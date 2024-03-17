運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮

網紅荷普·祖克伯(Hope Zuckerbrow)將自己以「舒適」為導向的健身方式與哲學和觀眾分享，顛覆了許多人對於運動鍛鍊的觀念，意外引發另類健身風潮。（美聯社）

對於許多人來說，健身運動最大的挑戰就在於難以持之以恆。人人都知道運動有助身體健康，提高生活品質，但是有太多的因素，例如工作勞累、心情不好，甚至天候不佳，都會令人打退堂鼓。

2022年底，一位名叫荷普·祖克伯(Hope Zuckerbrow)的網紅，將自己以「舒適」為導向的健身方式與哲學在抖音 (TikTok )和觀眾分享，顛覆了許多人對於運動鍛鍊的觀念，意外引發另類健身風潮。祖克伯的健身方法被稱為「舒適有氧」(Cozy cardio)。

據美聯社報導，「舒適有氧」和一般有氧運動或健身鍛鍊最大的差異， 在於一不用把自己硬塞進緊身韻律裝裡，二來不用害羞自己的身材缺陷會在一群體格精壯的男女面前暴露無遺，三則不必花錢繳會費上健身房。

「舒適有氧」的關鍵就在於舒適兩個字。祖克伯在她的視頻中，穿著寬鬆的舊T恤和棉襪，先給自己準備一大杯高蛋白奶昔，在家裡找了個足夠寬敞的角落，打開電視機，站上跑步機，然後一邊追劇、一邊踩步。

運動網站Healthline指出，「舒適有氧」的理念是以更輕鬆的方式來看待運動和健身，讓自己更能享受運動，減輕壓力，並且找到方法使其成為日常生活的一部分，培養出運動習慣；不需要在過程中承受太多痛苦或因為對自己太嚴格，以致功敗垂成。

「舒適有氧」的基本要領：

1、打造舒適的運動環境，地點在自己家裡就可以，換上舒適寬鬆的服裝，準備一杯高蛋白奶昔或一杯茶，一邊運動一邊欣賞喜歡的音樂或影片以分散注意力，讓時間「感覺」不會過得那麼慢。

2、選擇喜歡的健身項目，考量自己的體能體力，不要逞強硬撐。

3、逐步培養出運動習慣，從小步驟開始，逐漸增加運動強度和時間長度。這樣更易於將運動融入日常生活中。