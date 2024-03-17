娛樂／哈利王子：曾考慮入籍美國

英國哈利王子透露曾考慮入籍美國。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince Harry）早前在加拿大滑雪勝地惠斯勒（Whistler）宣傳「永不屈服」運動會（The Invictus Games 2025 Vancouver Whistler）時受訪透露，曾經「考慮」成為美國公民 。哈利這番說辭引發人們討論，現居加州的哈利如果真的要入籍美國，是否必須依法放棄英國王室頭銜。

39歲的英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）、哈利王子早前在加拿大出席「永不屈服」運動會宣傳活動，這項由哈利催生、專為傷殘軍人或退伍軍人舉辦的運動會訂2025年2月6日到17日在惠斯勒登場，屆時將有來自20個國家的至少500名運動員參加各項經過改良的運動賽事，包括高山滑雪（Alpine skiing）、不屬於高山滑雪的北歐式滑雪（Nordic skiing）、鋼架雪車（skeleton curling）和輪椅冰壺（wheelchair curling）等。

哈利夫婦出席「永不屈服」運動會宣傳活動時與座式雪橇運動員合影。（取材自臉書）

哈利早前接受「美國廣播公司」（ABC）晨間節目「早安美國」（Good Morning America）主播李維（Will Reeve）專訪，被問到一家人在加州的生活，以及他本人是否曾考慮成為美國公民。

哈利與好萊塢影星梅根 馬克爾（Meghan Markle）結婚後，一度住在英國，後來卻因王室「宮鬥」、家族成員互看不順眼以及不勝狗仔騷擾等多重因素，決定卸下王室職務，2020年舉家移居加州。

哈利澄清表示：「美國公民身分，僅是閃過我腦海中的一個想法，但肯定不是我現在最優先考量的事項。」

哈利接著說道，在美國的生活「很棒」，從來沒有停止享受美式氛圍。

然而，對於是否覺得自己是美國人這題，哈利複述並答道：「我覺得自己是美國人嗎？嗯，沒有。我不知道該如何形容我的感覺」。

入美籍 須放棄王室頭銜

「美國公民暨移民服務局」（U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱USCIS）政策手冊指出，如果哈利想申請成為美國公民，他可能不得不放棄王室頭銜。

根據美國公民暨移民服務局的入籍政策規定，「任何在外國擁有任何世襲頭銜或貴族身分的申請人，都必須放棄該頭銜或身分。申請人必須在公開儀式中，明確宣示放棄該頭銜或身分。USCIS必須記錄這件事，作為入籍程序的一環，如果不放棄頭銜和身分，表明申請人對美國憲法不忠。」

入籍申請者發表「效忠宣示」（Oath of Allegiance）時，擁有世襲頭銜或貴族身分的人必須聲明「我進一步放棄我迄今為止所擁有或被授予的頭銜」，或是「我進一步放棄我所擁有或被授予的貴族身分爵位」。

哈利夫婦的動向是全球媒體關注焦點，圖為他們2020年聯袂出席英國皇家海軍陸戰隊樂隊音樂會。（路透）

加州比佛利山莊（Beverly Hills）著名的「普羅文齊亞諾聯合」（Provinziano & Associates）律師事務所創辦人普羅文齊亞諾（Alphonse Provinziano）告訴「新聞周刊」（Newsweek）雜誌說，現行法律可能會面臨挑戰。

普羅文齊亞諾解釋：「我對於哈利王子是否必須放棄他的所有頭銜感到好奇，這是美國國會制定的法律，美國憲法規定國會不能授予外國人頭銜。不過，憲法並未規範成為美國公民之後擁有的頭銜或外國身分。」

普羅文齊亞諾指出，天生就是美國公民的人，可以獲得外國政府頒布的頭銜；梅根與哈利結婚後成為薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）便是這種情況。

普羅文齊亞諾說：「這形同對美國憲法第14修正案平等保障條款的挑戰，因為憲法對人們採取差別待遇。」

梅根、子女也須放棄？

哈利與梅根的2歲女兒莉莉貝黛安娜（Lilibet Diana）在加州出生，她起初沒有王室頭銜，但她的爺爺、英國國王查理三世（King Charles III）2022年9月繼位後，賦予莉莉貝公主頭銜。

此外，哈利與梅根的4歲兒子亞契（Archie）在英國出生，起初也沒有王室頭銜，直到哈利一家人移居美國後，他才成為亞契王子（Prince Archie）。

莉莉貝和亞契之前在英國王室官網上，分別被稱作「亞契蒙巴頓─溫莎少爺」（Master Archie Mountbatten-Windsor）以及「莉莉貝蒙巴頓─溫莎小姐」（Miss Lilibet Mountbatten-Windsor）。

不過，莉莉貝2023年3月受洗時，她與亞契的頭銜已改為「薩塞克斯莉莉貝公主」（Princess Lilibet of Sussex）和「薩塞克斯亞契王子」（Prince Archie of Sussex）。

此外，梅根和哈利遵循英國王室的傳統，把自己的英國王室頭銜當作子女的姓氏。

威廉王子（Prince William）和哈利在軍中服役時使用的姓氏，也遵循前述傳統；他們當時沒有使用王室頭銜，而是採用父親當時的頭銜「威爾斯親王」（Prince of Wales）當作姓氏，兩兄弟當時叫作「威廉‧威爾斯」（William Wales）和「哈利威爾斯」（Harry Wales）。

普羅文齊亞諾表示，「美國最高法院的入籍案件，不會因為十幾名美國公民擁有王子或公主頭銜而多做解釋。理論上，這件事可以一直上訴到最高法院，因為最高法院必須審查相關法律，確保其符合憲法。」

哈利夫婦2022年與Netflix合推紀錄片，播出後引發軒然大波。（取材自IMDb）

梅根和哈利2017年11月宣布訂婚後，「眾生相雜誌」（People Magazine）曾報導梅根計畫在王室婚禮後成為英國公民。

然而，梅根最終並未完成英國嚴格的入籍考核流程。梅根曾在她的個人播客（podcast）節目「原型」（Archetypes）的其中一集中談到，她對英國公民身分考試難度的看法。梅根說：「（英國）公民身分考試真的很難！我曾經為了考試而唸書，我記得當時我問過老公（哈利），是否知道相關考題的答案，結果他也不知道。」