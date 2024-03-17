我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

封面故事／漫長的告別

郭旻瑾
爺爺玩我疫情時做的布偶書。(圖為作者提供)
爺爺玩我疫情時做的布偶書。(圖為作者提供)

去年5月，爺爺在臥床一年多後，因為阿茲海默末期的肺炎併發症過世了。但對我而言，這場漫長的告別早在幾年前便拉開了序幕。

失智症帶來在記憶、認知、行動上的退化，令我不得不接受認識每個階段不同的爺爺，也必須告別記憶中熟悉的那個爺爺。

從走路永遠很快、方向感一直很好，到空間時間錯亂、走路開始磕磕絆絆、步履蹣跚；從手巧能修理各種壞掉的腳踏車、雨傘，到雙手顫抖無法拿住湯匙，每一項身體功能的退化流失，需要的輔助用品也越來越多，需要一直根據退化的狀況更換。

在行走上，從單隻拐杖到助行器再到輪椅；在使用的餐具上，從普通餐具到設計給失智老人專用的防滑餐具、再到嬰兒副食品袋，每次在迎接退化所帶來的下一個階段時，我總是習慣把上一個階段的輔助用品先收起來，心裡總是還不切實際的幻想著，也許某天爺爺狀況好一些時，能用得到。

無奈失智症就像是往下坡滾動的巨型輪子，所有的照護只能拖緩它的進程，卻無法逆轉。一直到爺爺臥床超過半年後，我才慢慢接受之前收起來的助行器、餐具、小木琴，爺爺已經無法再用到了。

之後我將所有這些物品一一照相放到臉書上，送給附近有需要的人。在爺爺離開後，本來另一半跟我說他自己清理爺爺的房間就好，怕我觸景傷情。但是我還是希望能一起清理，對我而言，這也是一種告別儀式。我一邊清理，一邊感慨爺爺現在終於不需要被束縛在床上，用濕紙巾、紙尿布、防褥瘡膏這些東西了，臥床的日子，對一向熱愛自由的爺爺來說，真是太辛苦了。

我們把醫療床、打包好要捐的物品慢慢提到樓下的客廳，小小的客廳一下子就被堆滿了，我看著滿客廳的物品，有些茫然與感慨。在這之前，我最緊張的就是濕紙巾或防褥瘡膏快用完了，要趕快買，免得爺爺沒得用；現在人不在了，這些物質的東西好像也不再重要了。我留下幾件爺爺的衣物作為念想，清理遺物的過程很快，和這些物品告別也不難，困難的反而是和過去日常生活的告別，看到蛋糕的時候，我會想，要是能再買一次給爺爺吃就好了；做壽司的時候，我會想，要是能再做一次給爺爺吃就好了。努力適應著多出來的時間與自由，做一些從前想做卻沒時間做的手工和料理，逛一逛久違的超市和公園，讓自己慢慢習慣沒有爺爺的日子。

也許…告別有時；思念無時。

併發症 臉書

上一則

封面故事／母親的留白

下一則

封面故事／告別與思念

延伸閱讀

額顳葉型失智症 診斷難惡化快 常被誤為躁鬱症

額顳葉型失智症 診斷難惡化快 常被誤為躁鬱症
封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣

封面故事／公民義務躲不掉 大陪審團與電影演的不一樣
這種失智症是假的 精神醫揭常被誤解的「5大特徵」：治療後就會好

這種失智症是假的 精神醫揭常被誤解的「5大特徵」：治療後就會好
封面故事／留美十年追夢 台小提琴手黃薏蓉獲紐約愛樂終身職

封面故事／留美十年追夢 台小提琴手黃薏蓉獲紐約愛樂終身職

熱門新聞

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

2024-03-10 01:20
先從投資收入提款，可讓退休帳戶有更多時間透過複利增長。如果直接從401(k)或IRA領錢，可能會損失自己多年的退休儲蓄收入。(圖／123RF)

退休生活／退休後怎麼提款？小心4錯誤

2024-03-10 01:15
洗衣店工作繁雜，大姊(右)來幫忙。（作者提供）

婦女月／悲歡與苦樂 我的洗衣店人生

2024-03-10 01:30
詐騙集團精心策畫騙局，常冒充「聯邦貿易委員會」調查員行騙。(路透)

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

2024-03-10 12:50
醬油雖有消炎功效，但食用要適量。(圖／123RF)

養生／含納量較少 醬油比鹽健康？

2024-03-10 01:05
大劇場。（圖為作者提供）

旅遊／以弗所古城 海上絲路終點

2024-03-10 01:02

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面