移民專頁／J-1結束後 申請人須返祖國

讀者問：

美國博士畢業後用OPT在美國工作兩年，後來疫情離開美國，在歐洲工作。最近我拿到美國大學博士後的工作offer，在歐洲申請美國J-1簽證 。今年早些時候在海外申請了NIW，我的律師上周提交I-140表格。現在狀態是已拿到了receipt number。但是J-1簽證的DS-160表格還沒提交，我現在如果再申請J-1，會不會因為移民 傾向被拒絕？是否申請J-1不穩，轉換成申請H-1B 或B-1比較好？

答：

雖然不確定你的J-1是否會被拒絕，但你提交I-140的移民意圖可能很難克服J-1的申請，如你所知，J-1要求申請人在J-1結束後返回祖國。你必須證明你計畫在完成J-1後回祖國。這可以透過證明你與祖國的關係，例如房契或租約、家庭關係、雇傭關係、回程機票以及任何其他能證明你打算在J-1 到期後回國的信息。

然而，最終將取決於官員是否授予J-1簽證並相信你回祖國的意圖，而已提交I-140在證明非移民意圖時通常很難克服。此外，對於J-1簽證，你也應該查看你是否需要遵守2年回國居住的要求。即使在你的優先日期生效後，2年居住要求也可能會延遲你在美國獲得永久居留權的時間。

在申請B-1簽證時，你在證明非移民意圖方面將面臨相同的挑戰。嘗試申請B-1並不比申請J-1有更多好處。如果你不受H-1B配額的限製或配額抽籤時被抽中，H-1B簽證對你來說將是一個不錯的選擇，因為它是雙重意圖的簽證，你的NIW申請不會造成問題。