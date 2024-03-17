養生／簡易手指操 辨別帕金森症

帕金森病手指操自我檢測。 1、右手伸直，手指打開、食指和大拇指輕碰25下。 2、若有「速度改變、動作變慢、停頓或打不開、開合大小改變」住況，請盡速至神經內科或動作障礙科就診。 （圖：物理治療師游政璋提供）

60多歲男子今年確診帕金森病，起初他只感覺左腳左手不協調，在朋友建議下，到神經內科就醫檢查。許多帕金森病患者可能經多次轉診、檢查，才會找對醫師看對科，醫師指出，下半身出現異狀，可以用簡單的「帕金森病手指操」辨別，進而提早就醫。

患者平時在山上做事、務農的，在太太眼中是個談笑風生的丈夫，但這一、二年間上揚的嘴角漸漸平緩，腳步開始不穩，手部也不協調，原以為是過去受傷的舊疾復發，看了醫師才知道這些症狀都是帕金森病的動作障礙。

治療路上，始終陪伴的太太也加入與醫師討論，患者定期向醫師反映服藥情形，他認為，好好吃藥才能讓自己舒服一些。

台灣嘉義基督教醫院神經內科主任許永居說，台灣動作障礙學會推出「帕金森病手指操」，可以進行初步的自我檢測 ，只要請長輩將左右手掌打開，大拇指輕觸食指25下來判斷，一發現速度變慢、停頓打不開，就有可能是帕金森病。醫師看診時，也會注意病人走進診間的速度、坐下時會不會有摔倒傾向進行診斷。

「帕金森病是吃藥就能控制的疾病。」許永居強調，但務必定期回診與醫師調整用藥方針，尤其初期服藥有一定的藥效持久性，隨著病情進展，藥物必須改變或調整。

漫長的治療旅程，病友難免有厭倦、憂鬱情緒，許永居鼓勵病友，把疾病想像成感冒、失眠 ，規律服藥，長年與疾病共存，若出現情緒低落等狀況，也有同時改善帕金森病及憂鬱症狀的藥物可治療，不需過於悲觀。

許永居說，就如同他初次在療養院 遇到臥床十年的帕金森病患者，經過二、三年治療手指動一動簡易辨別帕金森病後，病人在醫護人員面前重新站起來的情景，不僅燃起他對於這項疾病的研究，更證明了藥物對控制病情有幫助。