料理功夫／鮮菇雞絲義大利麵

鮮菇雞絲義大利麵

剩菜問題讓家庭主婦傷神，同道菜持續多日出現在餐桌上，家人看了都沒食慾，吃下肚更會讓身體吃不消。此時要「聰明吃」才是王道，重點也不會讓腸胃不適。

通常我先將肉類分批套袋、裝好壓平（此法可以解凍快速），置入冰凍著，使其保鮮期限延長。之後作菜其間互搭，我家處理這類食材，喜歡用義大利 麵或是麵條，可以快速上桌。甚至可以藉口要求孩子們幫忙處理這類食材，比如雞胸肉讓他們處理，孩子大都願意，以達到親子 互動目的，更可藉此說明食物不要浪費的道理。

食材：新鮮香菇5朵、雞胸肉120克、義大利麵150克、洋蔥40克、蒜頭大3瓣（小6~7瓣），橄欖油適量、鹽適量、清水3000毫升。

鮮菇雞絲義大利麵食材

做法：

1.蒜頭去表皮膜切成細片，香菇洗淨切片、洋蔥去皮切細丁、雞胸肉去雞皮，用手撕成雞絲備用。

2.拿個鍋子，倒入清水煮開，接著把義大利麵放入煮，加入適量鹽，一些橄欖油，煮約7分鐘，喜歡軟些再多煮些時間，煮開後用大夾子取出放盤子。

3.平底鍋倒入適量橄欖油，油熱放入切好蒜片，用慢火煎至兩面焦黃，此時取出蒜片，可留著，下回炒菜可使用，不要浪費。

4.平底鍋中的油留著，放入洋蔥丁炒，讓洋蔥出味，接著加入香菇片炒，再倒入雞肉絲翻炒，最後把煮好的義大利麵加入，大火翻炒，加些水，不加鹽，因為義大利麵跟雞胸肉絲都有鹽巴，所以不需要，最後盛盤端出開吃。

翻炒食材

PS：剩食的光盤行動，只要發揮巧思，即可做出美味可口的佳餚，更是展現家庭主婦的智慧，原則上以不要重複加熱食物為前提。