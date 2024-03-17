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新聞眼／不只聊天 AI打造線上家教

編譯廖振堯
非營利線上教育組織「可汗學院」看到ChatGPT作為教育推手的潛力，也為孩童打造的AI產品課程。（取自可汗學院X帳號）
非營利線上教育組織「可汗學院」看到ChatGPT作為教育推手的潛力，也為孩童打造的AI產品課程。（取自可汗學院X帳號）

OpenAI的聊天機器人ChatGPT暴紅後，許多學生便動上歪腦筋，把作業、報告、論文統統丟給ChatGPT，引起學界恐慌及撻伐。但非營利線上教育組織「可汗學院」(Khan Academy)的執行長可汗(Sal Khan)看到ChatGPT作為教育推手的潛力，在潛心研究、調校之後，推出的線上家教「Khanmigo」可說是為孩童打造的最佳AI產品範例。

華盛頓郵報專欄作家泰朗吉爾(Josh Tyrangiel)報導，ChatGPT上線後被發現數學運算常出錯、經常編造事實、可能存在偏見，當時也沒有真正的護欄功能(guardrails)，且原本便不是為教育而設計的，要應用在教學上似乎需要一番大工程改造。

Khanmigo 不給妥協答案

可汗學院在超過190多個國家及地區擁有逾1.6億名註冊用戶，可汗表示，ChatGPT是一個能徹底改變現狀的工具，「我們所做的一切都是為了擴大輔導、學生互動及個人化服務，ChatGPT可以做到這一點。」

非營利線上教育組織「可汗學院」看到ChatGPT作為教育推手的潛力，即推出線上家...
非營利線上教育組織「可汗學院」看到ChatGPT作為教育推手的潛力，即推出線上家教「Khanmigo」的AI產品課程。（取自可汗學院X帳號）

可汗與OpenAI簽署一份保密協議，並花上好幾個月來研究如何在線上教育服務中應用生成式人工智慧(AI)，還為他的50名教師、設計師和工程師爭取到最新版GPT-4的測試版權限，當時甚至OpenAI的大多數員工都還沒權限登入。

可汗的團隊首先研究GPT的數學闕漏，發現它的計算能力不錯，但很容易被「霸凌」而妥協說出錯誤答案：如果向它堅持5+7=90，它終究會同意這個答案。

這主要是因為OpenAI最初認為順從的助手才有用，尤其這個助手是尖端技術的集大成、不想嚇壞用戶時。但在教育上，能夠批評人類才是重點。

可汗學院的影片和輔導平台已經被500多個公立學區使用，但 Khanmigo和大多...
可汗學院的影片和輔導平台已經被500多個公立學區使用，但 Khanmigo和大多數AI產品一樣，需要消耗昂貴的算力，因此仍收取4元月費。（取自可汗學院官網）

可汗學院透過向GPT輸入課程計畫、論文和範例問題資料庫，提高準確性並減少AI幻覺(hallucinations)，現在數學習題的完整檔案已納入GPT。

印州補助 2萬學生使用

地理、化學等科目也依此方式調整後，Khanmigo面對的另一道崁是敏感的文化議題。泰朗吉爾便試問關於20世紀初美國的種族偽裝(racial passing)，得到的回答既沒有偏見也不枯燥：「種族偽裝是指一個種族群體成員的人，被接受或視為另一個種族群體的成員。在美國歷史上，這常常涉及到非洲人後裔被視為白人。您認為為什麼有人可能會選擇偽裝成不同的種族身分？這樣做有什麼好處或缺點？」並在交談中引導泰朗吉爾了解這個複雜的歷史現象。

解決準確性後，互動性仍須改進。可汗和一個小團隊花了數百小時回饋，溫和地重新訓練GPT，從給答案的萬事通改造成一個耐心且知識淵博的伙伴、一位安全且準確的導師，依據用戶的知識水準調整，並且從不給答案。

可汗學院的影片和輔導平台已經被500多個公立學區使用，但 Khanmigo和大多...
可汗學院的影片和輔導平台已經被500多個公立學區使用，但 Khanmigo和大多數AI產品一樣，需要消耗昂貴的算力，因此仍收取4元月費。（取自可汗學院官網）

到了產品推廣期，可汗透過人脈聯繫到印第安納州教育部長詹納(Katie Jenner)，可汗說服她，指Khanmigo有護欄功能、也會保留學生互動紀錄供老師評估，還提到荷巴特市(Hobart)自願參加Khanmigo測試。詹納讓州政府設立200萬元的AI平台試點補助金，而Khanmigo已有約2萬名學生使用。

可汗學院的影片和輔導平台已經被500多個公立學區使用，但 Khanmigo和大多數AI產品一樣，需要消耗昂貴的算力，因此仍收取4元月費，但這包含可汗學院的服務。 在將畢生心血轉向AI的過程中，可汗也面臨自己的夢想可能過時，「過去17年我製作了大約8000個影片。我曾夢想即使100年後，還是會有人看這些影片跟我學微積分，這是多酷的事？」

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