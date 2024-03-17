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回響與續篇／未履行陪審義務 自首才知被騙

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巴沙迪那市一家Spa店老闆娘傑克斯（Carolyn Jaques）險些被騙。（KTLA截圖）
巴沙迪那市一家Spa店老闆娘傑克斯（Carolyn Jaques）險些被騙。（KTLA截圖）

偽裝成執法人員進行詐騙的手法很常見，如今這種手法，演變得更加逼真和複雜。一種新型的詐騙套路正在流行，南加巴沙迪那市(Pasadena)一女子險些被騙。

根據KTLA電視台報導，近日，巴沙迪那市一家Spa店老闆娘傑克斯(Carolyn Jaques)接到留言，對方稱情況危急，要她立刻回電。傑克斯說，她起初以為留言的人受傷，或者出車禍。

傑克斯立刻回電話，一名男子接電話。傑克斯問，「情況還好嗎」。對方說，「情況還好，我們打電話是要告訴你，我們有對你的逮捕令」。傑克斯認為這不可能，因為她是遵紀守法的公民，無理由被逮捕。然而該男子接著說，傑克斯沒有履行陪審員義務，她家有人在法院來信上簽名，但傑克斯卻沒有現身法院。

之後，傑克斯的電話被轉給另一男子，該男子自稱警員。傑克斯回憶，他在電話中一直重複傑克斯的家庭住址，還說特警已經將傑克斯的房子包圍。

該名自稱警員的男子，告訴傑克斯不要掛電話，也不要跟任何人說話。他讓傑克斯立刻動身前往巴沙迪那法院(Pasadena Courthouse)。當時傑克斯的Spa店裡還有客人，讓她猶豫不決。這時電話那頭說，「你必須現在來。你在跟誰說話，任何與你交談的人，都會被視為本案相關人員。你現在是被通緝，不要與任何人交談」。

傑克斯上網查詢該來電號碼，結果顯示與洛杉磯縣警局的號碼完全一樣。傑克斯說，「這是最怪異的部分」。傑克斯的丈夫開車載著她來到巴沙迪那法院門口。此時雙方仍在保持通話，對方說「等一下，如果你現在進去，會立刻被逮捕。你必須先繳納罰款，之後再進去向法院解釋。之後會把罰款退還給你。」傑克斯說，對方要她支付1850元罰款。

這時，筋疲力竭的傑克斯直接掛斷電話，走進法院「自首」。結果這才發現，一切都是騙子在編故事。然而事情還未告一段落，之後傑克斯發現她的朋友被騙1200元。套路跟她所經歷的大同小異，她朋友被騙在附近的比特幣機器上支付法院「罰款」。

對於這種詐騙手段，巴沙迪那市警局警員Monica Cuellar表示，騙子先製造恐怖氣氛，讓受害人感到害怕。而且這種冒充執法人員詐騙的手法，愈來愈複雜和精妙。「騙子利用科技手段，將電話號碼偽裝成某個機構，當受害人查詢時，發現這確實是某個機構的電話號碼」。Cuellar說，執法部門從來不會通過電話的方式引導民眾支付罰款。她叮囑民眾不要透露任何個人信息，不要透露銀行帳戶信息；最好的處理方式，就是掛斷電話。

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