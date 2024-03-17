理財百科／白手起家女富豪 3原因只刷信用卡

創業過程中，唐拉普的習慣始終沒變：不刷簽帳卡(debit cards)。（圖／123RF）

白手起家的女企業家托瑞‧唐拉普(Tori Dunlap)25歲時儲蓄達到10萬元，辭去原本在企業任職的工作，創立「她的第一個10萬」(Her First $100k)女性理財諮詢服務，如今生意規模成長到數百萬元。她推出討論理財的播客節目，出版著作「金融女性主義者」(Financial Feminist)登上紐約時報 暢銷書排行榜。

創業過程一路走來，唐拉普有一個習慣始終沒變：不喜歡簽帳卡(debit cards)。29歲的她接受CNBC新聞頻道訪問時說：「我只刷信用卡 。我有一張簽帳卡，但放在廚房抽屜裡。」

唐拉普了解使用信用卡若不小心便會背負卡債，因此她確認每個月帳單一定按時全額繳清，避免衍生昂貴的利息。她說，以負責任態度使用信用卡，有著三大重要好處：

1、累積紅利回饋

唐拉普說，累積紅利點數讓她免費獲得豪華招待，例如去年用點數換到從西雅圖到巴黎直飛班機的商務艙機票，選擇豪華的下榻酒店同樣也是用信用卡累積點數換取。

她說，不應該為了賺取點數而去刷卡，原本就要購買的日常用品或汽車加油，刷卡消費就能累積點數。有時點數可換現金。

2、提高信用評分

唐拉普說，固定刷卡並且把帳單繳清，有助於提高信用評分。

信評機構益博睿(Experian)指出，信用卡帳單付款紀錄占信用評分的35%，按時繳帳單對於提高信用評分的效果，比其他任何因素都來得大；消費者的信用額度占信用評分另外30%，因此盡量控制刷卡消費金額不要太高，有助於提升信用分數。

3、避免盜刷損失

唐拉普說，使用信用卡的另一個好處，是絕大多數信用卡都提供盜刷保護。她表示，如果信用卡號碼外流，可以立即通知信用卡公司註銷信用卡，所有可能被盜刷的款項都能退還。

根據聯邦法律，信用卡遭到盜刷，持卡人通報卡片遺失或遭竊，未授權刷卡項目最高只須承擔50元上限。如果簽帳卡密碼外流，支票 帳戶遭人盜領，追討難度就比較高。