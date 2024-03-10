生活／羽田與成田 東京機場轉機奇遇記

出外旅行，如遇需在機場轉機，請先檢查是否在同一個機場，在哪一個航站。（圖／123RF）

2023年暑假計畫回中國。我在網上訂好了日本 航空公司飛往香港的機票後，就發郵件給女兒，好讓她提早安排來接機。不一會女兒打來電話說：「媽咪，你訂的機票在東京轉機是不同的機場，你最好查詢一下兩個機場相隔多遠。」

飛抵羽田 但在成田轉機

我這才發現從紐約起飛到日本羽田機場(HND)，轉機是成田機場(NRT)，訂票時沒有看清楚。但轉念一想，日本是很先進的國家，既然能安排此飛行航線，銜接轉機一定沒問題。加上我又是常外出旅行的人，英語也無大礙，決定不改票按預定日子出發。

飛機到達羽田機場，我興高采烈走出登機橋，看見兩塊巨大的指示路牌，一邊寫著「前往東京市區」，另一邊寫著「國際轉機」，我便往轉機通道走去，大概有幾個航班同時到達，所以等待轉機處排著長長的人龍。

因為我的航班轉機時間有四個半小時，但為穩妥起見，我還是去問了一位像是保安管理排隊的工作人員，得到答覆轉機排這隊是對的。

大約排了20幾分鐘，進入一間大房子，我看見排在前面的人拿行李過安檢，突然感覺不對，我沒有行李，記得在拿登機牌時問過，轉機時需要自己拿行李。立即問身後一對年輕夫婦「你們是轉機去香港嗎？」「不是，我們去台北」。當他們知道我的情況後，告訴我應該選「前往東京市區」通道，過海關先入境。

這時我意識到在時間上我有麻煩了，便快速往入境方向跑去，正好又有新班機到達，我在那些不緊不慢的人群中顧不上禮節左突右撞，進入海關大廳看見很多人在排隊，於是趕緊跟上去，邊走邊填寫入境登記表。排了七、八分鐘，才被告知要先去辦理申報防疫衛生安全手續，結果又得重新排隊。

慌亂入境 過海關被激怒

好不容易過了入境關口，卻發現還要排隊海關檢查，等排到我時，竟又忘了填寫海關申報表，折回去填好表看看又是長龍，就直徑走向海關櫃檯想告訴其原委。這時一位海關工作人員走過來，揮手讓我到後邊重新排隊。我立即和他解釋，我已經排了一次，是忘了填表而且趕轉機，所以才不排第二次。他粗暴地打斷我的話，「go！go！」不耐煩地揮手，像是要來推我，突然嘴裡冒出一句完整的英語句子「I don't care」。

「What？You don't care？」這一刻我給徹底激怒了，把從在「國際轉機」排錯隊，和因焦急趕不上轉機而手忙腳亂一再出錯的所有糟心事，都歸結在這個倒楣鬼身上，我的嗓音提高了八度，大聲質問他：「你在這工作不就是為顧客服務的嗎？我已經和你解釋過原因，你居然不關心也不介意顧客面臨的困難，那你在這裡幹什麼？」大概是我的大嗓門預示時態發展不妙，有位像是經理的人馬上走過來，讓我過了海關。

真是「人怕狠的，鬼怕惡的」，我正有點慶幸，就看見取行李的轉檯旁，有一位機場工作小姐看管我的兩個孤伶伶的行李箱，大概她已經等了很久，四處張望著，我忙上前道謝，並詢問轉機情況。誰知小姐英語很差，無法溝通，她用手指向「Information詢問台」示意我去那兒詢問。

我突然醒悟，在「國際轉機」處問的保安根本不懂英語，他只是看到我手裡的護照不是日本護照，就認為要排隊轉機，害我浪費好多時間。

花兩小時 搭火車到成田

當我透過詢問台了解到，從我到達的羽田機場(HND)，要乘坐兩個小時火車才能去到要轉機的成田機場(NRT)時，嚇得一身冷汗。

買火車票只有售票機，望了一眼售票機上一推五顏六色不同火車線路圖，要搞懂起碼要研究十幾分鐘。我沒有時間耽擱，周圍看了一下，發現有一個機場工作人員在解釋火車線路，就立即上前求幫助。又是一位不懂英語的，他手裡拿著一個翻譯機，我們對話都是對著機子講。如果是平日問題倒也不大，但對於機場來來往往匆忙忙趕路的乘客來說，這無疑是「老牛拉車」，硬是給急死人。

好不容易溝通完了，可以幫忙買票時，我遞上我的信用卡 ，他說機場內一律用現金，不用信用卡。我是在東京轉機的，哪來的日圓？結果拖著兩個大行李箱被指引到貨幣兌換處，望著長長的人龍，此時已不再是冷汗，而是一頭熱汗，心裡連罵人的感覺都有了。

這個「小日本」還是「大日本帝國」搞什麼鬼？不是西方發達國家嗎，居然機場裡用現鈔，你想這麼多的旅客吃的喝的、購物、買地鐵 火車票的，全部都要到唯一一處貨幣兌換窗口，換取當下堪比黃金還值錢的日圓，是不是有點不可思議？對於我這個趕換飛機的人來說簡直是荒謬。我開始思考在東京住一晚，改搭明天的飛機，不然我都快得心臟病了。

當我坐上去成田機場的火車，時間距飛機起飛只有2小時35分鐘，我心裡在祈禱火車準點到達，可這火車比紐約的地鐵還慢。

這是清晨，明媚的陽光從車窗照射進來，我環顧四周，發現只有我自己特別精神，其他乘客都像是在昏昏欲睡，也許他們正抓緊時間補覺，才能應付一整天繁忙的工作。望著窗外時而青山綠水，時而小橋人家，黃色的田野，墨黛的山脈，感到輕鬆愜意。

無故停車 最終驚險趕上

就那麼一會功夫的舒心，我又立刻變得緊張起來，因為火車停了，而不是到站。

我在每分鐘裡煎熬。過後回想起來，是火車要保持準點的關係，所以在快到機場的地方停了。我望著表，此時多麼希望會有乘客出來抗議，或嚷嚷打車廂內的電話給駕駛室，可周遭一點動靜也沒有，人們像是早已習慣無故停車，繼續睡他們的回籠覺。

足足停了七、八分鐘，火車才再次啟動。

我拎兩個大行李箱，一路狂奔到領登機牌的櫃檯，航空公司的先生說我是最後一分鐘的乘客，辦完我他們就不再辦理登機手續了。

我不知道是慶幸該笑，還是被折騰得該哭。四個半小時的轉機經歷，像是過了四天，每分鐘都是數著過的，焦慮不安、擔心受怕、被人指責、求人幫助……，多少年都沒有的體驗，全在這幾小時裡經歷了一遍。

出發前，在紐約家裡還設想過，飛機到達羽田機場，空姐會舉著牌子通知，需要前往成田機場轉機的乘客，請上早已停靠的大巴，行李也已放進車內……。原來這只是一個美好的夢。