認為他這是「巨嬰症」發作了，是眼紅新一季的成功，明顯輸不起，而且針對第四季中的女性主題在做某種男性說教（mansplaining）；加上他畢竟還是掛名的新一季執行製片人，這麼做也有違職業操守。

後來，新主創伊薩洛佩茲接受媒體採訪，很自然地被問到了有關皮佐拉托這位「前主創」的問題。對此，洛佩茲大打太極，表示自己不曾有過這種由零開始開發系列的經驗，所以也無從站在皮佐拉托的立場上發言。「無論他的反應如何，他都有權利這樣做。而我只能說，我喜歡『無間警探』，也喜歡『闇夜國度』，它們共享同一個宇宙。但是，這是一次重塑，它與眾不同，我們歡迎任何想要加入的人加入。」

「無間警探：闇夜國度」編劇兼導演伊薩洛佩茲（左）與兩位主角茱蒂佛斯特（中）和卡莉瑞斯（右）出席宣傳活動。（取材自IMDb）

第四季主演之一的卡莉瑞斯則在個人社群網路上表示，皮佐拉托的做法讓她感到非常遺憾。「今時今日，這樣的事我想已經算是某種潮流了吧：既然沒什麼好事情是可以跟大家分享，那索性拉屎給別人敗敗興，也很爽吧。」

🙄😐 That’s a damn shame…but hey I guess “if you don’t have anything good to share, shit on others” is the new wave 🤷🏽‍♀️ lol https://t.co/4EOvu0oPSu — Kali Reis (@KO_Reis86) 2024年2月20日

至於皮佐拉托方面，據說目前他已拒絕接受媒體就此事進行採訪。不過，他仍在個人社群媒體帳號上新發帖文，歡迎網友跟帖「無間警探」，或嘲諷、或力挺、或爭吵怎麼都行。「尤其是那些討厭第四季的觀眾，可以在我這裡隨便你怎麼道德淪喪，隨便你怎麼厭女仇女。我也想說，請大家留言時『保持文明禮貌』，別把我家人給帶上。可是，明明只是批評某檔電視節目，結果卻被人無限上綱，被當成了某種希特勒式的邪惡人物，必須要趕盡殺絕方可罷休，遇到這種情況，那不好意思，也沒什麼文明可講了。所以，愛誰誰吧。你們想怎麼嘲諷，我都無所謂了，你們開心就好。」

（取材自澎湃新聞）